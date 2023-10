Le refus du PDG du Web Summit de condamner le Hamas nuira aux affaires

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et les représailles israéliennes qui ont suivi ont coûté la vie à des milliers de civils au cours de la dernière semaine et demie. Et il y a peu de signes d’une diminution de la violence. Alors que le discours public s’est largement concentré sur la dévastation et les pertes des deux côtés, un PDG a choisi son camp : le PDG du Web Summit, Paddy Cosgrave, s’est fermement opposé aux actions d’Israël (mais a depuis beaucoup clarifié sa position).

Le 7 octobre, Cosgrave a partagé un graphique comparant les décès palestiniens et israéliens de 2008 à 2023 sur X (anciennement Twitter), sans préciser que cela n’incluait pas les retombées de l’attaque du Hamas (le message a depuis été supprimé). Près d’une semaine après l’attaque odieuse, Cosgrave a exprimé son « choc » face à la rhétorique des dirigeants du monde refusant de dénoncer les « crimes de guerre » d’Israël. Pour référence, le président américain Joe Biden a déclaré qu’Israël avait un droit de répondre– et a épinglé ce tweet sur sa page.

Mais Yaron Samid, fondateur et chef de TechAviv, a comparé l’omission sourde de Cosgrave de la brutalité du Hamas dans ses déclarations initiales « à l’oubli de mentionner le 11 septembre lorsqu’il a condamné les États-Unis pour avoir tué des civils lors de leurs représailles contre Al-Qaïda ». (Le Hamas, le parti au pouvoir dans le territoire palestinien, a été considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays.)

Hier, neuf jours après l’attaque – probablement sous la pression de l’opinion publique – il a qualifié les actions du Hamas de «scandaleux et dégoûtant.» Cependant, quelques heures plus tard, il a déclaré : «ne cédera pas» de dénoncer les « crimes de guerre » d’Israël. Et puis le 17 octobre, il a présenté des excuses complètes:

« Je comprends que ce que j’ai dit, le timing de ce que j’ai dit et la manière dont cela a été présenté ont profondément blessé beaucoup de personnes. À tous ceux qui ont été blessés par mes paroles, je m’excuse profondément », a écrit Cosgrave. « Ce qu’il faut en ce moment, c’est de la compassion, et je n’en ai pas fait part. Web Summit a une longue histoire de partenariat avec Israël et ses entreprises technologiques, et je regrette profondément que ces amis aient été blessés par ce que j’ai dit.

Mais le mal est peut-être déjà fait. Au cours de la semaine dernière, LinkedIn et X ont été inondés de publications sur les fondateurs et les investisseurs se retirant du Web Summit de Cosgrave, un événement technologique phare réunissant 70 000 personnes qui se tiendra à Lisbonne le mois prochain.

Les leaders technologiques en Israël et à l’étranger se retirent du Web Summit

Plus précisément, les membres de l’industrie technologique massive d’Israël, qui contribue à un cinquième de la production économique du pays, coupent les liens avec la conférence. Par exemple, Ori Goshen, co-fondateur et co-PDG d’AI21 Labs, basé à Tel Aviv, a consulté LinkedIn pour annoncer qu’il ne « prononcera pas le discours d’ouverture » lors de l’événement parce qu’il « ne peut pas participer à une telle indécence et à une telle faillite morale ».

Dor Shapira, l’ambassadeur d’Israël au Portugal, a écrit au maire de Lisbonne l’informant qu’Israël ne participerait pas, une mise à jour qu’il a partagée sur LinkedIn hier (16 octobre). « Même en ces temps difficiles, il [Cosgrave] est incapable de mettre de côté ses opinions politiques extrêmes et de dénoncer les activités terroristes du Hamas contre des personnes innocentes », a écrit Shapira, ajoutant que des dizaines d’entreprises ont déjà annulé leur participation et que d’autres sont encouragées à le faire.

Des membres de la communauté technologique internationale quittent également l’événement par solidarité. Ravi Gupta, associé de la société de capital-risque Sequoia, a décidé de ne pas assister. Deel, fournisseur de paie basé en Californie retiré en tant que sponsor.

Certains ont juré d’éviter le Web Summit, pas seulement en 2023, mais pour toujours. Parmi eux se trouve David Marcus, entrepreneur fintech de longue date et ancien cadre de Meta, qui posté que il n’assisterait, ne parrainerait ou ne prendrait plus jamais la parole lors d’un autre événement du Web Summit.

Keith Rabois, partenaire et entrepreneur du Founders Fund, est allé plus loin dire qu’il « refusera de travailler avec quiconque s’exprimera à cette conférence au Qatar pour le reste de ma carrière ».

Lieu d’intérêt : Qatar

Josh Kopelman, fondateur de First Round Capital, qui créé une feuille Excel publique retraçant les résultats de Cosgrave j’ai aimé les tweets sur la stratégie de « meurtre de masse » d’Israël et bien plus encore, suggère que Cosgrave pourrait être le porte-parole d’un certain gouvernement du Moyen-Orient.

L’investisseur qui dirige la société d’investissement basée aux États-Unis a partagé une capture d’écran d’un e-mail de Cosgrave discutant de l’implication du gouvernement qatari dans la conférence du Qatar de février 2024, sous-titré : « Votre sponsor en a pour son argent grâce à vous ». Cet exposé a poussé Garry Tan, le patron de Y Combinator, à annuler sa participation au Web Summit.

Le jour de l’attaque du Hamas, Cosgrave se trouvait à Doha, la capitale du Qatar, où une conférence au sommet du Web doit se tenir en février de l’année prochaine.

Les liens du Qatar avec le Hamas sont anciens et profonds. En 2012, l’émir du Qatar est devenu le premier chef d’État à se rendre dans la bande de Gaza depuis que le Hamas en a pris le contrôle total en 2007, et a promis 400 millions de dollars pour construire des infrastructures. Deux ans plus tard, le Qatar a été accusé de Il a accueilli Khaled Meshaal (aujourd’hui ancien) dirigeant du Hamas lors d’une audience à la Chambre des représentants des États-Unis, qui a affirmé que « le Qatar a ouvertement financé le Hamas pendant de nombreuses années ».

Cosgrave a abordé son lien avec le Qatar dans son Excuses du 17 octobre: « En ce qui concerne l’événement du Web Summit au Qatar l’année prochaine, je voudrais souligner le secrétaire [Antony] Blinken le public remercie le Qatar pour son soutien dans cette criseet sur des questions plus larges affectant la région : « Le Qatar a été un partenaire très proche des États-Unis sur un large éventail de questions qui sont cruciales pour nos deux pays et pour cette région… Les États-Unis et le Qatar partagent l’objectif d’empêcher ce conflit de se propager.’”