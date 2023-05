Le régime iranien envisage de donner le pouvoir et les bénéfices à un groupe lié au terrorisme, révèlent des documents

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) est sur le point de prendre le contrôle de l’économie iranienne en acquérant le plein pouvoir sur les « artères économiques » du pays, selon un groupe anti-régime.

« Les documents dévoilés par le MEK démontrent sans équivoque que le chef suprême du régime Ali Khamenei a accordé au CGRI une autorité complète sur l’économie iranienne », a déclaré Alireza Jafarzadeh, directeur adjoint du bureau de Washington du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), à Fox News. Numérique.

« Cette décision sans précédent permet à l’IRGC non seulement de contourner les sanctions internationales, mais également d’amasser les ressources nécessaires pour mener à bien l’oppression nationale, déstabiliser la région, perpétrer des actes de terrorisme, la cyberguerre et accélérer l’avancement de ses programmes de missiles, de drones et d’armes nucléaires, » il ajouta.

Un groupe affilié au MEK a récemment obtenu une mine de données et dégradé le site Web du ministère iranien des Affaires étrangères, divulguant les noms de plus de 11 000 employés du ministère, des correspondances ministérielles et des documents d’identité. Le MEK et le CNRI sont également crédités d’avoir révélé en 2002 que l’Iran développait des capacités d’armes nucléaires.

Le Mujahedeen-e-Khalq, ou MEK, est une branche active du CNRI qui a reçu un solide soutien de personnalités américaines de premier plan, notamment l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et l’ancien vice-président Mike Pence, qui ont chacun rencontré le groupe et parlé avec les membres. dans leur base d’opérations en Albanie.

Le MEK a fourni à Fox News Digital des documents, traduits, qui auraient été échangés entre des responsables iraniens de haut rang, y compris des commandants du CGRI. Les documents comprennent des ordres et des décisions sur la politique économique, le commandement du CGRI étant inclus et le commandement militaire prenant certaines des décisions.

Le 15 avril 2019, le gouvernement américain a désigné le CGRI comme une organisation terroriste, une désignation que l’administration Biden n’a pas indiqué qu’elle avait l’intention de changer.

Certaines des « artères économiques » dont le CGRI prendra le contrôle comprennent les champs pétrolifères, les raffineries, la pétrochimie, l’acier et les mines. Le groupe prendra également le contrôle de la recherche scientifique et du développement, y compris le développement atomique.

« Il est maintenant plus crucial que jamais pour l’Union européenne et les États-Unis d’abandonner toute aspiration à conclure un accord avec la théocratie au pouvoir en Iran », a déclaré Jafarzadeh. « S’engager dans le commerce avec le régime iranien équivaut à approuver et à habiliter le CGRI dans ses activités néfastes. »

« Au lieu de cela, la communauté internationale devrait prendre des mesures décisives pour soutenir le peuple iranien dans sa poursuite inébranlable du renversement du régime oppressif des mollahs », a-t-il exhorté.

L’IRGC, en contrôlant ces appareils, pourra profiter directement de leur industrie, ce qui pourrait les aider à contourner les nombreuses sanctions qui leur sont imposées par différents pays.

Le groupe opère désormais par l’intermédiaire du quartier général de l’économie de la résistance du ministère de la Défense. Dans une lettre datée du 10 janvier 2023, le général de brigade Ishaghi de l’IRGC a supervisé une réunion qui s’est terminée par l’exigence que les groupes pétroliers et pétrochimiques soumettent des documents, y compris les noms des complexes, les défis auxquels les groupes sont confrontés et toute la planification et les ressources nécessaires, ce qu’Ishaghi ferait. examen.

Une lettre datée du 29 novembre 2022, discutait de l’implication d’un certain nombre d’institutions et d’entreprises « des branches des forces armées » dans des projets en Ouzbékistan, notamment la fabrication de tracteurs et la Shastan Holding Co., qui est la plus grande société d’investissement iranienne et exploite neuf filiales dans un large éventail de secteurs à travers la construction, la finance et l’énergie.

Tous les groupes mentionnés dans la lettre de novembre ont reçu l’ordre de soutenir les forces armées et le CGRI, notamment dans la construction de cimenteries, de centrales thermiques et dans l’exploration des opportunités minières.

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, spécialisé dans les questions politiques et de sécurité iraniennes, a déclaré à Fox News Digital que le rôle et l’influence du CGRI sur une grande partie des structures de pouvoir actuelles de l’Iran restent « un secret de polichinelle à Washington et l’Iran » et que de nombreux analystes du monde entier comprennent que le CGRI « est l’acteur économique le plus important ».

« Fondamentalement, le CGRI est vraiment l’une des entités les plus puissantes, sinon la plus puissante, au sein du gouvernement de la République islamique, et c’est vraiment une trajectoire ascendante pour leur fortune politique et économique à l’intérieur de l’Iran après la guerre Iran-Irak », Taleblu a expliqué qu’une révélation de leur influence sur l’économie du pays « aurait pu arriver en 2008, et vous pouviez le croire ».

Taleblu a déclaré que le CGRI « était, est et restera probablement », en l’absence de « changement général en Iran », la force économique la plus importante du pays. « Des participations massives acquises dans le cadre d’une fausse campagne de privatisation », a-t-il ajouté, expliquant la consolidation économique que le groupe a déjà réalisée.

Taleblu a suggéré que les États-Unis ont suffisamment de cibles de sanctions en Iran pour continuer à émousser les actions du CGRI et du régime, et que ces sanctions à l’avenir ne feront que gagner en importance à mesure que le CGRI gagnera en influence dans le pays.

« Le manque d’application contre les facteurs critiques qui sous-tendent les activités du CGRI ou qui soutiennent directement les activités du CGRI ou sont directement sous le contrôle des personnes du CGRI, signifie que Washington fait actuellement un mauvais travail pour suivre cela », a-t-il déclaré.

Les questions au Département d’État américain et à la mission iranienne auprès de l’ONU n’ont pas été renvoyées au moment de mettre sous presse.

Michael Lee de Fox News Digital a contribué à ce rapport.