Le régime intense de Sylvester Stallone pour ‘Rocky III’ lui a donné des ‘effets physiques débilitants’

Sylvester Stallone s’est soumis à un régime alimentaire intense et à une routine d’exercices avant le tournage de « Rocky III » dans les années 1980.

Stallone a rappelé ce qu’il avait mangé et bu pour maintenir sa graisse corporelle à 2,8 % alors qu’il se préparait à incarner Rocky Balboa combattant James « Clubber » Lang, joué par M. T.

« Mon petit-déjeuner complet serait peut-être deux [small] des biscuits à l’avoine préparés avec du riz brun et 10 tasses de café parce que je voulais maintenir ma graisse corporelle à 2,8 % », a déclaré Stallone au Wall Street Journal.

« J’oubliais mon numéro de téléphone. Je ne mangeais que du thon. Ma mémoire a été détruite, elle a complètement disparu », a ajouté l’acteur. « J’avais toutes sortes d’effets physiques débilitants. Mais c’était pour la cause. »

SYLVESTER STALLONE RÉDUIT DES TEXTES DE RUPTURE POUR SES FILLES, QUI « SUGGÈRENT FORTEMENT » LA TACTIQUE INHABITUELLE

Ces jours-ci, l’acteur de 76 ans se concentre davantage sur les entraînements à faible impact.

« Je suis passé de la levée de poids réguliers à la plupart des bandes, des câbles. C’est un peu comme une thérapie physique », a-t-il déclaré au point de vente. « Donc, vous utilisez la barre, vous utilisez différents mouvements et gardez ces articulations en mouvement tout le temps. »

Au fil des ans, Stallone a subi « cinq opérations du dos, deux épaules, trois fusions du cou, les deux genoux », a-t-il révélé, avant d’ajouter : « Je suis bionique ».

Stallone a également réduit la quantité de café qu’il boit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le dernier projet de Stallone n’est pas aussi intense que lui et sa famille star dans leur propre émission Paramount +, « The Family Stallone ». L’émission de téléréalité est sortie le 17 mai, quelques mois seulement après que Stallone et sa femme Jennifer Flavin ont failli divorcer.

Le couple s’est rencontré en 1988 et s’est marié à Londres en 1997. Flavin a demandé le divorce en août 2022. Elle a accusé Stallone de s’être livrée à « la dissipation, l’épuisement et / ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux qui ont eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial » dans les documents déposés le 19 août.

Cependant, en septembre, le couple avait apparemment choisi de se réconcilier et de travailler sur leur mariage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS