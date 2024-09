Le régime à la mode qui, selon les chercheurs, pourrait favoriser les cancers intestinaux… alors que les cas augmentent chez les moins de 50 ans

Pendant des années, ils ont réprimandé les amateurs de viande, essayant désespérément de convertir les gens au véganisme.

Mais adopter une alimentation végétalienne pourrait réellement nuire à votre santé, si l’on en croit de nouvelles recherches.

L’ajout de protéines de viande et de lait à votre alimentation pourrait aider à prévenir les tumeurs liées au cancer de l’intestin, ont déclaré des scientifiques.

Des tests sur des souris, réalisés par des chercheurs de Japondémontrent désormais qu’un régime alimentaire incluant ces molécules pourrait réduire le risque de croissance de tumeurs dans l’intestin grêle.

Les scientifiques, qui ont qualifié aujourd’hui ces résultats d’« importants », ont également mis en garde les gens contre le fait de se restreindre délibérément de ces aliments pour lutter contre les ballonnements ou contrôler leur poids, s’ils ne souffrent pas d’allergies.

On sait depuis longtemps que les antigènes présents dans les aliments, notamment le lait, les cacahuètes et les œufs, provoquent des réactions allergiques. Et même chez les personnes qui ne sont pas allergiques, ces antigènes sont souvent reconnus par le système immunitaire comme des substances étrangères.

Dans l’étude, les scientifiques ont utilisé des souris présentant une mutation génétique qui les rend sujettes au développement de tumeurs dans les intestins, semblables à la polypose adénomateuse familiale, présente chez l’homme, qui augmente le risque de cancer du côlon.

Divisés en deux groupes, l’un a reçu un régime sans viande ni protéines de lait, tandis que l’autre a été nourri avec un régime normal pendant six semaines.

Les sujets ayant suivi un régime alimentaire normal ont développé moins de tumeurs dans leur intestin grêle. Mais les deux groupes en avaient le même nombre dans leur gros intestin.

Après avoir introduit l’albumine – une protéine présente dans la viande – dans le programme sans protéines, les chercheurs ont observé les mêmes effets suppresseurs de tumeurs sur l’intestin grêle.

Ils ont également constaté que les régimes alimentaires influençaient le nombre de lymphocytes T, un type de cellules « combattantes » immunitaires. Les souris consommant des régimes à base de plantes ont enregistré moins de lymphocytes T dans l’intestin grêle.

Écrire dans le journal, Frontières en immunologieLes scientifiques ont suggéré que cela souligne l’importance des protéines alimentaires dans le maintien d’un système immunitaire sain.

Les régimes sans lait ni viande sont parfois adoptés par des personnes ne souffrant pas de problèmes gastro-intestinaux graves ou d’allergies comme moyen sain de perdre du poids ou de réduire les ballonnements et l’inflammation, ont-ils déclaré.

Le cancer du côlon peut provoquer la présence de sang dans les selles, un changement des habitudes intestinales, une grosseur à l’intérieur de l’intestin qui peut provoquer une obstruction. Certaines personnes souffrent également d’une perte de poids à cause de ces symptômes

« Les nouvelles découvertes suggèrent que cela pourrait être risqué et soulignent que ce type de régime ne doit pas être utilisé sans la recommandation d’un médecin. »

L’intérêt pour un régime alimentaire à base de plantes a augmenté en flèche ces dernières années, les végétaliens invoquant des raisons éthiques, environnementales ou de santé.

Il est presque impossible d’établir le nombre exact de végétaliens au Royaume-Uni.

Mais une enquête récente suggère qu’environ 600 000 personnes suivraient un régime alimentaire à base de plantes, tandis qu’une autre en 2021 affirmait que près d’un tiers des Britanniques utilisaient des laits alternatifs.

Les derniers chiffres du gouvernement suggèrent qu’environ 2,4 millions d’adultes vivent avec une allergie alimentaire au Royaume-Uni, les admissions à l’hôpital pour réactions graves ayant plus que triplé au cours des 20 dernières années.

Les enfants allergiques sont considérés comme particulièrement exposés aux réactions graves car, en raison de leur plus petite taille, de petites quantités d’allergènes provoquent des réactions plus importantes.

Ces résultats surviennent quelques mois seulement après que les experts ont continué à exprimer leur inquiétude face à une « épidémie » de cancers de l’intestin chez les jeunes.

Une analyse publiée par le Bowelbabe Fund, créé en mémoire de Deborah James (photo), prévoit que si les tendances actuelles se poursuivent, les cas de cancer du côlon passeront de 42 800 actuellement à 47 700.

L’acteur Chadwick Boseman est l’un des visages célèbres tués par un cancer à début précoce, défini médicalement comme un cas de maladie frappant une personne de moins de 50 ans, dans le cas de la star de Black Panther, il s’agissait d’un cancer du côlon

Le cancer de l’intestin grêle, un cancer qui se développe dans l’intestin grêle, représente environ 1 800 cas au Royaume-Uni chaque année, selon Cancer Research UK.

Les données montrent que la maladie a augmenté de 50 % chez les personnes de 20, 30 et 40 ans, définies comme des cas de cancer à « apparition précoce », au cours des 30 dernières années.

Le Dr Shivan Sivakumar, oncologue de l’Université de Birmingham, a précédemment décrit la situation comme une « épidémie ».

Il a déclaré : « Il y a actuellement une épidémie de cancer chez les jeunes (de moins de 50 ans).

« La cause de ce phénomène est inconnue, mais nous constatons que de plus en plus de patients sont atteints de cancers abdominaux. »

Les experts ne parviennent pas à déterminer les causes de ce phénomène, avec des théories telles que notre goût croissant pour la malbouffe et une augmentation concomitante de l’obésité, affectant la santé de notre système digestif.

Cependant, les spécialistes du cancer ont déclaré à MailOnline que cela n’explique pas l’augmentation de la maladie chez les jeunes, dont une part importante est par ailleurs parfaitement en forme et en bonne santé.

L’une des victimes reconnues de cette tendance est Deborah James, surnommée « bowel babe », qui a été diagnostiquée à seulement 35 ans et a récolté des millions de dollars pour des œuvres caritatives dans ses derniers jours en 2022.

James a parlé de sa routine d’exercice rigoureuse et du fait qu’elle était dans la meilleure forme de sa vie lorsqu’elle a développé la maladie.

Les célébrités masculines ont également été touchées par la maladie. L’acteur de Black Panther, Chadwick Boseman, est décédé d’un cancer du côlon à seulement 43 ans.

Les analyses suggèrent que le nombre global de décès dus au cancer de l’intestin au Royaume-Uni devrait augmenter de 2 500 par an d’ici 2040.

Dans le même temps, le nombre de personnes diagnostiquées avec la maladie au Royaume-Uni augmentera d’environ un dixième au cours de la même période.

Le cancer de l’intestin tue actuellement près de 17 000 Britanniques chaque année, et seulement la moitié des personnes diagnostiquées peuvent survivre 10 ans après avoir appris qu’elles sont atteintes de la maladie.