Le régime de Poutine semble profondément endommagé malgré l’échec du coup d’État

Avec un soi-disant «coup d’État de 24 heures» par le patron mercenaire russe Yevgeny Prigozhin se terminant par un recul anti-climatique, le président russe Vladimir Poutine a pu éviter une confrontation dramatique et sanglante avec son ancien allié.

Néanmoins, le fait que le franc-parler Prigozhin puisse même organiser une mutinerie armée avec sa société militaire privée, le groupe Wagner, avec peu de résistance et une réponse apparemment discrète est largement considéré comme un coup politique profond pour Poutine et son régime.

« La rébellion armée de Prigozhin indique une crise politique en Russie et brise le mythe de l’invincibilité et de la puissance écrasante de la Russie », a déclaré dimanche dans une note Hanna Liubakova, membre non résidente du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique et journaliste et chercheuse biélorusse.

Les experts russes et les analystes politiques ont qualifié l’apparente tentative de coup d’État de « 24 heures qui ont secoué le Kremlin » et le plus grand défi lancé à Poutine et à l’élite russe depuis des décennies.

« Même dans une Russie habituée à la crise et au chaos, les événements du week-end ont été extraordinaires », a déclaré dimanche dans une note Chris Weafer, directeur général du cabinet de conseil économique basé à Moscou Macro-Advisory.

« Une force militaire lourdement armée et déterminée est arrivée à moins de 200 kilomètres de Moscou – un exploit historiquement réalisé, ou tenté, par très peu d’armées », a noté Weafer, ajoutant que le coup d’État soulève « de sérieuses questions qui conduiront à des tensions aux échelons supérieurs ». du pouvoir en Russie. »

Il y avait eu une préparation tendue aux événements du week-end avec Prigozhin ayant un différend de longue date et de plus en plus féroce avec les dirigeants militaires du pays, les accusant de trahison et de mauvaise gestion de l’invasion de l’Ukraine.

Prigozhi a également accusé le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le commandant de l’armée Valery Gerasimov d’avoir tourné le dos à sa force mercenaire qui a joué un rôle clé dans l’intense guerre d’usure menée par la Russie à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, pendant des mois.

Les tensions ont atteint leur paroxysme il y a plusieurs semaines lorsque le ministère de la Défense a annoncé que toutes les entreprises militaires privées, y compris Wagner, devraient signer des contrats. Poutine a approuvé la décision mais Prigozhin a refusé de signer – pour ensuite diriger ses combattants dans la révolte malheureuse de vendredi dernier.