Le regard des hommes sur le corps des femmes signale un risque d’agression sexuelle

Pas de publicité ! Cliquez ici pour vous abonner à PsyPost et soutenir le journalisme scientifique indépendant !

Une étude récente publiée dans le Archives du comportement sexuel L’étude met en lumière le lien entre le comportement habituel des hommes en matière de regard sur leur corps et les attitudes problématiques liées à l’objectification sexuelle. Les chercheurs ont constaté que les hommes qui dirigent fréquemment leur attention vers le corps des femmes sont plus susceptibles d’accepter des attitudes néfastes, telles que les mythes du viol, et ont une plus grande probabilité de commettre une agression sexuelle. Ils montrent également une réactivité physiologique moindre lorsqu’ils regardent des images de femmes blessées partiellement habillées.

Les agressions sexuelles demeurent un problème majeur dans de nombreux pays, notamment en Australie et aux États-Unis, où 15 à 20 % des femmes déclarent avoir été agressées à un moment donné de leur vie. Les chercheurs tentent depuis longtemps d’identifier des marqueurs sociaux et psychologiques permettant de prédire le risque de perpétration d’agressions sexuelles.

Bien que diverses attitudes et comportements liés à l’agression sexuelle aient été étudiés, ils sont souvent difficiles à mesurer de manière fiable. L’objectification sexuelle des femmes, qui consiste à considérer les femmes avant tout comme des objets de gratification sexuelle, est l’un des précurseurs de la violence sexuelle.

Les chercheurs de cette étude ont cherché à déterminer si un comportement courant et quotidien – le regard sur le corps – pouvait servir de marqueur fiable des attitudes et comportements problématiques. Le regard sur le corps consiste à se concentrer sur les parties du corps d’une personne plutôt que de la traiter comme une personne entière.

« La littérature a longtemps émis des hypothèses sur l’importance du comportement du regard comme marqueur de l’objectification sexuelle, mais peu d’études ont rapporté des preuves empiriques soutenant ces hypothèses », a déclaré l’auteur de l’étude. Ross Hollettprofesseur à l’Université Edith Cowan.

« Notre étude a été conçue comme un suivi de notre article 2022qui a mis en évidence le regard corporel comme un marqueur important d’attitudes potentiellement problématiques et nous avons voulu approfondir ce point en utilisant une plus grande variété de méthodes (physiologiques et implicites). Nous voulions également fournir des preuves de validation supplémentaires pour notre échelle brève du regard corporel afin qu’elle puisse gagner davantage de terrain auprès d’autres chercheurs dans le domaine et permettre des recherches sans avoir besoin d’équipement de suivi oculaire. »

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé une combinaison d’enquêtes autodéclarées, de tests d’association implicite et de mesures physiologiques. L’étude a porté sur 110 hommes hétérosexuels âgés de 18 à 62 ans, dont la plupart étaient caucasiens. Les participants ont rempli plusieurs questionnaires conçus pour mesurer leurs habitudes de regard, leurs attitudes envers les mythes du viol (comme le fait de blâmer les victimes pour la violence sexuelle) et toute expérience passée de perpétration d’agression sexuelle. Une mesure clé, l’échelle du regard corporel envahissant, demandait aux hommes d’indiquer la fréquence à laquelle ils se concentraient sur le corps des femmes dans des situations quotidiennes. Cela a fourni une mesure autodéclarée du comportement objectivant.

En plus de ces auto-évaluations, les chercheurs ont utilisé un test d’association implicite pour évaluer les associations inconscientes des participants entre l’excitation sexuelle et l’agressivité. Ce test demandait aux participants de classer rapidement les mots érotiques et agressifs, en mesurant dans quelle mesure ils associaient le contenu sexuel à l’agressivité ou à la douceur.

Les participants ont également pu voir des images de femmes dans différentes conditions : entièrement habillées, partiellement habillées (en sous-vêtements) et partiellement habillées avec des blessures visibles. Au cours de cette exposition aux images, les chercheurs ont surveillé l’excitation physiologique des participants à l’aide de la réponse de conductance cutanée, qui mesure les changements dans l’activité sudorifique pour indiquer un engagement émotionnel. Après avoir visionné les images, les participants ont également évalué le degré d’excitation sexuelle qu’ils ressentaient pour chaque image.

Les chercheurs ont constaté que les hommes qui ont déclaré des niveaux plus élevés de regard corporel envahissant étaient plus susceptibles d’accepter les mythes sur le viol, comme croire que les femmes sont responsables de l’agression sexuelle. Ces hommes étaient également plus susceptibles de déclarer avoir fait des avances sexuelles non désirées, ce qui suggère un lien direct entre le comportement de regard corporel et le comportement sexuel agressif réel.

