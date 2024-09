Le refus des agriculteurs américains de se soumettre aux tests fausse le bilan de la grippe aviaire

L’épidémie de grippe aviaire chez les vaches laitières aux États-Unis est bien plus importante que ne le suggèrent les chiffres officiels, en raison de la réticence des agriculteurs à tester leurs animaux et à risquer les conséquences économiques d’un résultat positif, selon des entretiens avec des experts laitiers, des vétérinaires et des agriculteurs dans six États où des cas sont connus.

Le ministère américain de l’Agriculture a recensé la grippe aviaire dans environ 190 troupeaux laitiers dans 13 États depuis mars.

La transmission du virus des oiseaux aux vaches a renforcé les craintes d’une éventuelle adaptation du virus aux humains. Les scientifiques avertissent qu’une surveillance limitée pourrait affaiblir la capacité des États-Unis à réagir à une nouvelle propagation humaine.

Treize employés d’exploitations laitières et avicoles ont été infectés par la grippe aviaire cette année, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Reuters s’est entretenu avec plus d’une douzaine de chercheurs, vétérinaires, agriculteurs et groupes du secteur de l’élevage pour comprendre si la propagation du virus chez les vaches laitières est suivie avec précision.

Des experts en santé animale et humaine de trois États, qui travaillent en étroite collaboration avec les vétérinaires et les agriculteurs, ont déclaré que le décompte du gouvernement était probablement sous-estimé, car les agriculteurs craignent les difficultés économiques entraînées par un test positif, après quoi ils pourraient être empêchés de vendre du lait ou du bétail pendant des semaines.

« Bien que nous ayons officiellement neuf cas positifs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d’exploitations touchées ou infectées qui ne font tout simplement pas de tests », a déclaré Joe Armstrong, vétérinaire et expert en bétail à l’Université du Minnesota. Un décompte plus précis des cas de bovins dans le Minnesota serait trois à cinq fois plus élevé, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’USDA a déclaré que le département avait encouragé les tests en exigeant des tests négatifs pour les vaches expédiées au-delà des frontières des États depuis avril et en proposant un programme volontaire de test hebdomadaire des approvisionnements en lait des agriculteurs.

Selon les données de l’USDA, vingt-quatre troupeaux laitiers participent à ce programme, composé d’environ 24 000 fermes à l’échelle nationale qui vendent du lait.

Six agriculteurs, vétérinaires et autres experts ont déclaré que les agriculteurs hésitent à effectuer des tests parce qu’ils ne considèrent pas le virus comme une préoccupation sérieuse ou parce que les incitations gouvernementales à effectuer des tests ne compensent pas les pertes prévues.

Terry Dye, un agriculteur du Colorado, a déclaré que ses deux fermes laitières avaient été infectées cet été et qu’il n’avait pas prévenu l’État car il voulait gérer la situation en privé. Les responsables agricoles de l’État ont finalement eu vent des infections et ont mis ses animaux en quarantaine, a-t-il déclaré.

« Parfois, il est plus pratique de ne pas savoir », a déclaré Dye.

L’USDA propose d’indemniser les éleveurs dont les animaux sont infectés pour les soins vétérinaires et 90 % de la perte de production laitière. Quarante-sept troupeaux ont souscrit à une aide financière de l’agence, même si ce total comprend des exploitations non infectées qui cherchent à obtenir une aide pour les coûts de biosécurité.

L’USDA teste le lait cru des vaches pour identifier le virus dans les troupeaux. Pour mieux suivre la propagation, les experts ont déclaré que davantage d’États devraient imposer des tests sur le lait cru ou offrir une rémunération plus élevée aux agriculteurs.

Le Michigan et le Colorado ont adopté des mesures agressives pour contenir la grippe aviaire chez les bovins, même si les experts pensent toujours que des cas passent inaperçus.

Phil Durst, un éducateur de l’Université d’État du Michigan qui s’est entretenu avec des agriculteurs dont les troupeaux sont touchés, a déclaré que les 27 troupeaux positifs du Michigan sont probablement sous-estimés d’au moins un tiers.

Jenna Guthmiller, professeure adjointe d’immunologie à l’Université du Colorado qui a étudié le virus, a déclaré que les 63 troupeaux positifs du Colorado sont également probablement un sous-dénombrement.

Après une série d’épidémies, le Colorado est devenu le 22 juillet le seul État à exiger des fermes laitières qu’elles testent chaque semaine leurs réserves de lait. Les tests ont permis de découvrir dix troupeaux infectés qui ont été mis en quarantaine.

Certains agriculteurs ne font pas de tests parce qu’ils se méfient des responsables gouvernementaux ou des informations sur les risques de la grippe aviaire pour le bétail et les humains, ont indiqué quatre sources.

« J’ai entendu parler de nombreuses fermes laitières qui n’y croient tout simplement pas », a déclaré Jason Schmidt, un producteur laitier de l’est du Kansas.

Le Wisconsin, deuxième État producteur de lait et premier producteur de fromage, n’a signalé aucun cas de grippe aviaire chez les bovins. Les producteurs laitiers ne feraient probablement pas de tests même s’ils suspectaient des symptômes dans leurs troupeaux, a déclaré Keith Poulsen, directeur du Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory.

« Il est toujours moins coûteux de simplement traverser une épidémie dans un troupeau, de récupérer et de continuer sa route », a-t-il déclaré.