Le refus de vaccin m’a coûté 100 millions de dollars, déclare la superstar de la NBA

Kyrie Irving a refusé de se faire vacciner contre le Covid-19

La star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a déclaré qu’il avait raté une prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans de son contrat la saison dernière en raison de son opposition au vaccin Covid-19.

Irving a été contraint de sauter des matchs à domicile du début de la saison 2021-2022 jusqu’à fin mars au milieu des règles imposées à New York concernant les mandats de vaccination, et a déclaré lors d’un événement de presse lundi qu’il avait rejeté une prolongation de contrat des Nets parce qu’il a dit s’il avait l’impression qu’on lui remettait un financier “ultimatum” être vacciné.

“J’ai abandonné quatre ans, 100 millions et quelque chose ont décidé de ne pas être vaccinés et c’était la décision», a déclaré Irving aux médias.

“[Get this] contracter, se faire vacciner ou ne pas être vacciné et il y a un niveau d’incertitude quant à votre avenir, que vous alliez être dans cette ligue, que vous alliez faire partie de cette équipe, donc j’ai dû faire face à cette situation réelle de perdre mon travail pour cette décision.”

Irving a ajouté qu’il avait espéré que sa situation contractuelle serait liée avant le début de la saison dernière, mais que l’échec des deux parties à parvenir à un accord s’est avéré être un obstacle à sa capacité à se préparer efficacement pour la campagne.

“Nous étions censés avoir tout compris avant le camp d’entraînement de l’année dernière,” il expliqua.

“Et cela ne s’est tout simplement pas produit à cause de mon statut de vacciné, non vacciné. Donc, j’ai compris leur point de vue et j’ai juste dû vivre avec. C’était une pilule difficile à avaler, honnêtement.”

Cependant, Sean Marks, le directeur général des Brooklyn Nets et l’homme avec qui les représentants d’Irving auraient négocié, a rejeté les suggestions selon lesquelles Irving se serait vu présenter tout type d’ultimatum.

“Il n’y a pas d’ultimatum donné ici“, a déclaré Marc.

«Encore une fois, cela revient à vouloir des gens fiables, des gens qui sont ici et responsables. Nous tous : staff, joueurs, entraîneurs, etc. Il ne s’agit pas de donner à quelqu’un un ultimatum pour se faire vacciner. C’est un choix tout à fait personnel. Je soutiens Kyrie. Je pense que s’il veut, il a fait ce choix. C’est complètement sa prérogative.”

Marks, cependant, a admis que la position vaccinale d’Irving avait eu un impact sur les affaires de l’équipe et avait été un facteur dans leurs discussions pour l’avenir.

“Donc, il y a deux étés, c’était des mandats pré-ville, à l’échelle de l’État qui sont entrés,” il a dit.

« Donc, une fois que les mandats de vaccination sont entrés, et nous savions comment cela affecterait [Irving] jouer à des matchs à domicile et ainsi de suite, c’est à ce moment-là que les pourparlers sur le contrat sont au point mort. Il n’est donc pas arrivé [a point], ‘Voilà le marché, maintenant reprenez-le.’ Cela n’est jamais arrivé.

Si je peux travailler et ne pas être vacciné, alors tous mes frères et sœurs qui ne sont pas non plus vaccinés devraient pouvoir faire de même, sans être discriminés, vilipendés ou licenciés. ♾🤞🏾 Ce vaccin/pandémie forcé est l’une des plus grandes violations des DROITS HUMAINS de l’histoire. – Hélà (@KyrieIrving) 20 septembre 2022

Irving reste lié aux Nets pour au moins cette saison à venir, et Marks a ajouté qu’il n’avait aucune inquiétude quant à l’engagement du joueur envers l’équipe.

“En fin de compte, nous sommes heureux que Kyrie soit de retour ici“, a déclaré Marc.

“J’écoute la conférence de presse qu’il a eue ce matin et j’en ai conclu qu’il s’est engagé. Il comprend que pour qu’il soit un agent libre et obtienne ce qu’il veut légitimement, il devra faire preuve d’engagement là-bas. Nous sommes heureux de le soutenir de toutes les manières possibles tout au long de la saison pour nous assurer qu’il est en bonne santé et prêt à partir..”

Et bien qu’Irving ait soutenu qu’il comprenait parfaitement la position des Nets, il a ajouté qu’il n’était pas satisfait de la façon dont il pense que son statut vaccinal l’a laissé stigmatisé dans la communauté sportive au sens large.

“J’ai compris tous les points des Nets,” il a dit. “Et je l’ai respecté et je l’ai honoré, et je n’ai pas apprécié comment le fait d’être vacciné, tout d’un coup, est devenu un stigmate dans ma carrière que je ne veux pas jouer, ou je suis prêt à abandonner tout pour être une voix pour les sans-voix.

“Et sur lequel je vais me tenir ici et dire que, ce n’était pas la seule intention que j’avais, c’était d’être la voix des sans-voix, c’était de me tenir sur quelque chose qui allait être plus grand que moi.”