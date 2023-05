Le régime iranien est sur le point d’obtenir la bombe nucléaire, mais quel est le retard ?

JERUSALEM – L’Iran s’est dangereusement rapproché de l’enrichissement d’uranium de qualité militaire pour une bombe nucléaire, mais le régime n’a pas encore franchi le seuil critique de déclarer qu’il a construit une arme atomique.

Fox News Digital a contacté des experts sur les efforts de plus de deux décennies de l’Iran pour rejoindre le petit groupe de pays dotés d’armes atomiques pour obtenir des explications sur ce qui empêche Téhéran de franchir le seuil nucléaire.

« S’il y a des raisons de croire qu’il y a un certain nombre de retardataires qui ont mis une pause dans leur développement d’armes, ils seraient liés aux attaques ciblées des États-Unis et d’Israël, qui sont clairement très préoccupés par l’arrêt des mollahs », a déclaré Lisa Daftari, spécialiste de l’Iran et rédactrice en chef du Foreign Desk.

Daftari a ajouté : « Israël aurait mené au moins deux douzaines d’opérations ciblées contre le régime iranien au cours des 15 dernières années environ, y compris des attaques de drones, des cyberattaques, si vous vous souvenez de Stuxnet et des assassinats d’acteurs clés du programme nucléaire iranien.

L’IRAN DÉVOILE LA DERNIÈRE VERSION D’UN MISSILE BALISTIQUE AU MILIEU DE TENSIONS PLUS ÉLARGIES SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE

« Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de la pression internationale sur le régime iranien », a déclaré Daftari à Fox News Digital.

« Cette pression a été apaisée sous cette administration actuelle, qui, tout en s’éloignant de l’accord sur le nucléaire, espère toujours relancer une forme d’accord de normalisation avec Téhéran. Sinon, lorsqu’il y a une pression constante et ciblée sur le régime iranien sous la forme de sanctions imposées et l’isolement économique et politique, nous voyons un régime affaibli et un peuple iranien enhardi qui est assez courageux pour descendre dans la rue », a-t-elle déclaré.

Kamal Kharrazi, conseiller principal du guide suprême du régime iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, s’est vanté l’année dernière que « l’Iran est sur le seuil nucléaire, et ce n’est pas quelque chose de secret », selon un rapport de 2022 du Tehran Times, contrôlé par l’État. .

Cette année seulement, l’Agence internationale de l’énergie atomique a révélé que le régime iranien avait enrichi l’uranium à 84 % de pureté, soit 6 % de moins que l’uranium enrichi à 90 % requis pour une arme nucléaire.

Le régime iranien met à l’épreuve la détermination des États-Unis et d’autres puissances mondiales qui ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne permettraient pas à l’Iran de fabriquer une arme nucléaire. Israël considère le programme d’armes atomiques de Téhéran comme une menace existentielle parce que Téhéran a fréquemment déclaré qu’il cherchait à l’anéantir.

« C’est une question ouverte de savoir si Khamenei veut mourir en tant que père de la bombe atomique chiite ou en tant que celui qui a maintenu la République islamique sur la voie nucléaire sans provoquer de guerre ni appuyer sur la gâchette », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal et Expert iranien à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital.

« Actuellement, cependant, la perception de Khamenei du succès de la politique diplomatique et de sécurité à l’étranger et de l’ascendant à tout prix chez lui peut être suffisante pour le pousser à bout alors qu’il continue de vieillir », a ajouté Taleblu, qui a récemment rédigé une évaluation complète de Capacités et intentions de l’Iran en matière de missiles balistiques.

Fox News Digital a rapporté cette semaine que l’Iran s’enfouit profondément dans des tunnels près d’un sommet des monts Zagros, dans le centre de l’Iran, pour protéger une installation nucléaire des attaques d’armes conventionnelles.

Outre les obstacles technologiques à la construction d’une arme nucléaire moderne, le régime iranien a été confronté à la dissuasion d’Israël et des États-Unis au fil des ans, y compris le sabotage par le ver informatique Stuxnet du système de production de combustible nucléaire du régime.

« Je pense que les dirigeants iraniens ont calculé à ce jour que les coûts d’une telle action l’emporteraient sur les avantages à ce stade – principalement une attaque destructrice qui vise l’ensemble de son infrastructure nucléaire », Jason Brodsky, directeur des politiques de United Against a Nuclear Iran, basé aux États-Unis ( UANI), a déclaré à Fox News Digital.

