Le régime iranien dans une impasse alors que le mouvement de protestation défie la répression

Le soulèvement en Iran, bien entré dans son troisième mois, continue de défier les attentes, persistant même au milieu d'une répression de plus en plus violente et des opposants au régime clérical s'unissant au-delà des classes et des ethnies.

Le mouvement, né d’une longue colère bouillonnante au cours de décennies de répression, a éclaté après que la police a arrêté Mahsa Amini, 22 ans – également connue sous son nom kurde, Jina – dans une station de métro de Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire conservateur iranien pour les femmes, alors l’aurait battue à mort et aurait tenté de le dissimuler. Ce qui a commencé dans la ville natale d’Amini dans une province dominée par les Kurdes s’est transformé en un défi soutenu et national au régime – et un défi difficile à vaincre.

Au fil des semaines, le gouvernement a intensifié sa répression meurtrière, en particulier dans les zones kurdes, mais les manifestations ont persisté. Ils ont laissé les dirigeants iraniens dans ce qui semble être dans une impasse, ne sachant pas jusqu’où aller pour reprendre le contrôle. Le régime pourrait pleinement libérer le Corps des gardiens de la révolution islamique pour écraser le mouvement, mais il risquerait de susciter encore plus la colère des opposants chez lui et d’inviter à une nouvelle condamnation internationale.

Ce que les slogans de protestation de l’Iran nous disent sur le soulèvement

“Je pense qu’il n’est pas trop tard pour me sauver et sauver les autres de ma génération”, a déclaré Nazanin, un étudiant universitaire de la ville d’Azad, au Washington Post. Par souci pour sa sécurité, elle n’a donné que son prénom. Elle n’avait vu aucun avenir pour elle-même en Iran, a-t-elle dit, jusqu’à ce que les manifestations la changent, “comme elles ont changé beaucoup de gens”.

Jour après jour, les manifestants scandent « femme, vie, liberté » et « mort au dictateur », et brûlent des images du guide suprême Ali Khamenei. Des femmes se débarrassent de leur foulard, côte à côte avec des manifestants qui choisissent de les porter.

Un bouleversement social majeur est en cours – mais les dirigeants religieux iraniens et les forces de sécurité qui les soutiennent restent forts. Au premier signe d’agitation, les autorités ont suivi un manuel familier. Ils ont coupé l’accès à Internet et aux téléphones portables, ont violemment perturbé les manifestations et lancé des campagnes d’arrestations massives et d’intimidation, ciblant même les médecins et les écoles. Plus de 400 personnes ont été tuées, dont plus de 60 mineurs, et plus de 18 000 arrêtées, estime le groupe de défense des droits humains Hrana. Les rapports sur le terrain sont extrêmement difficiles dans ces circonstances, de sorte que les chiffres exacts sont impossibles à déterminer.

Chaque mort, arrestation et raid ajoutent à l’indignation publique. Mais l’État de sécurité iranien a été construit pour résister aux troubles populaires. Les révolutionnaires chiites arrivés au pouvoir en 1979 ont créé une force de sécurité parallèle, les Gardiens de la révolution, et un système judiciaire distinct, les tribunaux révolutionnaires, pour protéger la République islamique et son chef suprême.

Des groupes de défense des droits affirment que l’Iran intensifie la répression dans les zones kurdes

Une partie de ce qui a changé est que de nombreux Iraniens ont renoncé à la réforme. Même si Téhéran devait écraser les protestations ou offrir des concessions – ce qu’il fait rarement – ​​de nombreux Iraniens en sont venus à rejeter les valeurs fondamentales de la République islamique. “Même si c’est réprimé, il y a un nouveau discours, un nouveau sens de la défiance”, a déclaré Mohammad Ali Kadivar, sociologue au Boston College qui étudie les mouvements de protestation en Iran.

