Le régime Keto est populaire, mais est-il bon pour vous ?

« Le plus grand risque, cependant, du régime cétogène peut être celui qui est le plus négligé : le coût d’opportunité de ne pas manger de glucides non raffinés riches en fibres », ont écrit les auteurs. « Les grains entiers, les fruits et les légumineuses sont parmi les aliments les plus bénéfiques pour la santé sur la planète. Ils ne sont pas responsables des épidémies de diabète de type 2 ou d’obésité, et leur évitement peut être nocif.

Le Dr Shivam Joshi, co-auteur de l’article, a déclaré qu’il avait généré un flot d’e-mails de personnes du monde entier. Certains ont exprimé leurs éloges et leur soutien, tandis que d’autres ont condamné, signe de la polarisation du régime alimentaire, a déclaré le Dr Joshi, médecin traitant à NYC Health + Hospitals/Bellevue et professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine de l’Université de New York.

« C’est une question brûlante, et ce document a touché une corde sensible », a-t-il ajouté.

Bien que le régime cétogène puisse sembler être le dernier d’un flot incessant de régimes à la mode, il a une longue histoire d’utilisations thérapeutiques. Les diabétiques pratiquaient régulièrement la restriction des glucides avant la découverte de l’insuline dans les années 1920, et les médecins de Johns Hopkins et d’autres hôpitaux utilisent ce régime depuis près d’un siècle pour réduire les crises chez les patients épileptiques.

Selon le Dr David Ludwig, endocrinologue à la Harvard Medical School et auteur d’un best -livre de vente sur les régimes à faible teneur en glucides.

« L’insuline est comme un Miracle-Gro pour les cellules graisseuses », a-t-il déclaré. « En abaissant les niveaux d’insuline, moins de calories provenant du repas peuvent être stockées dans les cellules graisseuses, ce qui en laisse plus pour alimenter le métabolisme et nourrir le cerveau. En conséquence, vous pouvez vous sentir rassasié plus longtemps après avoir mangé.

Dans une série d’études au fil des ans, le Dr Ludwig a découvert que les régimes à faible teneur en glucides incitent les gens à brûler plus de calories et à perdre plus de poids par rapport aux régimes à faible teneur en matières grasses. Selon la théorie de l’obésité sur les glucides et l’insuline, les grains entiers, les féculents et les fruits tropicaux sont plus sains que les glucides transformés. Mais ils peuvent toujours provoquer des fluctuations de la glycémie et de l’insuline après un repas, ce qui peut être particulièrement problématique pour les personnes atteintes de diabète, a déclaré le Dr Ludwig.

En mai, l’American Diabetes Association a publié une déclaration consensuelle sur les stratégies nutritionnelles pour les personnes atteintes de diabète. Il a constaté qu’une variété de régimes alimentaires riches en aliments non transformés, comme les régimes méditerranéens et végétariens, pourraient aider les gens à prévenir et à gérer la maladie. Mais il a également conclu que la réduction de l’apport global en glucides « a démontré le plus de preuves » pour améliorer le contrôle de la glycémie.