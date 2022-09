Le régime iranien pris en flagrant délit de recherche de technologies nucléaires en Suède

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que l’administration Biden cherche à empêcher temporairement Téhéran de construire une bombe atomique, un nouveau rapport accablant des services de renseignement suédois accuse la République islamique d’Iran de tentatives illégales de sécurisation de la technologie des armes nucléaires dans la nation scandinave en 2021.

Le document suédois place de nouveaux points d’interrogation sur l’efficacité de l’accord controversé sur le nucléaire iranien qui récompense le régime clérical avec jusqu’à 275 milliards de dollars de bénéfices économiques au cours de la première année d’un accord et jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, selon une estimation.

Le nom officiel du rapport de renseignement – l’Annuaire suédois de la sécurité – a révélé que “l’Iran mène également un espionnage industriel visant principalement l’industrie suédoise de haute technologie et les produits suédois pouvant être utilisés dans un programme d’armes nucléaires”.

Le rapport de renseignement de 80 pages qui énumère les menaces à la sécurité nationale envers la Suède note que “les agents des renseignements iraniens agissent, entre autres, sous couverture diplomatique en Suède”.

En réponse à une demande de presse de Fox News Digital, un porte-parole du service de sécurité suédois a déclaré : « Le service de sécurité suédois considère l’Iran comme l’un des trois pays qui représentent la menace la plus grave pour la sécurité de la Suède et des intérêts suédois. Les deux autres étant la Russie. et la Chine.”

Interrogé sur la nature des efforts de l’Iran pour sécuriser la technologie des armes nucléaires illicites, le porte-parole a déclaré : “En tant que service de sécurité nationale, une grande partie de nos informations proviennent de renseignements classifiés. Nous ne sommes pas en mesure d’entrer dans plus de détails que ce qui est indiqué dans l’Annuaire .”

La militante des droits de l’homme irano-suédoise Laleh Bazargan a déclaré à Fox News Digital que “le régime islamique d’Iran n’est pas un gouvernement normal” et que le régime “est construit sur la base du meurtre de dissidents, de la prise d’otages, des attentats à la bombe, des attaques terroristes et de la création du chaos”.

Bazargan a ajouté “Ce régime est un tyran assis sur des ressources pétrolières et gazières lucratives, et à cause de cela, le monde libre a négocié et accepté ses actions brutales. Assez, c’est assez. L’Europe et les États-Unis doivent comprendre que ce régime est un danger pour le monde. sécurité et doit être écrasé de la même manière qu’Hitler a été écrasé.”

Bazargan a témoigné devant un tribunal de Stockholm contre l’ancien responsable du régime iranien, Hamid Nouri, qui a été reconnu coupable en juillet de crimes de guerre liés au meurtre de masse de prisonniers politiques en Iran en 1988.

L’administration Trump a sanctionné l’actuel président iranien Ebrahim Raisi pour son rôle dans l’exécution massive de 5 000 prisonniers iraniens en 1988. L’État théocratique a exécuté le frère de Bazargan, Bijan, lors des vagues de meurtres de 1988 pour anéantir les dissidents.

Les rapports des services de renseignement suédois ont ajouté de nouvelles preuves aux affirmations selon lesquelles le régime iranien travaille sur un programme d’armes nucléaires. Le gouvernement suédois a publié le rapport en mars et Fox News Digital a traduit des sections sur les efforts secrets de l’Iran pour obtenir la technologie nucléaire illicite et sa surveillance dans ce pays d’Europe du Nord.

Le président Trump a déclaré que l’accord avec l’Iran n’empêchait pas Téhéran de construire un dispositif d’armes nucléaires et injectait simplement des milliards dans le système iranien de parrainage du terrorisme. En conséquence, Trump s’est retiré de l’accord en 2018. Biden pense qu’une réintégration américaine dans l’accord contribuera à freiner les ambitions nucléaires de l’Iran.

Le Département d’État américain a désigné le régime iranien comme le principal État parrain du terrorisme au monde.

En juin, Fox News Digital a rendu compte pour la première fois d’un rapport du renseignement allemand, déclarant que l’Iran avait intensifié ses efforts pour obtenir la technologie nécessaire à son programme d’armes atomiques.

Selon le rapport allemand, “les agences de renseignement intérieures allemandes ont pu identifier une augmentation significative des indices de tentatives d’approvisionnement liées à la prolifération par l’Iran pour son programme nucléaire”.

Le rapport de renseignement allemand de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution définit la prolifération comme “l’acquisition de savoir-faire et de produits pour le développement et la production d’armes de destruction massive et de technologies de livraison”.