Le refus du juge de la libération sous caution d’Assange est « injuste et illogique », aucune raison de le garder derrière les barreaux – Rédacteur en chef de WikiLeaks

Le refus du juge de la libération sous caution d’Assange est « injuste et illogique », aucune raison de le garder derrière les barreaux – Rédacteur en chef de WikiLeaks

Cela n’a absolument «aucun sens» de garder Julian Assange enfermé plus longtemps, a déclaré le rédacteur en chef de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson peu après qu’un juge de Londres eut rejeté sa dernière demande de mise en liberté sous caution.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur du palais de justice, Hrafnsson a qualifié la décision de la juge de district Vanessa Baraitser d’un «Grande déception.»

C’est injuste, injuste et illogique, quand on considère sa décision d’il y a deux jours sur la santé de Julian.

Lundi, Baraitser a refusé d’autoriser l’extradition d’Assange vers les États-Unis, invoquant des inquiétudes quant au fait que la justice américaine ne peut pas empêcher son possible suicide derrière les barreaux. Pourtant, mercredi, elle a refusé d’accorder une caution, affirmant qu’il y avait un risque élevé que l’accusé ne se présente pas à la procédure d’appel.

Baraitser avait précédemment refusé les demandes de mise en liberté sous caution d’Assange en septembre 2019 et mars 2020 pour la même raison.

Dans le même temps, l’avocat du militant a soutenu que la récente décision du juge de refuser l’extradition «Réduit massivement» toute motivation de ne pas comparaître devant le tribunal.

Hrafnsson a déclaré aux journalistes que la santé physique et mentale d’Assange s’était considérablement détériorée dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, où il avait déjà purgé une peine de 50 semaines pour avoir sauté une caution en 2012 afin d’éviter son extradition vers la Suède.

Aussi sur rt.com Assange a refusé sa libération sous caution par un tribunal britannique, contraint de rester dans une prison de haute sécurité

« Le renvoyer là-bas n’a aucun sens, » Hrafnsson a déclaré, ajoutant que la décision fera probablement l’objet d’un appel dans un proche avenir. «Le combat continuera. Nous voulons que cela se termine, mais nous sommes convaincus que la justice prévaudra. »

Stella Morris, la partenaire d’Assange et la mère de ses deux enfants, a souligné que l’activiste n’aurait pas dû être enfermée à Belmarsh en premier lieu. «J’exhorte le [US] Le ministère de la Justice abandonne les poursuites et le président des États-Unis pardonne Julian », elle a dit.

Aux États-Unis, Assange est accusé de complot en vue d’obtenir et de divulguer des informations top secrètes concernant la conduite des troupes américaines en Afghanistan et en Irak. Il risque jusqu’à 175 ans de prison s’il est extradé et reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!