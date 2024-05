Le régime méditerranéen aide les femmes à vivre beaucoup plus longtemps, selon une nouvelle étude de grande envergure

Inscrivez-vous à l’émission Eat, But Better: Mediterranean Style de CNN. Notre guide en huit parties vous montre un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie..





Les femmes qui ont suivi de près un diète méditerranéenne ont vécu beaucoup plus longtemps que celles qui ne l’ont pas fait, selon une nouvelle étude qui a suivi plus de 25 000 femmes pendant 25 ans.

« Pour les femmes intéressées par la longévité, notre étude montre qu’à la suite d’un Régime alimentaire méditerranéen pourrait entraîner une réduction d’environ un quart du risque de décès sur plus de 25 ans, avec un bénéfice pour les deux cancer et mortalité cardiovasculaire, les principales causes de décès », a déclaré dans un e-mail le Dr Samia Mora, auteur principal de l’étude, cardiologue au Brigham and Women’s Hospital et professeur de médecine à la Harvard Medical School de Boston.

fcafotodigital/iStockphoto/Getty Images Vue aérienne d’un grand groupe d’aliments crus sains pour un régime méditerranéen flexitarien. La composition comprend du saumon, de la poitrine de poulet, du thon en conserve, du steak de vache, des fruits, des légumes, des noix, des graines, des produits laitiers, de l’huile d’olive, des œufs et des légumineuses. Capture numérique en studio haute résolution 42 Mp prise avec un objectif SONY A7rII et Zeiss Batis 40 mm F2.0 CF Ce régime avec exercice réduit la graisse abdominale dangereuse et bien plus encore, selon une étude

Le diète méditerranéenne propose une cuisine simple à base de plantes, avec une grande partie de chaque repas axée sur les fruits et légumes, les grains entiers, les haricots et les graines, avec quelques noix et un fort accent sur Huile d’olive vierge extra. Les graisses autres que l’huile d’olive, comme le beurre, sont rarement consommées, voire pas du tout, et le sucre et les aliments raffinés doivent être évités.

viande rouge est utilisé avec parcimonie, généralement uniquement pour parfumer un plat. La consommation de poissons gras et sains, riches en acides gras oméga-3, est encouragée, tandis que les œufs, les produits laitiers et la volaille sont consommés en portions beaucoup plus petites que dans le régime alimentaire occidental traditionnel.

« Dans cette étude, l’adhésion au régime méditerranéen était un indicateur de la qualité de l’alimentation. Ceux qui y adhèrent le plus mangent plus de légumineuses, plus de légumes, plus de fruits, moins de viande et moins de viandes transformées », a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie qui a fondé l’association à but non lucratif. Véritable initiative de santéune coalition mondiale d’experts dédiés à la médecine du style de vie fondée sur des données probantes.

Bien que l’étude soit observationnelle et ne puisse donc pas montrer une cause et un effet directs, « les résultats sont tout à fait cohérents avec de nombreuses autres études sur le régime méditerranéen désormais réputé pour sa santé », a déclaré Katz, qui n’a pas participé à la recherche.

« Nous pouvons en déduire qu’une alimentation de haute qualité a effectivement ‘causé’ un risque de décès plus faible », a déclaré Katz dans un e-mail.

Goodboy Picture Company/E+/Getty Images Selon la nouvelle étude, chaque augmentation de l’adhésion au régime méditerranéen prolonge la vie des femmes.

Le régime méditerranéen a une longue liste de félicitations scientifiques : le style alimentaire méditerranéen peut réduire le risque de cancer du sein, démence, dépression, diabète, taux de cholestérol élevé et perte de mémoire. Le respect du régime peut également entraîner des os plus fortsun coeur en meilleure santé et Longue vie. C’est aussi bon pour perte de poids saine.

Cependant, toutes ces données contiennent peu de détails sur les effets spécifiques du régime méditerranéen sur les femmes, en particulier à long terme. C’est important, disent les experts, car les femmes ne sont pas de petits hommes.

Le cerveau d’une femme fonctionne différemment selon niveau moléculaire que le cerveau d’un homme. Le taille du coeur d’une femme peut différer de celui d’un homme, et les femmes ont complètement différents symptômes d’une crise cardiaque que les hommes. Les femmes métabolisent alcool et médicaments différemment des hommes. Et puis il y a la différence évidente ménarche et ménopausece qui crée toute une classe de risques pour la santé spécifiques aux femmes.

Dans la nouvelle étude, publiée vendredi dans la revue Réseau JAMA ouvertles chercheurs ont demandé à 25 315 femmes en bonne santé participant à l’étude Étude sur la santé des femmes sur leur régime alimentaire et collecté du sang et d’autres biomarqueurs entre 1993 et ​​1996. Ces femmes ont été réévaluées entre 2018 et 2023.

Non seulement le fait de suivre de près le régime méditerranéen a réduit le risque de décès prématuré de 23 %, mais il a également réduit le risque de mourir d’un cancer de 17 % et de mourir d’une maladie cardiovasculaire de 20 %, selon l’étude.

« Il y a eu une augmentation progressive des bénéfices – plus on s’engage, plus il y a de bénéfices », a déclaré l’auteur principal Shafqat Ahmad, professeur agrégé d’épidémiologie moléculaire à l’Université d’Uppsala en Suède, dans un e-mail.

Chaque augmentation de l’adhésion au régime méditerranéen était associée à une réduction de 6 % du risque de mortalité toutes causes confondues et à une réduction de 5 % du risque de mourir d’une maladie cardiaque ou d’un cancer, a déclaré Ahmad.

« Ce qui mérite d’être noté, c’est que la mesure d’observance ‘corrige’ les distorsions du régime méditerranéen », a déclaré Katz. « Aux États-Unis, le simple fait d’ajouter de l’huile d’olive aux frites pourrait amener quelqu’un à prétendre suivre un régime méditerranéen. »

Cependant, l’étude corrige les distorsions en examinant toutes les « caractéristiques clés d’un « vrai » régime méditerranéen, et exclut ainsi ce genre de fausse déclaration », a déclaré Katz.

Ce n’est pas difficile d’incorporer un Cuisine méditerranéenne dans votre vie, disent les experts. Commencez par ajouter plus de légumes et des légumineuses à chaque repas et utilisez toutes sortes et couleurs pour obtenir la plus large gamme de nutriments, de composés phytochimiques et de fibres. Cuisinez-les, rôtissez-les ou garnissez-les avec des herbes et un peu d’huile d’olive extra vierge.

Ajouter grains entiers et des fruits à chaque repas, mais utilisez des noix et des graines comme garniture ou comme petite collation en raison de leur teneur plus élevée en calories. et la teneur en matières grasses.

Réduire considérablement l’utilisation de viande rouge. Tournez-vous plutôt vers le poisson et autres fruits de mer, qui sont souvent consommés au moins deux fois par semaine. Obtenez autant de protéines que possible haricots et autres légumineuses. Commencez par un repas à base de haricots par semaine, puis ajoutez-en deux et construisez vos repas sans viande à partir de là.

Mélanger le fromage et le yaourt quotidiennement ou hebdomadairement en portions modérées. Le poulet, le porc et les œufs sont acceptables à l’occasion. Gardez des friandises pour les occasions spéciales et satisfaites votre dent sucrée avec fruits frais et surgelés.