Le régime alimentaire d’une adolescente pourrait avoir un impact sur ses chances d’avoir des douleurs menstruelles

Alors que 90% des adolescentes signalent des douleurs menstruelles, beaucoup ne cherchent pas de traitement. C’est une des principales causes d’absentéisme scolaire chez les jeunes femmes, selon l’étude.

“Je suggérerais simplement aux jeunes femmes de jeter un coup d’œil à votre mode de vie et à votre régime alimentaire, à vos comportements alimentaires, et de voir s’il y a des changements qui pourraient aider à améliorer la douleur qu’elles ressentent”, a déclaré Sannoh, maintenant étudiante en médecine à Temple University à Philadelphie.

MERCREDI 12 octobre 2022 (HealthDay News) — Alors qu’elle travaillait sur un projet de recherche senior dans le cadre de son diplôme de premier cycle de l’Université Rutgers, Serah Sannoh a décidé d’analyser des études évaluées par des pairs sur l’alimentation et les douleurs menstruelles, en partie à cause de son propres luttes avec le problème.

Les aliments que les recherches de Sannoh ont identifiés comme problématiques sont également populaires, notamment la viande rouge, le sucre, le sel, les produits laitiers, le café et les huiles.

“Le régime alimentaire américain est très riche en acides gras oméga-6”, a déclaré Sannoh.

Les personnes suivant un régime végétalien avaient les taux d’inflammation les plus bas, selon la recherche.

“Le régime a un effet sur votre santé, et j’ai l’impression que cela est souvent négligé”, a déclaré Sannoh. « Parfois, les gens voulaient juste voir s’il y avait un médicament qu’ils pouvaient prendre. Et c’est bien, mais s’il existe un moyen d’arrêter de manière holistique une première étape de cette cascade douloureuse, j’ai l’impression que ce serait mieux pour certaines personnes d’adopter et cela les aidera également à améliorer leur santé globale.

Pourtant, des recherches supplémentaires sont nécessaires, a déclaré Sannoh.

“Je pense que cela pourrait être appliqué à tous les âges, mais c’est une autre raison pour laquelle j’aimerais que davantage de recherches soient menées sur ce sujet afin que nous puissions voir les effets réels de ces régimes à long terme”, a-t-elle ajouté.