Pendant des décennies, les gens ont supporté les injustices quotidiennes d’une théocratie autoritaire structurée autour de la ségrégation des sexes. Les jeunes Iraniens en particulier « ont vu leur niveau de vie décliner, tout effort de réforme a été interrompu » et ont « grandi avec très peu ou pas d’attachement idéologique à la République islamique », a déclaré Manijeh Moradian, professeure adjointe d’études sur les femmes, le genre et la sexualité. au Barnard College qui étudie la diaspora iranienne.

Le soulèvement est alimenté par des femmes et des jeunes, mais il est sans chef en partie parce que l’État a arrêté, exilé ou mis à l’écart la plupart des personnalités de l’opposition. En 2009, des millions d’Iraniens ont protesté contre la fraude électorale. Les manifestations ont été violemment réprimés. En 2017 et 2019, des milliers de personnes se sont révoltées contre les griefs économiques et la mauvaise gestion du gouvernement, et les autorités ont tué des centaines de personnes dans la répression qui en a résulté. Les Iraniens savent qu’une répression pire pourrait survenir, comme lorsque des milliers de personnes ont été tuées lors de purges au cours de la décennie qui a suivi la révolution.

Que sont les sanctions économiques et comment sont-elles devenues l’outil de politique étrangère de choix de Washington ?

Les États-Unis et l’Europe se sont laissé peu de bonnes options de réponse. Avant le soulèvement, l’Iran était déjà soumis à de nombreuses sanctions, parmi les plus importantes de tous les pays. Des décennies d’isolement économique, associées à la corruption interne et à la mauvaise gestion, ont dévasté l’économie.

Ces dernières semaines, Washington et Bruxelles ont réagi en désignant davantage d’individus et d’institutions impliqués dans les violences. Ali Vaez, de l’International Crisis Group, basé à Bruxelles, a déclaré que bien que « moralement justifiés, dans la pratique, ils équivalent à des politiques de bien-être » pour l’Occident, avec peu d’effet sur les dirigeants iraniens. Des sanctions plus larges, quant à elles, servent à punir collectivement les Iraniens, intentionnellement ou non, et ont «renforcé» les gardiens de la révolution, qui contrôlent une grande partie de l’économie formelle et du marché noir de l’Iran, a-t-il déclaré.

Ces dernières années, l’engagement diplomatique occidental avec l’Iran s’est concentré sur la sécurisation (et maintenant la sécurisation) d’un accord nucléaire, qui inclurait l’allégement des sanctions. Mais en conséquence, il y a eu une “réticence” à aborder d’autres problèmes, tels que les violations des droits de l’homme par l’Iran, a déclaré Ali Fathollah-Nejad, un politologue germano-iranien.

L’Iran a imputé les protestations aux “instigateurs étrangers”, en particulier les ennemis de l’Iran – tels que l’Amérique, Israël et l’Arabie saoudite – bien qu’il reste également sensible à son image internationale. La pression monte aux Nations unies, dont l’organe des droits de l’homme a voté la semaine dernière la création d’une mission d’enquête indépendante sur la répression. Le ministère iranien des Affaires étrangères s’est engagé à ne pas y participer.

Mais de nos jours, de nombreux Iraniens sont très connectés au monde en ligne et aspirent à la fin de l’isolement international. Ces dernières semaines, des athlètes iraniens ont affiché de petits signes de solidarité avec le soulèvement lors d’événements sportifs internationaux, au grand dam de l’État. Les troubles se sont propagés à la Coupe du monde, où les opposants et les partisans du régime se sont affrontés, et l’équipe nationale iranienne a eu du mal à équilibrer les signaux de soutien tacite aux manifestants et la nécessité d’assurer leur propre sécurité.

De retour en Iran, des gens continuent d’être tués, arrêtés et effrayés jusqu’au silence. Khamenei a fait l’éloge samedi du Basij, une milice volontaire liée aux Gardiens de la révolution, dans un autre signe que la violence pourrait continuer à s’aggraver.

Le mouvement ne semble pas prêt de s’estomper de lui-même. Les chefs religieux iraniens et l’État de sécurité qui les soutient devront décider jusqu’où ils sont prêts à aller. De nombreux partisans du mouvement en Iran considèrent l’attention internationale comme l’une de leurs rares défenses, bien que limitée.