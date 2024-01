Le régime cétogène a aidé un enfant de Jackson âgé de 4 ans à ne plus avoir de crises

JACKSON, MI – Le régime alimentaire d’Ellie Stevenson, quatre ans, diffère de celui d’un enfant typique de son âge.

Son assiette est généralement remplie d’ingrédients qui ont été pesés au gramme près pour garantir qu’elle mange le rapport précis entre protéines, lipides et glucides. En effet, ses repas sont essentiels pour prévenir les crises d’épilepsie.

Avant cela, Ellie avait entre une et dix crises par jour. Mais après avoir suivi le régime cétogène à l’hôpital pour enfants CS Mott pendant près d’un an, elle célèbre presque neuf mois sans crises.

“Elle s’est simplement épanouie, elle est revenue à son état normal et a ensuite continué”, a déclaré la mère d’Ellie, Katrina Stevenson. “Elle est devenue beaucoup plus sociale et énergique.”

Ellie a reçu un diagnostic d’épilepsie en 2022. Katrina se préparait pour le travail, lorsqu’elle est allée voir Ellie dans sa chambre et l’a trouvée endormie par terre. Elle et le père d’Ellie, Greg Stevenson, ont vérifié la caméra dans sa chambre et ont vu qu’Ellie avait eu une crise et s’était effondrée au sol.

“C’est sorti de nulle part”, a déclaré Katrina.

La famille s’est rendue aux urgences de l’hôpital où un électroencéphalogramme a été effectué. Finalement, la famille a été référée à Mott, où Ellie a reçu un diagnostic d’épilepsie avec crises myocloniques-atoniques, ou EMAtS, a déclaré Greg.

À partir de là, Ellie s’est vu prescrire des médicaments, ce qui a un peu aidé, mais n’a finalement pas fonctionné, a déclaré Katrina, ajoutant qu’elle portait également un casque et un écran facial, afin qu’elle puisse arrêter de « blesser ce joli petit visage », mais cela n’a pas fonctionné. Je ne permets pas à un enfant de son âge d’avoir l’indépendance dont il avait besoin.

Les médecins ont donc suggéré d’essayer quelque chose de différent : le régime cétogène. La famille avait les oreilles ouvertes. Ellie a été admise à l’hôpital, où sa famille a commencé à travailler avec la diététiste pédiatrique spécialisée en épilepsie, Jwana Al Mulki.

“Nous avions l’impression d’avoir épuisé toutes les autres options avec Ellie, et nous sommes arrivés au point où le régime cétogène était vraiment notre dernier recours”, a déclaré Al Mulki.

Le régime cétogène est très riche en graisses, modéré en protéines et pauvre en glucides, a-t-elle déclaré. Les repas sont différents en fonction des proportions prescrites aux patients, mais ils se composent souvent de beurre, de crème et d’avocats, ainsi que de quantités limitées de viandes, de noix et de légumes, a expliqué Al Mulki.

Chaque repas nécessite des mesures minutieuses grâce à un calculateur de régime céto et une balance alimentaire.

“Pour réussir notre régime, nous devons nous en tenir à ce ratio prescrit, qui nécessite de mesurer chaque ingrédient de chaque repas et collation, ce qui prend donc beaucoup de temps, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Al Mulki.

Ellie a commencé le régime cétogène en janvier 2023 et depuis avril 2023, elle n’a plus de crises.

Le régime cétogène oblige à utiliser les graisses comme énergie, au lieu du glucose, a déclaré Al Mulki. La graisse est décomposée en cétones et les cétones sont utilisées par le cerveau comme source d’énergie alternative, ce qui, selon les médecins, aide à contrôler les crises.

Le régime cétogène médical est utilisé pour traiter l’épilepsie depuis les années 1920, a déclaré Al Mulki, et il a particulièrement changé la vie d’Ellie et de sa famille.

Certains des aliments préférés d’Ellie comprennent les saucisses, le saumon, la crème fouettée, les framboises, les fraises et les concombres. Elle choisit également d’avoir de l’huile d’avocat dans une seringue pour augmenter les cétones, et Katrina a déclaré qu’elle essayait toujours de nouvelles recettes et recrée des plats comme des cupcakes, des beignets et des pizzas à faible teneur en glucides.

Parmi les difficultés mineures, il s’agit désormais de s’assurer qu’Ellie mange son assiette pleine et de mesurer ses repas, ont déclaré Greg et Katrina, ajoutant que cela valait la peine de voir Ellie être capable de jouer comme un enfant normal de 4 ans.

“Nous disons toujours à quel point elle est courageuse et forte pour traverser cela, et qu’elle est simplement une si bonne sportive dans tout cela”, a déclaré Greg.

Depuis qu’elle n’a plus de crises, Ellie peut jouer librement seule dans sa chambre. Elle aime aussi les jeux et adore jouer au football. La famille Stevenson a également pu faire un voyage tant attendu à Disney World l’été dernier.

Je pense que cela a vraiment renforcé nos relations », a déclaré Greg. “C’est quelque chose qui nous a rapproché, en tant que famille.”

L’équipe de soins de l’hôpital pour enfants d’Ellie’s Mott pense qu’il sera possible pour Ellie d’arrêter de prendre ses médicaments anti-épileptiques lorsqu’elle sera plus âgée et de sortir éventuellement de son épilepsie, a déclaré Greg, ajoutant que pour l’instant, la famille est simplement ravie de voir jusqu’où Ellie est venue.

Vous voulez plus de nouvelles sur la région de Jackson ? Mettre en favori le page d’actualités locale de Jackson ou inscrivez-vous gratuitement “3@3Jackson» newsletter quotidienne.