Le régime méditerranéen associé à un risque de décès réduit de 23 % chez les femmes : étude

Le régime méditerranéen réduit la mortalité toutes causes confondues de 23 % chez les femmes et diminue également le risque de décès par cancer et maladies cardiovasculaires. Et ce ne sont là que quelques-uns des avantages, selon une nouvelle étude du Brigham and Women’s Hospital, dans laquelle les chercheurs pensent avoir identifié les mécanismes sous-jacents qui expliquent les avantages pour la santé.

La nouvelle étude, qui a suivi pendant 25 ans plus de 25 000 femmes américaines en bonne santé au début de l’étude, a détecté des preuves de changements physiques dans les biomarqueurs du métabolisme, de l’inflammation et de la résistance à l’insuline liés à l’alimentation. Les résultats sont publiés dans JAMA.

« Pour les femmes qui souhaitent vivre plus longtemps, notre étude conseille de surveiller son alimentation ! La bonne nouvelle est que suivre un régime alimentaire méditerranéen pourrait entraîner une réduction d’environ un quart du risque de décès sur plus de 25 ans, avec un bénéfice à la fois sur le cancer et la mortalité cardiovasculaire, les principales causes de décès chez les femmes (et les hommes) aux États-Unis. et à l’échelle mondiale », a déclaré l’auteur principal, le Dr Samia Mora, cardiologue et directeur du Centre de métabolomique des lipides à Brigham and Women’s, dans un communiqué. communiqué de presse.

Le régime méditerranéen est en grande partie à base de plantes, comprenant des noix, des légumineuses, des graines, des fruits, des légumes et des céréales complètes. Il contient des graisses saines, en particulier de l’huile d’olive extra vierge, et permet généralement une consommation modérée de poisson, de volaille, de produits laitiers et d’œufs. La viande rouge, les sucreries et les aliments transformés peuvent être consommés occasionnellement.

« Notre recherche fournit des informations significatives en matière de santé publique : même des changements modestes dans les facteurs de risque établis de maladies métaboliques — en particulier ceux liés aux métabolites à petites molécules, à l’inflammation, aux lipoprotéines riches en triglycérides, à l’obésité et à la résistance à l’insuline — peuvent apporter des avantages substantiels à long terme en suivant un traitement. Diète méditerranéenne. Cette découverte souligne le potentiel d’encourager des habitudes alimentaires plus saines pour réduire le risque global de mortalité », auteur principal Shafqat Ahmad, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université d’Uppsala en Suède et chercheur au Centre de métabolomique lipidique et à la Division de médecine préventive de Brigham. et Women’s, a déclaré dans le communiqué.

« Dans cette étude, l’adhésion au régime méditerranéen était un indicateur de la qualité de l’alimentation. Ceux qui y adhèrent le plus mangent plus de légumineuses, plus de légumes, plus de fruits, moins de viande et moins de viandes transformées », Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui a fondé l’association à but non lucratif. Véritable initiative de santéune coalition mondiale d’experts dédiés à la médecine du style de vie fondée sur des données probantes, a dit à CNN.

« Bien que l’étude soit observationnelle et ne puisse donc pas montrer une cause et un effet directs, ‘les résultats sont tout à fait cohérents avec de nombreuses autres études sur le désormais célèbre régime méditerranéen' », a déclaré Katz, qui n’a pas participé à la recherche, par CNN. .

Parmi les limites de l’étude, les chercheurs ont indiqué qu’elle était limitée aux professionnelles de la santé d’âge moyen et plus âgées, bien instruites, dans le secteur de la santé. Étude sur la santé des femmes qui étaient majoritairement non hispaniques et blancs. L’étude a utilisé des questionnaires sur la fréquence alimentaire et des mesures autodéclarées telles que la taille, le poids et la tension artérielle. Mais sa force résidait dans sa longévité et dans le grand nombre de participants.

Ces découvertes sont les dernières à annoncer les bienfaits d’un régime méditerranéen. Une étude dans la revue médicale Médecine BMC menée par l’Université Queens de Belfast, l’Université d’Exeter, l’Université d’East Anglia et l’Université d’Édimbourg, qui a examiné les données de 60 000 personnes âgées au Royaume-Uni, a montré que le fait de suivre un régime méditerranéen était associé à une réduction de 23 % du risque de développer une démence au cours de la période. une période de neuf ans pour ceux qui y ont adhéré étroitement, par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait.

Les auteurs de la nouvelle étude soulignent que diverses régions ont leurs propres versions d’un régime alimentaire similaire au régime méditerranéen, mais qui intègre davantage d’aliments locaux. Un exemple est le régime atlantique, qui met l’accent sur le poisson, le lait, les fruits et les légumes.