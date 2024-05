Le régime méditerranéen pourrait ralentir le vieillissement cérébral

Résumé: Une nouvelle étude révèle que des nutriments spécifiques, similaires à ceux présents dans le régime méditerranéen, pourraient jouer un rôle crucial dans le ralentissement du vieillissement cérébral. L’étude a combiné l’analyse des biomarqueurs sanguins, l’imagerie cérébrale et les évaluations cognitives pour identifier un profil nutritionnel associé à un vieillissement cérébral plus lent chez les personnes âgées en bonne santé cognitive.

Ces résultats suggèrent qu’une alimentation riche en acides gras, en antioxydants, en caroténoïdes, en vitamine E et en choline pourrait favoriser un vieillissement cérébral sain et une fonction cognitive.

Faits marquants:

Un profil nutritionnel spécifique est associé à un vieillissement cérébral plus lent chez les personnes âgées.

Ce profil correspond aux nutriments présents dans le régime méditerranéen.

L’étude combinait des biomarqueurs sanguins, une imagerie cérébrale et des évaluations cognitives.

Source: Université du Nebraska-Lincoln

Les scientifiques étudient depuis longtemps le cerveau dans le but de favoriser un vieillissement plus sain. Bien que l’on en sache beaucoup sur les facteurs de risque du vieillissement accéléré du cerveau, on en sait moins sur les moyens de prévenir le déclin cognitif.

Il existe des preuves que la nutrition est importante, et une nouvelle étude publiée dans Vieillissement du groupe d’édition Naturedu Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement de l’Université du Nebraska-Lincoln et de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, indique en outre comment des nutriments spécifiques peuvent jouer un rôle central dans le vieillissement sain du cerveau.

L’équipe de scientifiques, dirigée par Aron Barbey, directeur du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement, avec Jisheng Wu, doctorant au Nebraska, et Christopher Zwilling, chercheur à l’UIUC, a réalisé l’étude multimodale – combinant l’état de des innovations de pointe en neurosciences et en science nutritionnelle – et ont identifié un profil nutritionnel spécifique chez les participants qui ont eu de meilleurs résultats sur le plan cognitif.

L’étude transversale a recruté 100 participants en bonne santé cognitive, âgés de 65 à 75 ans. Ces participants ont rempli un questionnaire contenant des informations démographiques, des mensurations corporelles et une activité physique.

Le plasma sanguin a été collecté après une période de jeûne pour analyser les biomarqueurs nutritifs. Les participants ont également subi des évaluations cognitives et des IRM. Les efforts ont révélé deux types de vieillissement cérébral chez les participants : accéléré et plus lent que prévu. Ceux dont le vieillissement cérébral était plus lent avaient un profil nutritionnel distinct.

Les biomarqueurs sanguins nutritifs bénéfiques étaient une combinaison d’acides gras (acides vaccénique, gondoïque, alpha-linolénique, elcosapentaénoïque, eicosadiénoïque et lignocérique) ; des antioxydants et des caroténoïdes, notamment la cis-lutéine, la trans-lutéine et la zéaxanthine ; deux formes de vitamine E et de choline.

Ce profil est corrélé aux nutriments présents dans le régime méditerranéen, que la recherche a précédemment associés à un vieillissement cérébral sain.

« Nous avons étudié des biomarqueurs nutritionnels spécifiques, tels que les profils d’acides gras, connus en science nutritionnelle pour leurs bienfaits potentiels sur la santé. Cela correspond au vaste corpus de recherches dans le domaine démontrant les effets positifs sur la santé du régime méditerranéen, qui met l’accent sur les aliments riches en ces nutriments bénéfiques », a déclaré Barbey, professeur de psychologie Mildred Francis Thompson.

« La présente étude identifie des modèles particuliers de biomarqueurs nutritionnels qui sont prometteurs et qui ont des associations favorables avec les mesures des performances cognitives et de la santé cérébrale. »

Barbey a noté que les recherches antérieures sur la nutrition et le vieillissement cérébral reposaient principalement sur des questionnaires sur la fréquence alimentaire, qui dépendent des propres souvenirs des participants. Cette étude est l’une des premières et des plus importantes à combiner l’imagerie cérébrale, les biomarqueurs sanguins et les évaluations cognitives validées.

« L’aspect unique de notre étude réside dans son approche globale, intégrant des données sur la nutrition, la fonction cognitive et l’imagerie cérébrale », a déclaré Barbey.

