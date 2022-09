“Le régime doit ressentir plus de pression”: les États-Unis demandent une action, une éventuelle résolution de l’ONU, sur la junte birmane

Les États-Unis ajoutent de la pression sur le Myanmar.

Les forces du Myanmar ont pris pour cible une école lors d’une frappe aérienne.

Aung San Suu Kyi a été évincée de la tête du pays.

Les États-Unis cherchent à accroître la pression sur la junte du Myanmar par le biais des Nations unies et exhortent la communauté internationale à ne pas reconnaître les élections à venir, a déclaré jeudi un haut responsable.

“Il est largement reconnu que le régime doit ressentir plus de pression”, a déclaré à l’AFP le conseiller du département d’Etat Derek Chollet, qui dirige la diplomatie américaine sur le Myanmar lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies.

Il a souligné l’indignation suscitée par une frappe aérienne ce mois-ci qui a tué 11 écoliers ainsi que l’exécution en juillet de quatre prisonniers éminents par la junte, qui a renversé le gouvernement élu en février 2021, mettant fin à une expérience de démocratie d’une décennie.

Chollet a déclaré qu’il avait eu des entretiens à la fois avec d’autres gouvernements et avec des représentants du gouvernement d’unité nationale – dominé par le parti du leader civil évincé Aung San Suu Kyi – et avait tenu une réunion virtuelle avec des groupes ethniques armés à l’intérieur du pays, également connu sous le nom de Birmanie.

Il a déclaré avoir parlé avec d’autres pays d’une résolution du Conseil de sécurité, bien que l’effort en soit “au tout début” avec des détails pas encore clairs.

“Nous pensons que nous devons être réalistes comme sur toutes les questions quant à savoir jusqu’où la Russie et la Chine sont disposées à laisser le Conseil agir”, a-t-il déclaré, faisant référence aux alliés de l’armée birmane disposant du droit de veto.

Il a dit:

Nous pensons qu’il est important d’essayer.

Il a déclaré qu’il avait également fait savoir aux autres gouvernements que “nous ne devrions prêter aucune crédibilité” aux élections prévues par la junte pour août prochain.

“Je leur ai dit que nous ne voyions aucune chance que ces élections soient libres et équitables, étant donné que le régime ne contrôle pas la moitié du territoire, vous avez des prisonniers politiques enfermés et tués, et Aung San Suu Kyi est pratiquement isolée et personne ne l’a vue depuis 20 mois”, a déclaré Chollet.

Un manifestant du Myanmar fait le salut à trois doigts lors d’une manifestation contre le coup d’État militaire à Yangon, au Myanmar, le 7 février 2021. Getty Images Myat Thu Kyaw/NurPhoto via Getty Images Des détenus libérés de la prison d’Insein célèbrent avec la foule depuis un bus à Yangon. AFP AFP Les manifestants du Myanmar à Hpakant tiennent des pancartes, le 16 mai 2021, indiquant “Restez fort Mindat, Hpakant est derrière vous” pour soutenir la ville de l’État de Chin où une force de défense civile s’est affrontée avec l’armée. AFP PHOTO : document, KACHINWAVES/AFP

Plus tôt jeudi, le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits au Myanmar, Thomas Andrews, a averti que l’élection serait une “fraude”.

Les États-Unis ont imposé une série de sanctions, visant notamment les dirigeants de la junte, depuis le coup d’État.

Mais il s’est abstenu d’avancer sur une étape encouragée par des militants, ciblant l’industrie pétrolière et gazière du Myanmar, au milieu de l’opposition de l’allié thaïlandais qui importe de l’énergie de son voisin.

Le bloc d’Asie du Sud-Est, l’ASEAN, a cherché en vain à négocier une sortie diplomatique de la crise avec les généraux et certains partenaires américains, notamment l’Inde voisine du Myanmar, ont hésité à agir avec fermeté.