« L’attention visuelle des gens est un signal important sur ce à quoi ils accordent la priorité dans leur environnement », a déclaré Hollett à PsyPost. « Les hommes qui ont tendance à évaluer les femmes principalement en fonction de la valeur de leur corps peuvent développer des habitudes de regard qui reflètent cela. Malheureusement, cette tendance à évaluer le corps des femmes plus que leurs autres attributs est susceptible d’être une voie d’augmentation du risque d’agression sexuelle. »

« En d’autres termes, les hommes qui accordent une valeur excessive au corps des femmes sont plus susceptibles de négliger leur état social et émotionnel, ce qui peut les inciter à les traiter comme des objets sexuels. Cette hypothèse doit être interprétée en tenant compte du fait qu’il existe probablement d’autres facteurs facilitants qui augmentent en réalité la possibilité de perpétration (comme un manque de maîtrise de soi, une empathie diminuée et l’influence potentielle de substances). »

De plus, le test d’association implicite a révélé que les hommes ayant une plus forte tendance à regarder leur corps étaient plus susceptibles d’associer l’excitation sexuelle à l’agressivité. Cela suggère que pour ces hommes, le contenu sexuel est plus étroitement lié aux pulsions agressives, même s’ils n’expriment pas ouvertement de telles associations.

Physiologiquement, les hommes ayant tendance à regarder leur corps plus souvent ont montré une réactivité émotionnelle moindre (mesurée par une conductivité cutanée plus faible) lorsqu’ils regardaient des images de femmes blessées, ce que les chercheurs ont interprété comme une forme de désensibilisation à la violence contre les femmes. Ces mêmes hommes ont signalé une excitation sexuelle plus élevée lorsqu’ils regardaient des images de femmes partiellement habillées, en particulier lorsque les femmes semblaient blessées. Cette découverte suggère une association troublante entre l’objectification sexuelle et une diminution de l’empathie envers les victimes de violence.

« Lorsque nous utilisons plusieurs méthodes (auto-évaluation, physiologique et implicite), nous avons tendance à nous attendre à des corrélations relativement faibles entre les scores de nos instruments, car les variables psychologiques sont notoirement difficiles à saisir avec une validité et une fiabilité élevées », explique Hollett. « Cependant, nous avons été surpris de constater que notre échelle d’auto-évaluation du regard sur le corps était significativement corrélée avec toutes les autres techniques de mesure que nous avons utilisées. Cela nous a donné une certaine confiance dans le fait que même les habitudes comportementales auto-déclarées en matière de regard sont utiles pour comprendre d’autres processus qui sont plus difficiles à mesurer à grande échelle. »

Comme pour toutes les études, certaines limites doivent être prises en compte. Tout d’abord, l’échantillon était principalement composé de jeunes hommes caucasiens, ce qui limitait la généralisabilité des résultats à d’autres groupes démographiques. L’étude s’appuyait également sur des données autodéclarées pour certaines mesures, telles que l’acceptation des mythes du viol et les antécédents d’agression sexuelle. Bien que des mesures aient été prises pour garantir l’anonymat et la confidentialité, la nature sensible de ces sujets pourrait néanmoins conduire à une sous-déclaration ou à un biais de réponse.

En outre, bien que l’étude fournisse des preuves de corrélations entre le comportement de regard sur le corps et les attitudes liées à l’agression sexuelle, elle ne peut établir de causalité. En d’autres termes, il n’est pas clair si le regard fréquent sur le corps conduit à l’agression sexuelle ou si les deux comportements découlent d’un facteur sous-jacent commun, comme des traits de personnalité ou des expériences passées.

« Les lecteurs doivent toujours reconnaître que la recherche corrélationnelle n’est pas causale et, comme mentionné ci-dessus, toute hypothèse doit être interprétée en tenant compte du fait qu’il existe probablement d’autres facteurs facilitants qui augmentent en réalité la possibilité de perpétration (comme un manque de maîtrise de soi, une diminution de l’empathie et l’influence potentielle de substances) », a noté Hollett. « L’échantillonnage est toujours une limite car nous avons observé nos résultats chez des hommes majoritairement caucasiens et hétérosexuels qui ont été recrutés dans une communauté universitaire. »

Néanmoins, l’étude s’ajoute au nombre croissant de preuves montrant que le regard omniprésent sur le corps est plus qu’une habitude superficielle : il est lié à des attitudes et des comportements plus profonds qui contribuent à l’objectification et à la maltraitance des femmes.

« À ce stade, nous espérons que nos deux articles apporteront suffisamment de preuves pour convaincre d’autres chercheurs d’utiliser notre échelle de regard corporel dans leurs travaux », a déclaré Hollett. « Nous espérons que cela facilitera la poursuite des recherches sur ce sujet. En particulier, nous aimerions voir cette échelle utilisée dans des contextes plus appliqués, tels que des contextes de dépistage ou d’intervention, pour déterminer si elle offre une utilité prédictive et/ou montre des changements en réponse à une intervention. »

L’étude, «Preuves que le comportement omniprésent de regard corporel chez les hommes hétérosexuels est un marqueur social des propensions implicites, physiologiques et explicites aux agressions sexuelles”, a été rédigé par Ross C. Hollett, Hannah West, Candice Craig, Lorna Marns et James McCue.