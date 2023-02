Le regard inhabituel de Raj Kundra sur la fête d’anniversaire de Shamita Shetty vole la vedette, les internautes réagissent [Watch Video]

Fête d’anniversaire de Shamita Shetty : Raj Kundra, mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a fait tourner les têtes alors qu’il portait un casque pour la fête d’anniversaire de Shamita Shetty jeudi. Shamita, qui a fêté son 44e anniversaire le 2 février, est arrivée au restaurant de Mumbai avec le couple pour son anniversaire. Dans une vidéo partagée par un paparazzo sur Instagram, on peut voir Raj se couvrir le visage avec un casque argenté alors qu’il entrait dans la salle de fête, provoquant un certain émoi sur les réseaux sociaux. Les internautes ont rapidement réagi au look inhabituel de Raj, certains spéculant qu’il essayait d’éviter les paparazzi. Indépendamment de sa raison de porter le casque, c’était un ajout unique aux festivités et a attiré l’attention de beaucoup.