« Cela nous permet de construire une compréhension plus solide de la relation entre ces facteurs. Nous allons au-delà de la simple mesure des performances cognitives avec des tests neuropsychologiques traditionnels.

« Au lieu de cela, nous examinons simultanément la structure, la fonction et le métabolisme du cerveau, démontrant un lien direct entre ces propriétés cérébrales et les capacités cognitives. De plus, nous montrons que ces propriétés cérébrales sont directement liées au régime alimentaire et à la nutrition, comme le révèlent les modèles observés dans les biomarqueurs nutritionnels.

Les chercheurs continueront d’explorer ce profil nutritionnel dans la mesure où il est lié au vieillissement sain du cerveau. Barbey a déclaré qu’il était possible, à l’avenir, que les résultats contribuent au développement de thérapies et d’interventions visant à promouvoir la santé du cerveau.

« Une prochaine étape importante consiste à mener des essais contrôlés randomisés. Dans ces essais, nous isolerons des nutriments spécifiques ayant des associations favorables avec la fonction cognitive et la santé cérébrale, et les administrerons sous forme de nutraceutiques », a déclaré Barbey.

« Cela nous permettra d’évaluer définitivement si l’augmentation des niveaux de ces profils nutritionnels spécifiques conduit de manière fiable à des améliorations des performances des tests cognitifs et des mesures de la structure, de la fonction et du métabolisme du cerveau. »

Barbey co-édite également une prochaine collection spéciale pour le Journal of Nutrition, « Nutrition and the Brain – Exploring Pathways to Optimal Brain Health Through Nutrition », qui sollicite actuellement des soumissions pour examen, et les articles commenceront à être publiés l’année prochaine.

« La compréhension de l’impact profond de la nutrition sur la santé du cerveau suscite un immense intérêt scientifique et médical », a déclaré Barbey.

« Conscients de cela, les National Institutes of Health ont récemment lancé un plan stratégique décennal visant à accélérer considérablement la recherche sur la nutrition. Notre travail s’aligne directement sur cette initiative essentielle, visant à apporter des informations précieuses sur la façon dont les habitudes alimentaires influencent la santé cérébrale et la fonction cognitive.

Auteur: Leslie Reed

Source: Université du Nebraska-Lincoln

Recherche originale : Accès libre.

« Étude des biomarqueurs nutritionnels du vieillissement cérébral sain : une étude d’imagerie cérébrale multimodale» d’Aron Barbey et al. Vieillissement naturel

Abstrait

Étude des biomarqueurs nutritionnels du vieillissement cérébral sain : une étude d’imagerie cérébrale multimodale

Le domaine émergent des neurosciences cognitives nutritionnelles vise à découvrir des aliments et des nutriments spécifiques qui favorisent un vieillissement cérébral sain.

Au cœur de cet effort se trouve la découverte de profils nutritionnels pouvant être ciblés dans des interventions nutritionnelles conçues pour promouvoir la santé du cerveau en ce qui concerne les mesures de neuroimagerie multimodales de la structure, de la fonction et du métabolisme du cerveau.

La présente étude a donc mené l’une des études sur les biomarqueurs nutritionnels les plus vastes et les plus complètes examinant les mesures multimodales de neuroimagerie de la santé cérébrale au sein d’un échantillon de 100 personnes âgées.

Pour évaluer la santé du cerveau, une batterie complète de mesures d’imagerie cognitive et cérébrale bien établies a été administrée, ainsi que 13 biomarqueurs sanguins de l’alimentation et de la nutrition.

Les résultats de cette étude ont révélé des schémas distincts de vieillissement, classés en deux phénotypes de santé cérébrale basés sur un regroupement hiérarchique.

Un phénotype a démontré un taux de vieillissement accéléré, tandis que l’autre a présenté un vieillissement plus lent que prévu. Une analyse par test t des biomarqueurs alimentaires qui distinguaient ces phénotypes a révélé un profil nutritionnel avec des concentrations plus élevées d’acides gras spécifiques, d’antioxydants et de vitamines.

Les participants à l’étude présentant ce profil nutritionnel ont démontré de meilleurs scores cognitifs et un vieillissement cérébral retardé, comme l’a déterminé un test t des moyennes.

Notamment, les caractéristiques des participants telles que les données démographiques, les niveaux de condition physique et les données anthropométriques ne tenaient pas compte des différences observées dans le vieillissement cérébral.

Par conséquent, le profil nutritionnel identifié par la présente étude motive la conception d’interventions diététiques guidées par les neurosciences pour favoriser un vieillissement cérébral sain.