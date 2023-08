Le régime liquide de Shania Twain l’aide à éviter un accident de concert « cauchemar »

Avant que la star de la musique country Shania Twain ne monte sur scène, elle pratique quelques rituels d’avant-spectacle.

Elle a révélé qu’elle n’était « pas superstitieuse », mais il y a une chose qu’elle évite de faire avant ses concerts.

« Si je mange des aliments solides quelques heures avant le spectacle, je devrai faire un rot », a déclaré Twain, 57 ans, à People. « C’est juste un cauchemar parce que vous devez chanter autour du rot, et c’est distrayant en soi. Donc, je ne mange généralement pas de solides du tout les jours de spectacle jusqu’à après le spectacle, seulement des liquides. »

En mai, l’interprète de « Man! I Feel Like a Woman » a détaillé son régime alimentaire et comment elle maintient un physique en forme.

Elle adhère à un régime principalement liquide qui comprend des shakes protéinés remplis de légumes verts.

Twain s’en tient normalement à un repas par jour et ajoute parfois une collation de beurre de cacahuète ou de chocolat noir, selon USA Today.

L’interprète de « That Don’t Impress Me Much » a précédemment partagé un aliment qu’elle évite lorsqu’elle se produit.

« Ne faites jamais de fromage un jour de spectacle, car les produits laitiers créent des mucosités », a-t-elle déclaré.

Alors que Twain fait une pause dans sa tournée mondiale Queen of Me, elle se prépare pour sa résidence à Las Vegas, intitulée « Come on Over ». Les billets devraient partir en tournée plus tard ce mois-ci.

Twain a précédemment organisé un « Let’s Go! » résidence de 2019 à 2022 et une résidence « Still the One » de 2012 à 2014.

Depuis que Twain est sous les projecteurs depuis des décennies, la chanteuse emblématique a franchement parlé de la façon dont elle a respiré la confiance tout au long de sa carrière musicale.

« J’apprends toujours, mais j’apprécie la maturité d’avoir confiance en ma prise de décision », a-t-elle déclaré à People. « J’apprécie la confiance que l’expérience m’a donnée maintenant, et cela me donne juste beaucoup d’espace pour jouer, et cela me donne beaucoup d’espace pour être spontané. »

Elle a également noté qu’après avoir fait face à plusieurs problèmes de santé, elle allait « très bien ».

« Je ne sais pas d’où vient cette énergie en ce moment », a-t-elle déclaré au point de vente. « Je veux dire, peut-être que c’est de la gratitude. Je pense que c’est une combinaison de gratitude et de confiance… J’ai juste plus confiance en moi. Je doute de moi, je n’ai tout simplement pas le temps pour ça. Je préférerais me tromper et faire un erreur mais toujours aller de l’avant que d’être coincé ou enfermé par la peur ou le doute de soi. Juste pas de temps pour ça, pas de place pour ça. Et les choses qui m’ont appris qui ont été les maux en cours de route.

Pour le sixième album studio de Twain, « Queen of Me », elle a hardiment posé nue pour son single « Waking Up Dreaming ».

Elle avait précédemment expliqué à Fox News Digital qu’elle prévoyait de « vieillir naturellement ».

« En vieillissant, en particulier, nous avons tendance à devenir plus timides ou plus critiques envers notre corps. Notre peau commence à s’affaisser, cela fait partie du vieillissement », a déclaré Twain, ajoutant : « Je prévois de vieillir naturellement. »

Elle a poursuivi: « Cela signifie aussi être à l’aise dans sa peau et au lieu de la cacher, l’embrasser et en profiter. »

