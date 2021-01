Chloe Ferry a profité de 2020 pour revoir son style de vie en raison du fait qu’elle se cachait à la maison plutôt que de frapper les clubs.

Elle a toujours été fan de l’utilisation de la chirurgie pour améliorer son apparence et cette année ne semble pas avoir été différente car elle a réussi à profiter d’un certain nombre de traitements entre les verrouillages pour s’assurer que son look perfectionné reste impeccable.

Et il n’est pas difficile pour la star de Geordie Shore, 25 ans, de se maintenir en pleine forme car elle est propriétaire de son propre salon de beauté et dispose d’une équipe de techniciens de beauté qualifiés qui sont en mesure de lui donner une fois de plus quand elle vœux.

Une procédure que le natif de Newcastle a dû aller plus loin pour avoir fait l’année dernière était une réduction des seins.

En octobre, la personnalité de MTV s'est envolée pour Istanbul où elle a fait remplacer ses implants par une paire plus petite pour correspondre à sa minuscule silhouette après avoir perdu du poids en lock-out.









S’adressant aux médias sociaux après l’opération, Chloé a parlé de son excitation après s’être réveillée avec ses nouveaux seins réduits.

Dans la vidéo, qu’elle a partagée avec ses 3,4 millions d’abonnés Instagram, Chloé a raconté son expérience à la clinique de chirurgie.

« Je viens de réveiller les gars de ma chirurgie des seins et je ne souffre même pas beaucoup et honnêtement, je ne peux pas vous dire à quel point j’ai été bien soigné ici dans la zone de confort », a déclaré Chloé à ses fans. .

Parlant de la raison pour laquelle elle a décidé de subir la procédure, Chloé a expliqué qu'elle avait été inspirée par son parcours de perte de poids – qui lui avait permis de perdre deux pierres – plus tôt cette année.







(Image: Instagram)



« Alors les gars, c’est la nuit avant mon opération. Je ne suis en fait pas si nerveux, Comfort Zone nous a fait nous sentir vraiment, vraiment à l’aise », a déclaré Chloé avant de passer sous le couteau.

Elle a ajouté: «Mais oui, en lock-out, j’ai perdu beaucoup de poids, mes seins ont un peu baissé et ma moitié supérieure est maintenant beaucoup plus petite à cause de notre perte de poids.

« Donc je vais avoir un implant plus petit mais je vous donnerai une mise à jour dans la matinée. »

La bombe a déjà admis un lifting des sourcils, des facettes dentaires, des produits de comblement cutané des joues et du Botox pour lisser toute trace de ride.

Chloé a déjà dit: «Je voulais me faire le nez parce qu’une de mes narines remonte et que la pointe est bizarre», dit-elle.

« Je ne suis vraiment pas sûre de ça », a-t-elle ajouté. «Certains des commentaires que j'avais l'habitude de faire sur mes réseaux sociaux étaient dégoûtants. Je voulais juste que ça soit réglé. Je veux juste me sentir vraiment jolie.







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



Chloé a déjà avoué avoir dépensé plus de 50000 £ en chirurgie plastique.

Elle a dit que sa forme corporelle parfaite était une taille incroyablement petite avec des fesses et des hanches énormes, tout en admettant qu’elle était « accro » à la chirurgie – mais c’est un passe-temps coûteux.

Elle a déclaré au magazine Closer: « Bien sûr, c’est un peu addictif. Mais je peux m’arrêter, je suis heureuse de moi maintenant.

«J'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est cher. J'ai travaillé dur pour mon argent et je veux le dépenser là-dessus.







(Image: Instagram)



« Ma silhouette idéale est une petite taille avec de gros fesses et des hanches … Mais je pense que les gens pensent que j’ai subi plus d’opérations que moi. »

Elle a également affirmé qu’elle voulait ressembler « à une poupée sexuelle gonflable », ajoutant: « Je ressemble à une personne complètement différente. Je me sens fantastique à ce sujet – incroyable. »

