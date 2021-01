Le mannequin Hailey Baldwin, mariée à la pop star Justin Bieber, a abandonné les produits laitiers et la viande pendant le verrouillage. Cependant, elle dit maintenant que le régime à base de plantes qu’elle suivait n’est pas pour elle.

«Je me sentais bien et j’avais beaucoup d’énergie, mais ce n’était pas pour moi. Je ne mange pas strictement à base de plantes et je mange toujours de la viande. Je n’en mange tout simplement pas beaucoup. J’ai ramassé plus de poisson, de légumes verts et de lentilles », a déclaré Baldwin au magazine Harper’s Bazaar selon un rapport publié sur aceshowbiz.com.

En repensant au verrouillage, Baldwin dit que c’était vraiment difficile parce que sa vie trépidante s’est arrêtée « complètement ».

«C’était très choquant de passer d’un style de vie chargé, où je bouge constamment pour m’arrêter complètement, alors je me suis donné une routine d’entraînement de quarantaine. J’étais danseuse, alors j’adore le Pilates parce qu’il allonge et renforce mes muscles. … J’ai aussi récemment commencé à boxer pour du cardio », a-t-elle souligné.

Elle a ajouté qu’elle a trouvé que « se souvenir des combinaisons et apprendre à bouger son corps en boxe a été bon pour la santé mentale ».