Le régime méditerranéen est vraiment bon pour vous. Voici pourquoi.

Le régime alimentaire peut également avoir de profonds avantages pour la santé pendant la grossesse, a déclaré le Dr Anum Sohail Minhas, professeur adjoint de médecine à Johns Hopkins Medicine. Dans une étude récente de près de 7 800 femmes publiée en décembre, les chercheurs ont découvert que celles qui suivaient le régime méditerranéen le plus étroitement au moment de leur conception et au début de la grossesse avaient un risque réduit d’environ 21% de complications de grossesse, telles que la pré-éclampsie, diabète gestationnel ou naissance prématurée.

“Il semble définitivement y avoir un effet protecteur”, a déclaré le Dr Minhas.

À lui seul, cependant, le régime méditerranéen n’est pas une panacée, a déclaré le Dr Heffron – il n’éliminera pas vos risques de développer une maladie cardiovasculaire et il ne guérira pas non plus une maladie. Il est important que les gens prêtent également attention à d’autres principes d’une bonne santé cardiaque, comme faire de l’exercice régulièrement, dormir suffisamment et ne pas fumer.

Le régime méditerranéen aide-t-il à perdre du poids ?

Le régime alimentaire peut être propice à la perte de poids, a déclaré Mme Zumpano, mais vous devrez toujours faire attention aux calories.

“Les aliments riches en nutriments ne sont pas nécessairement faibles en calories”, a déclaré le Dr Heffron, qui a noté que le régime alimentaire comprend des aliments comme l’huile d’olive et les noix, qui sont bons pour le cœur mais riches en calories et peuvent entraîner une prise de poids s’ils sont consommés dans grandes portions. Mais si vous changez votre régime alimentaire d’un régime riche en calories, en graisses saturées et en sucres ajoutés, par exemple, à un régime qui donne la priorité aux légumes, aux fruits et aux protéines plus maigres, cela peut entraîner une perte de poids, a-t-il déclaré.

Cependant, le régime méditerranéen n’est pas censé être un hack pour une perte de poids rapide. Au contraire, cela devrait inspirer un changement à long terme dans le comportement alimentaire. Dans une étude portant sur plus de 30 000 personnes vivant en Italie, par exemple, les chercheurs ont découvert que ceux qui suivaient le régime méditerranéen le plus étroitement pendant environ 12 ans étaient moins susceptibles de devenir en surpoids ou obèses que ceux qui suivaient le régime de moins près. Une étude plus petite, publiée en 2020, a recruté 565 adultes qui avaient intentionnellement perdu 10% ou plus de leur poids corporel au cours de l’année précédente. Il a révélé que ceux qui ont déclaré suivre de près le régime méditerranéen étaient deux fois plus susceptibles de maintenir leur perte de poids que ceux qui ne suivaient pas de près le régime.

Combien de temps faut-il suivre le régime méditerranéen pour en tirer des bénéfices ?

Si vous commencez tout juste à suivre le régime méditerranéen, des preuves limitées suggèrent que vous remarquerez peut-être des améliorations cognitives – notamment en matière d’attention, de vigilance et de contentement, selon une revue d’études publiée en 2021 – au cours des 10 premiers jours environ. Mais pour qu’il y ait des bénéfices durables et à long terme en termes de santé cardiaque, les gens doivent s’y tenir, a déclaré Mme Zumpano, idéalement toute leur vie.

Cela étant dit, a-t-elle ajouté, le régime permet une certaine flexibilité ; le gâteau ou le steak occasionnel n’annulera pas ses avantages globaux.