Le régime méditerranéen associé à une réduction de 23 % de la mortalité, selon une étude

Le diète méditerranéenne a longtemps été considérée comme une option saine pour le cœur, mais une nouvelle étude a révélé que ce régime pourrait contribuer à réduire le risque de décès.

Pour l’étude, publiée dans JAMA Network Open Friday, les chercheurs ont examiné 25 315 femmes de plus de 25 ans et ont découvert qu’une plus grande adhésion au régime était associée à une réduction de 23 % du risque de mortalité toutes causes confondues. Une diminution des risques de maladies cardiovasculaires et de mortalité par cancer a également été constatée.

Un régime méditerranéen, calqué sur les cuisines traditionnelles de la région, met l’accent sur les fruits et légumes fraispoisson, légumineuses, noix et grains entiers.

Les chercheurs ont collecté des informations de base sur la santé des participants entre 1993 et ​​1996, qui comprenaient des données sur 33 biomarqueurs sanguins, le poids autodéclaré, le mode de vie et bien plus encore. Les participantes, qui étaient toutes des professionnelles de santé âgées en moyenne de 54,6 ans, ont ensuite rempli des questionnaires de santé tous les six mois au cours de la première année, puis annuellement. L’analyse des données a eu lieu de 2018 à 2023, en utilisant les dossiers médicaux et de décès pour déterminer la mortalité et la cause du décès.

« Les participants ayant une plus grande adhésion au régime méditerranéen présentaient généralement un mode de vie plus sain, notamment un IMC plus faible et une consommation plus élevée de fruits, de noix, de céréales complètes, de légumineuses et de poisson, tout en consommant moins de viande rouge et transformée », notent les auteurs. « Un score de régime méditerranéen plus élevé était associé à un profil global de biomarqueurs plus sain. »

Ce n’est pas la première fois que des recherches soulignent que l’alimentation est une façon saine de manger. Une étude l’année dernière ont découvert que le régime alimentaire pouvait aider à réduire de 24 % le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes, bien qu’il s’agisse d’une méta-analyse portant sur 16 études antérieures.

La dernière étude présentait cependant certaines limites, notamment un manque de diversité raciale et ethnique. Les participants étaient des femmes d’âge moyen et plus âgées, bien instruites, qui se déclaraient majoritairement (un peu plus de 94 %) comme blanches. Cela peut limiter la généralisabilité des résultats, notent les auteurs.

L’observance du régime alimentaire a également été évaluée au moyen de questionnaires alimentaires, qui auraient pu contenir des erreurs de classification.

