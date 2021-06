Le régime DASH réduit le stress cardiaque et les dommages, selon une étude sur l’alimentation saine

Selon une étude publiée lundi dans le Journal of the American College of Cardiology, le régime populaire DASH réduisait le stress cardiaque et les dommages qui entraînaient souvent des maladies cardiaques. .

DASH signifie « approches diététiques pour arrêter l’hypertension », et il met l’accent sur la consommation d’aliments tels que les fruits, les légumes, les produits laitiers faibles en gras, les grains entiers, la volaille, le poisson et les noix. Selon la Mayo Clinic, il met l’accent sur la consommation d’aliments tels que quatre à cinq portions quotidiennes de fruits et légumes, six à huit portions de grains entiers, deux à trois portions de produits laitiers faibles en gras et pas plus de six portions d’une once de viande maigre, volaille et poisson par jour.

Selon la Mayo Clinic, le régime encourage la réduction du sodium et constitue une « approche à vie d’une alimentation saine conçue pour aider à traiter ou à prévenir l’hypertension artérielle ».

Cependant, une étude réalisée au Beth Israel Deaconess Medical Center de la Harvard Medical School indique que le régime en fait plus.

« Il a été démontré que le régime DASH réduisait le cholestérol et la pression artérielle, et notre étude va au-delà et montre qu’il réduit les dommages causés aux muscles cardiaques », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Stephen Juraschek, à USA TODAY.

Pour mener l’étude, Juraschek et ses collègues ont prélevé des échantillons stockés de recherches menées dans quatre centres médicaux américains de 1997 à 1999. Dans cette étude précédente, les chercheurs ont recruté 412 participants présentant une pression artérielle élevée et les ont assignés au hasard au régime DASH ou à un régime contrôlé conçu pour refléter un régime américain typique.

Selon l’étude, les personnes de chaque groupe se sont vu attribuer un niveau de sodium faible, moyen ou élevé. Tous les participants ont eu tous leurs repas et collations fournis, avec un repas par jour pris sous observation. L’équipe a analysé les échantillons pour « trois biomarqueurs, ou substances mesurables dans le sang qui se sont avérées prédire les événements cardiovasculaires chez les adultes sans maladie cardiovasculaire connue », selon l’étude.

Les résultats ont conclu que les biomarqueurs liés aux lésions cardiaques ont diminué de 18 %, tandis que ceux associés aux lésions cardiaques et à l’inflammation ont chuté de 13 %.

« Notre étude représente certaines des preuves les plus solides que l’alimentation a un impact direct sur les dommages cardiaques, et nos résultats montrent que les interventions diététiques peuvent améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire dans un laps de temps relativement court », a déclaré Juraschek.

La nouvelle intervient après que US News & World Report a nommé le régime DASH le deuxième meilleur régime global derrière le régime méditerranéen en janvier. Juraschek a déclaré que le régime DASH pourrait être particulièrement important pour les Américains, car les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis et les taux de pression artérielle non contrôlés sont en augmentation.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment qu’une personne meurt toutes les 36 secondes d’une maladie cardiovasculaire aux États-Unis

Juraschek a reconnu que le régime entraîne un niveau élevé de glucides, mais qu’il présente en fin de compte de multiples avantages pour la santé. En plus d’avoir à apprendre à préparer des repas et d’être spécifiquement conçu pour perdre du poids, cela peut être un peu plus difficile pour les personnes allergiques aux produits laitiers ou aux aliments, selon l’école de santé publique de Harvard.

« Ce n’est pas une petite décision de manger sainement, mais cela peut avoir des implications importantes pour la santé cardiaque à long terme », a-t-il déclaré.

