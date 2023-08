Le régime FODMAP peut aider à résoudre les problèmes digestifs. Voici comment cela fonctionne

Si vous souffrez de problèmes digestifs chroniques, vous avez peut-être rencontré le terme « FODMAP » – en particulier en ce qui concerne ce qu’on appelle le régime pauvre en FODMAP. Le faible FODMAP est-il une nouvelle tendance ou engouement pour les régimes? Existe-t-il des preuves pour soutenir le régime pauvre en FODMAP ? Et avant d’en arriver là; Que sont même les FODMAP et pourraient-ils vraiment causer ou aggraver vos problèmes de ventre ? j’ai parlé à Victoria Albinainfirmière praticienne holistique et facilitatrice de respiration, pour obtenir le 4-1-1 sur FODMAPS.

Que sont les FODMAP ?

Le terme FODMAP est un acronyme désignant les oligo-, di-, mono-saccharides et polyols fermentescibles. En bref, ce sont des glucides fermentescibles présents dans de nombreux aliments que nous consommons couramment. Albina explique que les FODMAP sont « des produits naturels à chaîne courte les glucides qui ne sont généralement pas bien absorbés dans l’intestin grêle. Pour la plupart d’entre nous, ces aliments aident à prévenir les symptômes digestifs en nourrissant les bons insectes qui composent nos microbiomes intestinaux ou intestinaux. »

Pour une personne ayant un système digestif sain, les FODMAP sont bénéfiques sur le plan nutritionnel et souvent riches en fibres, ce qui contribue à optimiser la digestion.

Quels aliments sont riches en FODMAP ?

L’ail est un aliment riche en FODMAP. Crumpe

De nombreux aliments que nous consommons couramment contiennent des FODMAP. Selon Albina, « De nombreux fruits, légumes, haricots, légumineuses, légumineuses, produits laitiers, céréales sans gluten et sans gluten [and] certains édulcorants artificiels contiennent des FODMAP. »

Alors que la plupart des haricots, du blé et des produits laitiers sont riches en FODMAP, les noix et les graines sont considérées comme faibles en FODMAP. Les légumes crucifères comme le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou-fleur sont riches en FODMAP, ainsi que les membres de la famille des oignons, y compris l’ail. L’Université de Virginie a un liste complète des aliments riches et faibles en FODMAP (PDF).

Quand les FODMAP posent-ils problème ?

Les aliments riches en FODMAP sont bénéfiques pour la plupart des gens en raison de leur contenu nutritionnel. Mais, Albina explique que pour ceux qui ont une digestion sensible ou des troubles digestifs comme syndrome du côlon irritable et prolifération bactérienne de l’intestin grêle, les FODMAP peuvent perturber leur système. La consommation de FODMAP avec l’une de ces conditions peut provoquer une gêne, notamment des douleurs abdominales, des gaz et des ballonnements.

Le régime pauvre en FODMAP est-il pour tout le monde ?

Certaines noix sont riches en FODMAP, notamment les noix de cajou et les pistaches. Shutterstock

Le régime pauvre en FODMAP est réservé aux personnes souffrant de troubles digestifs et n’est pas un nouveau régime à la mode que tout le monde devrait essayer. « Je ne recommande pas un régime pauvre en FODMAP ou sans FODMAP si vous n’avez pas de raison diagnostiquée de suivre un régime aussi restrictif », déclare Albina.

Albina prévient cependant que même pour les personnes atteintes du SII et du SIBO, le régime pauvre en FODMAP devrait être une approche à court terme. « Il est important pour une alimentation équilibrée d’avoir des aliments comme les haricots, le brocoli, les baies, les oignons et l’ail dans votre alimentation. Sans ces aliments, vos microbiomes intestinaux peuvent être gravement touchés, et il n’y a pas d’études montrant les avantages d’un régime faible ou nul. Régime FODMAP pendant plus de quelques mois, maximum », a-t-elle déclaré.

Si vous souhaitez essayer un régime pauvre en FODMAP, testez-le pendant une courte période, puis commencez à réintégrer les FODMAP une fois que vos symptômes digestifs se sont dissipés. Albina met en garde l’utilisation à long terme d' »un tel régime peut non seulement avoir un impact négatif sur votre microbiome, mais aussi entraîner une perte de tolérance orale, ce qui signifie que vous pouvez devenir sensible à plus d’aliments à long terme ».

Tous les légumes ne sont pas faibles en FODMAP, mais la plupart des légumes-feuilles (comme les épinards) le sont. Getty Images

De plus, étant sur un tel régime restrictif peut entraîner d’autres problèmes de santé, explique-t-elle. « Franchement, je pense que ce régime peut être facilement mis en place pour les troubles de l’alimentation. Je dis aux gens de tester différents aliments FODMAP et de conserver en petites quantités tout aliment contenant du FODMAP qu’ils peuvent tolérer, ne vous contentez pas de le couper parce que c’est sur une liste. Apprenez à écouter votre corps ! »

Devriez-vous essayer un régime pauvre en FODMAP ?

Si vous pensez qu’un régime pauvre en FODMAP peut être utile pour surmonter les problèmes intestinaux, parlez-en à votre médecin pour voir si c’est le meilleur protocole pour vous.

« Il est important de travailler avec un fournisseur de médecine fonctionnelle ou un naturopathe pour diagnostiquer et traiter correctement la condition sous-jacente, pas seulement pour éviter des groupes d’aliments entiers », déclare Albina. « Le but de ce régime est de réduire les symptômes afin que vous puissiez faire les choses qui vous aident à ne pas avoir besoin du régime – trouver et traiter la prolifération bactérienne, les parasites et plus encore ; réguler votre système nerveux afin d’avoir une bonne motilité ; et guérir votre relation avec votre corps, votre santé et votre digestion. »

La ligne de fond: Le régime pauvre en FODMAP peut être utile dans le cas de situations médicales spécifiques, mais ne vaut pas la peine d’être exploré comme un engouement pour la santé. Sinon, savourez votre brocoli et votre ail – votre corps et vos papilles vous remercieront.

Cet article a été initialement écrit pour Chowhound par Sara Weinreb.