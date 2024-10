Le refus de Providence de reconnaître la fuite de données sensibles sur les étudiants semble familier

School (in)Security est notre briefing bihebdomadaire sur les dernières nouvelles en matière de sécurité scolaire, examiné par Mark Keierleber. Abonnez-vous ici.

Medusa est de retour.

Le cybergang, devenu célèbre pour ses attaques dévastatrices de ransomware contre les systèmes scolaires de la maternelle à la 12e année, a revendiqué le district de Providence, Rhode Island, comme sa dernière victime, divulguant des dizaines de milliers de dossiers d’élèves sensibles sur sa chaîne Telegram.

Pourtant, le district ignore – ou n’est peut-être pas disposé à l’admettre – que les affaires privées des étudiants sont entrées dans le domaine public. Rapports d’inconduite sexuelle. Dossiers d’éducation spéciale. Dossiers médicaux. Antécédents vaccinaux. Tous sont disponibles avec une recherche Google et quelques clics de souris.

Alors pourquoi le district ne reconnaît-il pas aux parents et aux élèves que leurs informations ont été volées ? C’est un refus que j’ai vu se répéter à maintes reprises lors de reportages sur les cyberattaques scolaires ces dernières années.

Illustration photo du blog de Medusa décompteant le temps dont dispose le district scolaire public de Providence pour répondre à sa demande de rançon d’un million de dollars. (Eamonn Fitzmaurice/Les 74).

Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du district de Providence a déclaré aux journalistes qu’une enquête en cours avait révélé « aucune preuve que toutes les informations personnelles des étudiants ont été affectées. Pourtant, lorsque The 74 a présenté au district cette semaine la preuve du contraire, il a doublé sa mise. Des consultants tiers mènent « un examen complet » pour déterminer quels fichiers ont été volés, a-t-il déclaré à The 74 sans prononcer le mot « étudiant ».

Les fichiers sont disponibles en téléchargement depuis près d’un mois. Le porte-parole du ministère de l’Éducation de l’État m’a dit – lors d’un appel téléphonique non sollicité cette semaine après avoir eu vent de ma dernière enquête – que personne (sauf moi, apparemment) n’avait auparavant pu accéder aux dossiers violés.

« Personne n’était réellement allé voir les dossiers », a-t-il déclaré.

merci à nos partenaires du Boston Globe pour la coédition notre histoire vendredi.

Dans l’actualité

Alors qu’Eric Adams, maire de New York et ancien policier, fait face non pas à une mais à quatre (!) enquêtes criminelles, des agents fédéraux ont perquisitionné les bureaux de la division de sécurité scolaire de la police municipale. Cette perquisition s’inscrivait dans le cadre d’une enquête sur un possible stratagème de corruption impliquant une entreprise qui vend des boutons de panique aux districts du pays. | Le New York Times

Rapport du GAO sur l’éducation de la maternelle à la 12e année : à l’échelle nationale, les filles noires reçoivent une discipline plus fréquente et plus sévère à l’école que les autres filles

« Les filles noires étaient toujours celles qui étaient disciplinées » : Les filles noires font face à des mesures disciplinaires plus sévères et plus fréquentes que leurs camarades de classe blanches – dans les mêmes écoles et pour des comportements similaires – selon un nouveau rapport du Government Accountability Office sur les disparités raciales dans les suspensions d’élèves. | Le 74

Les enfants qui sont retirés de leur foyer pour cause de maltraitance ou de négligence se retrouvent régulièrement à dormir dans les bureaux des services de protection de l’enfance. Voici à quelle fréquence cela arrive dans l’Indiana. | Étoile d’Indianapolis

« Je dois finir ma tenue de tireur scolaire, je plaisante » : Les procureurs affirment que le père d’un adolescent accusé d’avoir déclenché une fusillade meurtrière dans son lycée de Géorgie savait que le garçon était obsédé par les anciens hommes armés – et avait un sanctuaire au-dessus de son lit en l’honneur du tireur de l’école de Parkland, en Floride. | Presse associée

Les écoles spécialisées du Michigan qui accueillent des élèves ayant des problèmes de comportement complexes appellent régulièrement les flics en renfort. Selon les critiques, ces appels fréquents prouvent que les écoles ne répondent pas aux besoins des enfants qu’elles sont censées aider. | Presse gratuite de Détroit

Comment DACA aide tout le monde : L’action différée pour les arrivées d’enfants – la politique de l’ère Obama qui accorde une aide à l’expulsion des immigrants sans papiers entrés dans le pays alors qu’ils étaient de jeunes enfants – est une aubaine pour les enfants nés aux États-Unis, suggère une nouvelle étude. Le programme « améliore les résultats aux tests et le niveau de scolarité non seulement des personnes directement éligibles, mais également de leurs pairs ». | Établissement Brookings

Comment une déclaration de 15 mots a conduit à l’arrestation d’un garçon autiste de 10 ans dans son école primaire du Texas. | Les nouvelles du matin de Dallas

Le bureau du procureur général du Massachusetts a poursuivi TikTok, alléguant que la société de médias sociaux savait que son service créait une dépendance chez les adolescents et était associé à des troubles du sommeil, à la dépression et à l’anxiété. | Axios

Le 5 novembre approche… Et les écoles s’inquiètent de la sécurité de leurs étudiants lorsque leurs campus sont utilisés comme lieux de vote. | Radio Nationale Publique

Les législateurs de l’Utah ont réservé 100 millions de dollars aux écoles afin de répondre aux nouvelles exigences de sécurité, notamment des boutons d’alarme, des verrous et des gardes armés. Le prix réel ? 800 millions de dollars. | KSL

Soutien émotionnel

Leo, qui vit avec mon collègue Jo Napolitano, est venu préparé pour la journée photo à l’école.