Le régime iranien cible une ville kurde dans la répression des manifestations

L’Iran a déployé des troupes dans une ville à majorité kurde pour tenter de reprendre le contrôle de la ville prise par les manifestants ces derniers jours.

“Le régime terrorise activement des Iraniens innocents dans la ville kurde de Mahabad et a également coupé leur électricité et Internet”, a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef du Foreign Desk, à Fox News Digital.

Les commentaires de Daftari interviennent après que des cérémonies ont eu lieu dimanche pour deux manifestants qui ont récemment été tués dans la petite ville à majorité kurde de Mahabad, selon un rapport d’Iran International Sunday. Ces cérémonies se sont rapidement transformées en manifestations féroces et les manifestants ont pris le contrôle de la ville.

Des coups de feu pouvaient être entendus dans des vidéos prises dans toute la ville alors que les manifestations s’intensifiaient, le régime iranien ayant finalement répondu en coupant l’électricité et l’accès à Internet dans certaines parties de Mahabad.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient les rues de Mahabad remplies de véhicules militaires, les autorités imposant apparemment la loi martiale dans la ville. Lors d’un incident, des gens se sont rassemblés pour ce qui était censé être un discours du gouverneur, mais les forces iraniennes ont ouvert le feu sur la foule, faisant un nombre encore inconnu de victimes.

“Samedi soir, 19 novembre, le régime iranien semble avoir imposé des lois martiales dans la ville kurde de Mahabad. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) terroriste iranien serait entré à Mahabad avec des armes et du matériel militaires lourds… La vie de nombreuses personnes sont en danger”, a déclaré samedi le Parti démocratique du Kurdistan iranien dans un communiqué sur la situation.

Le parti a appelé les organisations de défense des droits de l’homme à ne pas garder le silence sur “le massacre du peuple kurde”, arguant que le silence de la communauté internationale ne fera qu’enhardir le régime iranien.

Les autorités iraniennes ont eu du mal à maîtriser les manifestations qui ont éclaté après la mort de Mahsa Amin, 22 ans, aux mains de la police en septembre.

Alors que ces manifestations font toujours rage, Daftari a déclaré que la minorité kurde du pays servait de cible naturelle à la violente répression du régime.

“Ce n’est pas un hasard si le régime est particulièrement déterminé à tuer des Kurdes à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières”, a déclaré Daftari. “Pendant la révolution en cours, qui dure maintenant depuis plus de deux mois, le régime a profité de toutes les occasions pour réprimer violemment les manifestants pacifiques alors que le monde reste les bras croisés. Le peuple iranien appelle les médias grand public à couvrir leur mouvement et les médias occidentaux. dirigeants pour les soutenir dans leur entreprise.