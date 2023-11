Le refus des travaillistes d’appeler au cessez-le-feu à Gaza fait dérailler le parti d’opposition britannique | Conflit israélo-palestinien Actualités

Glasgow, Royaume-Uni – Le chef du principal parti d’opposition du Royaume-Uni, le Parti travailliste, a refusé d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza, une position qui lui coûte un soutien politique et pourrait nuire à ses chances lors de nouvelles élections générales.

Ces derniers mois, le parti traditionnellement de gauche de Sir Keir Starmer a bénéficié d’une avance considérable sur les conservateurs de droite au pouvoir au Royaume-Uni dans les sondages d’opinion.

Mais depuis qu’Israël a commencé sa campagne meurtrière de raids aériens de représailles contre le Hamas dans la bande de Gaza, l’ancien directeur des poursuites pénales (DPP) pour l’Angleterre et le Pays de Galles traverse la période la plus instable de ses trois années à la tête du parti.

Tard mardi, le ministre fantôme Imran Hussain a quitté le siège du parti travailliste pour protester contre le refus de Starmer de répondre aux appels de nombreux membres de son parti en faveur d’un cessez-le-feu israélien.

Une cinquantaine de conseillers du Parti travailliste, pour la plupart musulmans, avaient déjà démissionné du parti lui-même en raison du poste de Starmer, certains appelant même à sa démission.

Starmer, qui reste en lice pour devenir Premier ministre du Royaume-Uni lors des prochaines élections générales du pays, s’est joint à d’autres dirigeants occidentaux pour qualifier les attaques du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël de « terrorisme ».

Cependant, quelques semaines après le bombardement par l’État israélien de l’enclave contrôlée par le Hamas, où plus de 10 000 Palestiniens ont été tués au cours de quatre semaines de bombardements impitoyables, le leader travailliste a repoussé les accusations de soutien à un « génocide ».

« Des divisions massives au sein du parti »

Les malheurs de Starmer ont commencé après qu’il ait accordé une interview à la chaîne de télévision britannique LBC il y a plusieurs semaines, dans laquelle il semblait soutenir la tactique militaire israélienne consistant à priver la population de Gaza de l’eau et de l’électricité.

Le présentateur lui a demandé si « couper l’électricité, couper l’eau » était une réponse appropriée aux attaques du Hamas du 7 octobre.

Starmer a répondu : « Je pense qu’Israël a ce droit… C’est une situation continue. Évidemment, tout doit être fait dans le respect du droit international.

Starmer a ensuite tenté de clarifier ses propos, affirmant qu’il comprenait que ses propos avaient provoqué « une réelle inquiétude et une réelle détresse dans certaines communautés musulmanes ».

« Laissez-moi clarifier ce que je disais et ce que je ne disais pas », a-t-il déclaré. « Je disais qu’Israël avait le droit de se défendre. Quand j’ai dit ce droit, c’était ce droit à l’autodéfense… Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments, bien au contraire.

Mais le mal était déjà fait.

“Le [Labour] les démissions montrent les divisions massives au sein du parti », a déclaré à Al Jazeera Chris Doyle, directeur du Conseil pour la compréhension arabo-britannique (CAABU), basé à Londres.

« La colère contre le leader lui-même est très personnelle et est très dirigée contre Keir Starmer pour son échec à appeler à un cessez-le-feu, mais aussi à condamner le siège. [of Gaza] et son incapacité à critiquer Israël pour aucune de ses actions.

Afrasiab Anwar, le leader travailliste du Burnley Council, dans le nord-ouest de l’Angleterre, fait partie de ceux qui ont démissionné.

Démissionner a été « la décision la plus difficile » de sa carrière politique, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

“C’est l’interview de LBC qui a tout déclenché”, a déclaré Anwar, qui estime que Starmer a “échoué” au premier véritable test de politique étrangère du leader travailliste.

«Et sa réponse à cela et les réactions négatives qui en ont découlé. Il a essayé de récupérer [ever since] et il n’y est pas parvenu. »

Après avoir pris le contrôle du Parti travailliste en avril 2020, Starmer a entrepris de démanteler l’héritage de son prédécesseur socialiste pro-palestinien, Jeremy Corbyn.

À l’opposé, cette semaine, Corbyn, partisan de longue date des droits des Palestiniens, a écrit un article publié par Al Jazeera dans lequel il soutient que la Cour pénale internationale devrait enquêter sur d’éventuels crimes de guerre à Gaza.

Mais comme Starmer, Corbyn a été fortement critiqué, accusé par certains membres du parti de ne pas avoir traité correctement les plaintes internes pour antisémitisme.

Starmer est sur la bonne voie pour détacher le parti travailliste de l’ère Corbyn.

Deux mois seulement après le début de son mandat, Starmer a limogé sa secrétaire fantôme à l’Éducation, Rebecca Long-Bailey, pour avoir retweeté une interview d’un acteur qui, selon lui, contenait une théorie du complot anti-juif.

Il a également supervisé la suspension de Corbyn après que l’ancien chef travailliste ait été accusé d’avoir minimisé les conclusions d’une enquête. rapport sur l’antisémitisme au sein du Parti pendant son mandat à la tête.

Le mois dernier, le législateur travailliste Andy McDonald a été suspendu par Starmer pour avoir scandé le cri de ralliement pro-palestinien « entre le fleuve et la mer » lors d’un discours lors d’une marche de solidarité à Gaza.

Pour de nombreux observateurs, ces suspensions et l’opposition de Starmer à un cessez-le-feu à Gaza témoignent de son soutien indéfectible à l’État israélien.

Pauline McNeill, partisane pro-palestinienne de longue date, qui siège en tant que politicienne du Parti travailliste écossais au Parlement écossais décentralisé à Édimbourg, a déclaré à Al Jazeera : « Isaac Herzog, qui est président d’Israël et politicien du Parti travailliste israélien, a déclaré il y a trois semaines qu’il y avait il n’y a pas de civil palestinien innocent… Et je me demande en fait si Keir Starmer écoute tout cela.

« J’espère que le parti travailliste se rendra compte que [there is a] massacre qui se produit en ce moment même à Gaza.

À la fin du mois dernier, 250 conseillers travaillistes musulmans ont écrit à Starmer pour lui demander de faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza.

Il reste à voir si les communautés musulmanes du Royaume-Uni, dont beaucoup votent traditionnellement pour le Parti travailliste et soutiennent la cause palestinienne, se révolteront contre ce parti lors des élections générales.

“Gaza a été un signal d’alarme pour les gens autour de moi dans ma communauté quant à savoir qui défendra leurs intérêts”, a déclaré Aamir Darr, fondateur de la librairie multiculturelle de Bradford, une ville du nord de l’Angleterre où environ 30 pour cent des habitants sont musulmans.

“Et je pense que la démission des conseillers travaillistes et du ministre fantôme travailliste n’est que la première étape.”