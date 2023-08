Le refus du Manitoba de rechercher des dépouilles dans une décharge est raciste, déclare un chef d’église

Les dirigeants de quatre grandes confessions religieuses se sont unis pour exhorter les dirigeants politiques du Manitoba à fouiller la décharge de Prairie Green à la recherche des restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran, l’un d’entre eux qualifiant la position de la province de raciste.

« Je pense que parfois nous avons une préférence pour les personnes blanches dans ce pays et nous avons tendance à ignorer les personnes autochtones », a déclaré Susan Johnson, évêque national de l’Église évangélique luthérienne du Canada.

« Je ne peux pas imaginer que s’il y avait des Blancs dans la décharge, nous ne les chercherions pas. Je pense donc qu’à bien des égards, c’est raciste et cela ne fonctionne certainement pas en termes de notre engagement en faveur de la réconciliation. »

Johnson se joindra aux dirigeants des Églises unies, presbytériennes et anglicanes du Canada le 5 septembre au Camp Morgan, à la décharge de Brady Road à Winnipeg.

« La plupart du temps, nous écouterons. Je pense que nous voulons avant tout entendre les préoccupations de la population », a déclaré Johnson. « Et puis nous réfléchirons à la meilleure façon de défendre leurs intérêts et avec eux après avoir commencé à la base. »

Le camp, nommé en l’honneur de Morgan Harris, l’une des deux femmes dont les restes se trouveraient dans la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, a été installé près de la décharge de Brady Road de la ville depuis décembre.

Un deuxième camp, baptisé Camp Marcedes en l’honneur de l’autre femme, a été installé à la mi-juillet à côté du Musée canadien des droits de la personne à La Fourche.

Le Camp Marcedes est installé à côté du Musée canadien des droits de la personne à La Fourche. (Radio-Canada)

« Nous soutenons les personnes rassemblées au Camp Morgan et au Camp Marcedes pour être avec ces gens et leur perte, leur chagrin et leur frustration, et pour les soutenir », a déclaré Johnson à propos de l’événement de mardi prochain.

Elle sera accompagnée de Carmen Lansdowne, modératrice de l’Église Unie du Canada, de Mary Fontaine, modératrice de l’Église presbytérienne du Canada, et de Chris Harper, évêque anglican autochtone national.

« Nous vivons un moment historique unique où le [church] les dirigeants sont tous des femmes. Cela ne s’est jamais produit auparavant, c’est donc une question qui nous touche très profondément et nous voulions agir ensemble », a déclaré Johnson, qui est basé à Winnipeg. Les autres dirigeants viendront de différentes régions du pays.

« Je suis convaincu que cela va au-delà d’une simple analyse des coûts, qu’il s’agit de garder la foi et de promettre des actions en faveur de la réconciliation, et que nous devons peut-être repenser quelles sont nos priorités. »

Le groupe invite également tous les autres chefs religieux à rejoindre la délégation.

« Parfois, la réponse doit être non » : Stefanson

La grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a déclaré que c’était une « bénédiction déguisée » que les dirigeants de l’Église se soient manifestés pour exhorter les dirigeants politiques à fouiller la décharge.

« Plus il y a d’organisations qui se mobilisent pour soutenir ce projet, plus c’est apprécié », a déclaré Merrick lors d’un entretien téléphonique mardi.

« C’était quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, mais nous sommes très heureux qu’ils se manifestent, et la prise de conscience mène à la compréhension », a-t-elle déclaré. « C’est tout ce que nous voulons, c’est que les gens comprennent que nous devons ramener nos proches à la maison. »

Il y a une histoire longue et difficile entre les églises et les peuples autochtones en ce qui concerne le système des pensionnats, a noté Merrick, disant qu’elle espère que les dirigeants de l’église continueront à plaider en faveur de la recherche des décharges et tendront la main à d’autres églises pour se joindre à l’appel.

Elle a dit qu’elle n’avait pas encore reçu d’invitation pour l’événement de la semaine prochaine, mais que si elle en recevait une, elle serait là.

Les appels à la recherche de Prairie Green se sont multipliés depuis que la première ministre Heather Stefanson a déclaré qu’elle ne financerait pas quelque chose qui pourrait prendre jusqu’à trois ans et coûter jusqu’à 184 millions de dollars, citant les dangers pour les chercheurs soulignés dans un rapport de faisabilité.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique mardi, Stefanson a déclaré en tant que premier ministre : « Même si j’aimerais dire oui à tout, parfois la réponse doit être non ».

Tout en affirmant dans sa déclaration que « nous pouvons tous convenir qu’il s’agit d’une situation tragique », elle a une fois de plus cité « des risques importants pour la santé humaine qui ne peuvent être ignorés ».

Ce n’est pas suffisant, a déclaré Merrick plus tard mardi.

