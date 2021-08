Le régime d’assurance Covid pour les festivals et les événements en direct rejeté comme «le strict minimum»

Les événements en direct doivent être aidés par un régime d’assurance de 750 millions de livres sterling soutenu par le gouvernement pour réduire les annulations de Covid, mais les dirigeants de l’industrie disent qu’il est trop tard pour sauver de nombreux événements et le parti travailliste a déclaré que le régime était le « minimum strict ».

Les chiffres de l’industrie ont réclamé un tel programme pour aider à planifier des événements sans risque d’une épidémie de Covid-19 les laissant de leur poche.

Le gouvernement a déclaré s’être associé à Lloyd’s pour mettre en œuvre le programme de réassurance des événements en direct dans le cadre du plan du Trésor pour l’emploi.

Mais le directeur général de l’Association des festivals indépendants (AIF), Paul Reed, a déclaré que le programme ne couvrait pas les événements qui pourraient être touchés par la réintroduction des règles de distanciation sociale.

« Nous sommes heureux que le gouvernement ait écouté, et nous nous félicitons de cette intervention pour remédier à la défaillance du marché de l’assurance », a-t-il déclaré.

«Le programme ne couvre cependant pas un festival devant réduire sa capacité ou annuler en raison de la réintroduction des restrictions de distanciation sociale, il reste donc impératif que le gouvernement continue de travailler avec le secteur dans des domaines tels que la certification Covid pour essayer d’éviter un tel éventualité et garantir que les organisateurs puissent planifier avec une confiance accrue pour 2022. »

Le secrétaire travailliste à la culture de l’ombre, Jo Stevens, a déclaré que le plan était le « strict minimum ».

« Rien de moins que le verrouillage, comme la réintroduction de la distanciation sociale ou les artistes ou l’équipe devant s’isoler, n’est pas couvert », a-t-il déclaré.

« Encore une fois, le gouvernement a tergiversé, retardé et trouvé une solution qui ne règle pas le problème. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement ne prend essentiellement aucun risque et le secteur des événements en direct supporte tout. »

Pendant ce temps, le directeur général de Live, Greg Parmley, une organisation représentant les intérêts des acteurs du secteur de la musique live, a également salué l’annonce. Il a expliqué que son organisation « réclame depuis le début de la pandémie ».

« Nous sommes impatients de travailler ensemble au cours des prochaines semaines pour déterminer la forme finale de la politique et nous assurer qu’elle peut soutenir le plein retour du secteur face aux impacts les plus probables de Covid. »

Jamie Njoku-Goodwin, directeur général de UK Music, a déclaré : « L’impossibilité d’obtenir une assurance a déjà causé de nombreuses annulations cet été – celles-ci ont été dévastatrices pour l’ensemble de l’industrie de la musique et on craignait que sans action, nous aurions vu des annulations majeures se poursuivre. jusqu’à l’année prochaine aussi.

Le président de la Concert Promoters Association, Phil Bowdery, a déclaré que même si le régime d’assurance « ne couvrira pas tous nos risques, cette intervention contribuera à protéger l’industrie que nous connaissons et aimons tous ».

« C’est une bonne nouvelle de DCMS. Le secteur demande au gouvernement d’agir depuis plus d’un an et nous avons maintenant quelque chose de tangible », a-t-il ajouté.

Le président du comité DCMS, Julian Knight, s’est également félicité de cette décision, déclarant : « Il est vraiment bienvenu que le gouvernement ait donné suite à une recommandation clé de notre enquête sur l’avenir des festivals de musique au Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« Nous appelons les ministres à mettre en place ce filet de sécurité depuis janvier.

« Bien qu’il soit dommage qu’il soit arrivé trop tard pour certains cet été, ce programme donnera la confiance dont le secteur a besoin pour planifier et investir dans de futurs événements. »

Selon le Trésor, le secteur des événements en direct représente plus de 70 milliards de livres sterling par an pour l’économie. Il soutient également plus de 700 000 emplois.