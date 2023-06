Le régime ‘MediterAsian’ est le moyen n° 1 de ‘vaincre les maladies et de vivre plus longtemps’ : médecin et spécialiste de l’alimentation

Comme un médecin et spécialiste de l’alimentationj’ai passé 20 ans à étudier comment notre alimentation peut nous aider à vaincre les maladies et à vivre plus longtemps.

J’ai toujours adopté une approche basée sur l’alimentation naturelle, et une grande partie de mon alimentation s’inspire de deux des plus grandes cultures alimentaires au monde : la Méditerranée et l’Asie. Je l’appelle le régime « MediterAsian ».

La région méditerranéenne et l’Asie ont des zones connues sous le nom de zones bleues, où les gens vieillissent mieux, vivent plus longtemps et sont globalement en meilleure santé.

Voici les cinq aliments de base de l’alimentation méditerranéenne qui peuvent vaincre les maladies et empêcher votre corps de vieillir rapidement :