LE CHEF DE LA DÉFENSE D’ISRAËL MISE EN GARDE À TÉHÉRAN CONTRE TOUT DÉVELOPPEMENT NUCLÉAIRE : « NOUS AVONS LA CAPACITÉ DE FRAPPER L’IRAN »

« Mais mon inquiétude est que le calcul risque de changer alors que la non-réponse des États-Unis et de l’Europe à l’escalade nucléaire de l’Iran au cours des deux dernières années – par exemple l’enrichissement à 60% et la production d’uranium métal – a encouragé les dirigeants de Téhéran à continuer à tester les lignes rouges internationales. »

Brodsky a ajouté que « si cette perception n’est pas modifiée, l’Iran est susceptible d’enrichir de l’uranium à des niveaux de qualité militaire à 90%. L’aversion au risque de Téhéran à ce jour montre qu’il peut être dissuadé. Mais cela peut rapidement changer si la République islamique ne reçoit pas repousser alors qu’il fait avancer son programme nucléaire. »

Plus tôt ce mois-ci, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dans un discours prononcé devant le Washington Institute for Near East Policy que l’administration Biden avait « fait clairement comprendre à l’Iran qu’il ne pourrait jamais être autorisé à se doter d’une arme nucléaire ». Comme le président Biden l’a réaffirmé à plusieurs reprises , il prendra les mesures nécessaires pour respecter cette déclaration, y compris la reconnaissance de la liberté d’action d’Israël. »

« Nous avons restauré l’unité d’objectifs entre les États-Unis et l’Europe et une grande partie du monde contre les provocations iraniennes et les activités nucléaires », a-t-il déclaré tout en notant que les États-Unis exerçaient une pression sur « l’Iran par le biais de sanctions ».

« L’Iran n’a pas franchi le seuil de la construction d’une arme nucléaire parce que le guide suprême n’a pas décidé de transformer le programme en arme », a déclaré Joel Rubin, ancien sous-secrétaire d’État adjoint qui a servi dans l’administration Obama, à Fox News Digital.

« Cette position a été confirmée par de multiples évaluations de la communauté du renseignement américain au cours des dernières années. » Il a poursuivi : « Alors que seul le chef suprême peut vraiment dire pourquoi il a pris cette position, on sait que l’isolement diplomatique continu de la communauté internationale qui a suivi l’expansion de son programme nucléaire cause de la douleur au régime iranien.

L’ESCADRON DE L’AIR FORCE AU MOYEN-ORIENT S’ARME AVEC DES BOMBES « BUNKER BUSTING » POUR CONTRER L’IRAN

Rubin a déclaré qu’il était clair que Téhéran était « toujours ouvert à la poursuite d’une voie diplomatique car il sait que s’il pénètre dans des arsenaux nucléaires de qualité militaire, ce qu’il est capable de faire, la nation serait encore plus isolée au niveau international – même par ses alliés. Cela déclencherait une course régionale aux armements nucléaires et Téhéran ne sortirait jamais de la pression des sanctions qu’il subit actuellement », a-t-il déclaré.

« Ce qui ressort clairement des dernières années, c’est qu’un accord diplomatique ferme et vérifiable avec l’Iran sur son programme nucléaire est le meilleur moyen de s’assurer qu’il n’obtiendra jamais l’arme nucléaire. Les menaces militaires seules ne nous y mèneront pas », a conclu Rubin.

Selon les médias israéliens, la dissuasion militaire de faible intensité contre le régime iranien se déroule depuis plusieurs années.

« Nous avons la capacité de frapper l’Iran », a averti cette semaine le chef de la défense d’Israël.

L’armée américaine et les Forces de défense israéliennes ont lancé un exercice conjoint, Juniper Falcon, en février. Le site Internet de Tsahal a déclaré : « L’exercice a testé l’état de préparation collectif américano-israélien et a renforcé l’interopérabilité entre les deux armées », a déclaré Tsahal sur son site Internet après l’exercice.

Pourtant, on craint de plus en plus que l’administration Biden n’exerce pas suffisamment de pression sur le régime iranien pour qu’il modifie sa conduite. Plus de 100 anciens dirigeants mondiaux ont exhorté Biden cette semaine à sévir contre l’Iran.

Plus tôt cette semaine, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, aurait déclaré lors d’une visite à la base aérienne de Hatzor qu’Israël se préparait à un « objectif complexe, difficile et plus important ».

L’EX-CHEF DU MOSSAD SIGNALE ISRAËL DERRIÈRE LES ATTENTATS NUCLÉAIRES DE L’IRAN

La dissuasion militaire a été le principal facteur de ralentissement du programme nucléaire illicite de l’Iran. Les coups de sabre américains ont influencé un changement dans le comportement de la République islamique.

En 2007, une estimation déclassifiée du renseignement national américain a déterminé avec une « haute confiance » que le régime iranien avait arrêté son programme d’armes nucléaires en 2003. Les experts iraniens pensent que la République islamique a temporairement mis fin à son programme atomique illégal en raison de l’invasion américaine de l’Irak et craint les États-Unis lanceraient une incursion militaire en Iran.

La simple survie du régime iranien a forcé le chef suprême de l’époque, Khomeiny, à accepter un cessez-le-feu avec l’Irak en 1988 après huit ans de guerre. À l’époque, il comparait la trêve à boire dans «un calice empoisonné».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La pression américaine a incité Khomeiny à libérer les otages américains en 1981 lors de la crise diplomatique. Tous ces exemples suggèrent que le régime iranien est extrêmement vulnérable aux pressions militaires et à d’autres formes de pression qui menacent sa légitimité et son existence.

« Le régime iranien est assez calculateur », a déclaré Daftari. « Aussi voyous qu’ils aient été dans la capture de pétroliers dans les mers, la poursuite du soutien à la terreur régionale et, bien sûr, les exécutions brutales et massives de manifestants innocents, ils continuent de peser les conséquences d’une confrontation militaire houleuse avec Israël ou le États-Unis. »