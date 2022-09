Le regard silencieux de Virat Kohli sur le bowling lugubre de l’Inde contre l’Australie dans le premier T20I était nous tous

Les yeux de l’ancien skipper indien Virat Kohli ont dit un million de mots lorsque Cameron Green a ouvert ses manches en frappant Umesh Yadav pour des quatre consécutifs lors de la deuxième partie de la sortie australienne lors de la première rencontre T201 à Mohali mardi. Poursuivant le formidable score indien de 208/6, les ouvreurs australiens Aaron Finch et Green sont sortis avec une seule intention : attaquer.

L’attaque qu’ils ont faite et a jeté une base parfaite alors que les visiteurs ont humilié les hommes de Rohit Sharma dans leur propre arrière-cour par quatre guichets après le retard mais agressif de Matthew Wade 45 sur 21 fans et participants desi laissés sous le choc.

C’était, cependant, l’expression à un million de dollars de Kohli qui résumait à peu près le bowling ordinaire de l’Inde contre une Australie dominante qui devait être enregistrée sur Twitter. Les experts assis dans la boîte de commentaires ont également ri d’un Kohli embobiné voyant le ballon s’éloigner vers la limite lors de la première partie du match de Yadav.

Quand maman dit “Maine chaipatti ke dibbe me paise rakhe the kisne nikale”

Pendant ce temps moi : pic.twitter.com/SlcFg2ctsW – Rohit (@Rohit_ke_memes) 20 septembre 2022

L’Inde n’a jamais perdu un match en défendant le capitanat de 200 Under Virat.#ViratKohli #INDvsAUS pic.twitter.com/TCXWqVa7XU — Xтylιѕн Aғrιdι (@AfridiXtylish) 20 septembre 2022

#INDvsAUS

Quand vous entendez “Sabhi pitt rahe hai ek do over kohli se karwa lo”… pic.twitter.com/OX1kxL8OMY — رومانا (@RomanaRaza) 20 septembre 2022

La réaction de chaque fan indien quand Umesh Yadav joue au bowling.#INDvsAUS #INDvAUS pic.twitter.com/UD23Xrvckn – Samir Allana (@HitmanCricket) 20 septembre 2022

Virat Kohli réfléchit à ce que cela aurait été s’il avait été le capitaine de l’équipe aujourd’hui #INDvsAUS #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/nSY9i8ub2X — Dr Nirmal Jyothi (@majornirmal) 20 septembre 2022

Plus tard, Harshal Patel a divulgué 22 points (6, 1, 6, 1, 6, 2) dans le 18e, suivi d’un autre coûteux par Bhuvneshwar Kumar qui a donné jusqu’à 16 points.

A lire aussi : Bhuvneshwar Kumar et Harshal Patel brutalement trollés alors que l’Australie écrase l’Inde dans le premier T20I

Wade a terminé sur une invincibilité de 45 sur 21, une manche avec six limites et deux énormes six alors que l’Australie a enregistré sa plus grande poursuite réussie contre l’Inde au cricket T20I, atteignant la cible avec quatre livraisons et autant de guichets à revendre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici