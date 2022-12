Le régime de Vladimir Poutine risque de s’effondrer en 2023 alors que son cercle restreint se retourne contre lui à cause de la guerre du “hachoir à viande” en Ukraine

Le régime cruel de VLADIMIR Poutine est confronté à un effondrement total l’année prochaine alors que son propre cercle restreint se retourne contre lui, ont affirmé des experts.

Alors que le nombre de morts russes en Ukraine a dépassé le sinistre décompte de 100 000, des initiés ont expliqué comment le régime de Vlad pourrait s’effondrer en 2023.

Vladimir Poutine pourrait enfin être évincé en 2023 pour sa guerre ratée en Ukraine Crédit : Getty

S’adressant à The Sun Online, Olga Lautman, experte russe basée aux États-Unis du Center for European Policy Analysis, a déclaré : “Je ne serais pas surprise si son régime s’effondre en 2023”.

Elle a dit que le renversement du régime de Poutine viendrait très probablement de l’intérieur plutôt que d’un mouvement organique de gens ordinaires.

Et elle a dit que les nombreuses conspirations sur la mauvaise santé de Vlad auraient pu être dévoilées par ses successeurs potentiels dans le but de saper son régime.

“Des rumeurs sur la santé de Poutine sont diffusées par les services de sécurité”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont diffusés depuis 2008, toujours au moment des événements clés.

“Ils peuvent jeter les bases de la destitution de Poutine, ils pourraient être une forme de distraction pour l’Occident, ou ils pourraient être destinés à décourager les soulèvements.

“Pourquoi s’embêter à renverser Poutine s’il est sur le point de mourir ?”

Mais Olga prévient qu’attendre la mort de Poutine n’est pas une solution.

“Poutine a épuisé toutes les options, mais il va prolonger la guerre”, a-t-elle déclaré.

“Il recherchera la vulnérabilité en Occident, les frictions entre alliés, comme entre l’Occident et l’Europe, et entre le Royaume-Uni et l’UE.

“La Russie est douée pour faire durer une guerre. Les forces de Poutine ont envahi l’Ukraine pour la première fois en 2014, en mars, nous envisageons neuf ans de guerre en Ukraine.”

Elle a également averti qu’il n’y avait aucune chance de paix en Ukraine tant que Poutine n’était pas parti.

L’Occident doit travailler sur une ère post-Poutine de la Russie Olga Lautmann

“La paix en Ukraine signifie que la Russie range son armée et rentre chez elle”, a-t-elle déclaré. “Cela signifie que la Russie désoccupe tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée et le Donbass.”

Elle a ajouté : “Cela n’arrivera pas sous Poutine. Si son régime s’effondre et qu’il y a un nouveau visage au Kremlin qui veut faire amende honorable, alors il peut y avoir des changements à court terme, mais finalement pas un retrait à long terme.”

Et un initié russe devenu dissident a également affirmé que le régime de Poutine pourrait faire face à un effondrement dans un avenir proche.

Yuri Felshtinsky, co-auteur du livre “Blowing up Russia” avec feu le dissident russe Alexander Litvinenko, a déclaré à The Sun Online : “Poutine pensait qu’il prendrait l’Ukraine rapidement sans pertes”.

Mais il dit aussi que de nombreux Russes qui en ont les moyens préféreraient émigrer à l’étranger plutôt que de chercher à renverser le régime de Poutine.

“Beaucoup de Russes sont partis depuis 2000”, a-t-il dit. “La deuxième grande vague d’émigration est survenue lorsque Poutine a envahi l’Ukraine.

“Ceux qui pouvaient émigrer savaient que les frontières seraient bientôt fermées, et la mobilisation suivrait.

“Nous ne savons pas exactement combien de Russes sont partis depuis le début de la guerre, mais c’est par centaines de milliers.

“Après que la mobilisation a été déclarée le 21 septembre, quelque 300 000 autres ont fui.”

Expliquant la raison de l’absence de troubles majeurs en Russie, il a déclaré : “Malheureusement, les Russes ne croient plus en leur capacité à renverser le gouvernement.

“Même ceux qui veulent penser qu’il est plus facile d’émigrer.”

Mais il pense que le régime de Poutine pourrait tomber de deux manières.

Si l’échec de la guerre devient évident pour les Russes ordinaires, le gouvernement pourrait tomber très rapidement, comme cela s’est produit avec la guerre soviéto-afghane dans les années 1980.

Mais il a averti que Poutine se tournerait probablement vers les armes nucléaires à moins que l’Ukraine ne reçoive le pouvoir de porter la guerre en Russie.

“Si l’Occident continue de forcer l’Ukraine à mener une guerre défensive et ne lui fournit pas d’armes offensives à longue portée pour attaquer la Russie et la Biélorussie, alors la guerre ne se terminera pas”, a-t-il déclaré.

“Cela continuera jusqu’à ce que Poutine détruise entièrement l’Ukraine depuis les airs.

