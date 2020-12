Après qu’Eamonn Holmes ait jeté trois pierres, lui et Ruth Langsford prévoient de passer l’année prochaine à travailler leurs muscles.

Le couple aura plus de temps pour se concentrer sur sa santé, après avoir été exclu de leur créneau hebdomadaire de présentation du vendredi sur This Morning.

Eamonn, 61 ans, et Ruth, 60 ans, veulent désespérément que le couple s’empêche de développer l’ostéoporose, il prévoit donc de convertir leur garage en salle de musculation pour des exercices doubles.

«De nombreux experts en conditionnement physique préconisent la musculation ou la musculation pour vous donner du tonus, renforcer votre tronc, votre posture et renforcer vos os, évitant ainsi l’ostéoporose à un âge avancé», explique Ruth.









«Ma vision est d’avoir un banc de musculation dans le garage et de passer 30 minutes chaque jour à une routine commune.»

Eamonn attribue à une ancienne résolution du Nouvel An – prise en 2015 – l’avoir aidé à se concentrer sur le transfert de son poids, après avoir admis des départs anticipés tout en hébergeant GMTV, il prenait souvent plusieurs petits-déjeuners, ce qui a vu sa taille augmenter.

«J’ai perdu la troisième en cinq ans», dit Eamonn, qui pèse maintenant 15 pierres.

«Je crois sincèrement aux résolutions du Nouvel An. C’est le moment idéal pour faire le point pour réparer vos habitudes, pour améliorer votre vie. »









En septembre 2015, neuf mois après avoir pris sa résolution, Eamonn a déclaré qu’il était devenu «accro» au jus et avait perdu 10 livres cette année-là.

«Maintenant, si je déjeune, j’aurai un jus pour le dîner», dit-il.

«Si j’en ai pendant la journée, j’attends avec impatience un repas le soir.»

Ces dernières années, il a jeûné pendant 12 heures par jour, ce qu’il attribue pour avoir aidé à déplacer une pierre supplémentaire – le ramenant à 15 pierres en janvier, après avoir également augmenté son exercice.









«Je promène notre chien tous les jours et je fais du Pilates une fois par semaine», a-t-il déclaré à l’époque.

Bien qu’une double opération de la hanche en 2016 l’ait empêché de faire de l’exercice pendant un certain temps.

Maintenant, il dit: «Nous devons bouger rapidement pendant 30 minutes, trois fois par semaine au minimum.»

Les deux hommes veulent maintenant augmenter leur entraînement de poids en 2021 et plaisanter que leurs entraînements conjoints les rapprocheront.

Dans une interview conjointe de Best, Ruth a plaisanté: «Vous pourriez vous allonger sur le banc et je pourrais vous passer l’haltère ou les barres et vice versa. Ce serait également bon pour notre relation, car nous ne pourrions pas tomber. Imaginez si, pendant ma colère, je devais accidentellement laisser tomber quelque chose de 40 kg sur vous.