« Le poids de cette situation exige plus qu’un vague ‘Parfois, la réponse doit être non' », a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique mardi soir en réponse au commentaire de Stefanson.

Elle a également déclaré lors de réunions précédentes avec Stefanson, « il était évident qu’elle n’avait pas lu l’étude de faisabilité de la décharge avant d’opter unilatéralement contre la recherche d’une décharge ».

Merrick a reconnu que « les risques pour la santé humaine sont importants », mais a déclaré que la réponse de Stefanson « ne reconnaît pas le racisme systémique et les injustices historiques qui nous ont amenés à ce point ».

« Il est facile d’offrir sa sympathie, mais ce sont les actions qui comptent vraiment », a déclaré Merrick.

L’étude de faisabilité, commandée après que la police a déclaré qu’elle ne rechercherait pas les restes de Harris, 39 ans, et de Myran, 26 ans, a conclu qu’une fouille était possible mais a déclaré qu’il n’y aurait aucune garantie de retrouver les restes des femmes, qui, selon la police, sont victimes d’un présumé tueur en série.

Le même homme est accusé du meurtre de deux autres femmes : Rebecca Contois et une femme dont l’identité n’est pas connue mais qui s’appelle Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Femme Buffle.

Les restes partiels de Contois ont été retrouvés à la décharge de Brady Road en juin 2022. L’emplacement de Mashkode Bizhiki’ikwe n’est pas connu.

« C’est une question de droits de l’homme »

Plus tôt ce mois-ci, le Musée canadien pour les droits de la personne a annoncé son soutien aux recherches, et la semaine dernière, Amnistie internationale Canada a ajouté sa voix à l’appel. Il prévoit un sit-in sur la Colline du Parlement à Ottawa le 18 septembre dans le cadre de ce a été déclarée Journée internationale d’action pour la recherche dans les décharges.

Le L’Église Unie du Canada a publié le mois dernier une déclaration condamnant le refus du Manitoba de mener les recherches, affirmant que cela « démontre un manque d’humanité ».

Johnson a déclaré qu’elle et d’autres femmes dirigeantes des églises avaient mené un travail de plaidoyer autour des relations israélo-palestiniennes et avaient commencé à parler de la question des décharges.

« Organiser des rendez-vous est un peu plus compliqué mais obtenir l’engagement des uns et des autres a été très, très rapide », a-t-elle déclaré.

Johnson espère que le fait d’ajouter les voix de l’Église à l’appel à la recherche d’une décharge incitera la province à reconsidérer sa position.

« Je suis également très consciente que nous sommes au milieu d’une élection provinciale et que selon le gouvernement, cela peut ou non faire une différence en termes de réponse que nous obtiendrons », a-t-elle déclaré.

« Nous prenons la réconciliation au sérieux, alors j’espère qu’ils sauront écouter. J’espère qu’ils pourront changer d’avis. »

Melissa Robinson, la cousine de Morgan Harris, a été contactée il y a quelques semaines par des groupes religieux. (Radio-Canada)

Melissa Robinson, la cousine de Harris et l’une des personnes organisant les camps et faisant pression pour la recherche d’une décharge, a déclaré que les groupes religieux l’avaient contactée il y a quelques semaines pour lui dire qu’ils voulaient faire preuve de solidarité.

« Avec nos communautés religieuses qui se rassemblent… toutes d’accord sur le même sujet, c’est remarquable », a-t-elle déclaré.

Robinson espère que d’autres groupes nationaux suivront cet exemple.

« C’est une question de droits de la personne. Nous parlons de restes humains gisant dans une décharge et de notre gouvernement provincial qui nous empêche d’aller les récupérer », a-t-elle déclaré.

« Ils méritent d’être ramenés à la maison et enterrés correctement. »

Les organisations religieuses ont demandé comment elles pouvaient aider et Robinson a suggéré de faire une annonce publique. Une fois cela fait, elle est optimiste qu’ils donneront suite à autre chose.

« J’espère que lorsqu’ils viendront, ils apporteront leurs chéquiers. Je leur ai fait savoir », a déclaré Robinson.

« Nous savons que notre gouvernement municipal n’a pas les fonds nécessaires pour aider, alors nous espérons qu’il le pourra peut-être. »

Il est coûteux de poursuivre ces efforts : financer une campagne de construction de panneaux, construire des structures dans les camps comme un wigwam, une cuisine et des installations de stockage, et payer la nourriture.

« Et il est difficile de répondre à la demande de bois pour entretenir nos feux sacrés. Une corde de bois nous coûte 350 dollars et nous devons maintenant nous inquiéter de deux camps », a déclaré Robinson.

« Nous espérons avoir plus de soutien prochainement, avec l’hiver qui arrive, car nous en aurons certainement besoin. »