“Le pays tout entier ressemblera à Marioupol.”

Pour Poutine, a-t-il dit, perdre des soldats au sol ne l’affectera pas, ce sera simplement une “guerre libre”, où il pourra tirer sur l’Ukraine sans réplique.

Cependant, il pense que l’Occident changera de position l’année prochaine.

Ce mois-ci seulement, le président américain Joe Biden a accepté de fournir à l’Ukraine quelque 1,4 billion de dollars d’armes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’argent et les armes n’étaient pas de la “charité”, ils étaient simplement une défense de la démocratie.

Yuri a déclaré que l’Occident avait “peur de provoquer une frappe nucléaire russe”, c’est pourquoi il fait attention aux approvisionnements actuels de Kyiv.

“Poutine pense toujours qu’il a des mesures à prendre avant d’être contraint d’accepter la défaite en Ukraine ou de recourir à des représailles nucléaires”, a-t-il déclaré.

“Si Poutine accepte la défaite, il sera probablement expulsé par le Kremlin.”

Le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’expriment à la Maison Blanche Crédit : EPA

Olga a souligné qu’il y a la “possibilité” d’une autre révolution de la Russie, mais a ajouté que “nous ne devrions pas compter là-dessus comme solution”.

Elle a déclaré: “L’URSS s’est effondrée en partie grâce aux pertes de la guerre soviéto-afghane.

“Le nombre élevé de morts en Ukraine finira par rattraper les Russes ordinaires.”

Elle a déclaré que l’Occident devait se préparer à une Russie “post-Poutine” et ne pas commettre les mêmes erreurs que dans les années 1990 après la chute de l’Union soviétique.

“Nous devons nous assurer de ne pas répéter les erreurs des années 1990”, a-t-elle déclaré.

“Dans les années 1990, nous avons inondé la Russie d’argent pour des projets de ‘construction de la démocratie’.

“Une grande partie de cet argent est allée à la mafia russe, aux services de renseignement et aux politiciens corrompus.

“L’Occident doit travailler sur une ère post-Poutine de la Russie. Nous devons nous assurer que les sanctions et autres mesures restent en place pendant un certain temps jusqu’à ce que la société russe ait changé.”

Alors, comment l’Occident aide-t-il à créer une Russie post-Poutine ?

“Notre objectif principal est de continuer à fournir à l’Ukraine tout ce dont elle a besoin”, a-t-elle déclaré. “Ils se battent pour leur terre, pour la démocratie et pour arrêter la Russie.”

Elle a ajouté : “Même si la Russie subit de lourdes pertes et n’atteint aucun objectif, et avec des échecs logistiques aussi énormes sur la ligne de front, elle continue de s’impliquer dans des opérations à l’étranger.”

Olga a évoqué la récente tentative de coup d’État en Allemagne menée par un prince d’extrême droite.

“Le prince a rencontré une escorte russe”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi il est si important de s’assurer que l’Ukraine gagne sur le champ de bataille, et que la Russie soit détruite et expulsée d’Ukraine.”

Yuri a averti que Poutine déplacerait probablement ses armes nucléaires en Biélorussie avant de les tirer, afin d’éviter le risque d’une frappe directe de représailles contre la Russie.

Ces armes nucléaires pourraient ensuite être dirigées vers des pays de l’OTAN tels que la Pologne et la Lituanie.

“Il est très possible qu’ils essaient d’utiliser une bombe nucléaire ou de saboter l’une des centrales nucléaires ukrainiennes”, a-t-il déclaré.

Poutine n’a montré aucune contrition après 10 mois de guerre et plus de 100 000 victimes russes.

Dans une allocution télévisée mercredi, il a déclaré au peuple russe que son pays n’était pas responsable du conflit en Ukraine, et a ajouté que les deux pays « partagent une tragédie ».

Lors de la comparution aux côtés de hauts responsables militaires, il a bizarrement insisté sur le fait qu’il continue de voir l’Ukraine comme une “nation fraternelle”.

Il a fait valoir que la responsabilité du conflit incombait aux pays extérieurs, revenant à ses affirmations de longue date selon lesquelles l’OTAN était derrière la guerre.

Dans son discours, Poutine a accusé l’Occident de “lavage de cerveau” des anciennes républiques soviétiques, dont l’Ukraine, qui, selon lui, devrait à juste titre faire partie de la Russie.

Il a déclaré: “Pendant des années, nous avons essayé d’établir des relations de bon voisinage avec l’Ukraine, en offrant des prêts et de l’énergie bon marché, mais cela n’a pas fonctionné.”

Le Kremlin prétend depuis longtemps que l’acceptation par l’Otan d’anciens alliés soviétiques en tant que membres menace la sécurité de la Russie.

Poutine a poursuivi : “Il n’y a rien à nous reprocher. Nous avons toujours considéré les Ukrainiens comme un peuple frère et je le pense toujours.

“Ce qui se passe maintenant est une tragédie, mais ce n’est pas de notre faute.”