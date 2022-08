Le refus de Boris Johnson de démissionner était “un peu étrange”, déclare Rishi Sunak

L’espoir du leadership conservateur Rishi Sunak a déclaré qu’il trouvait “un peu étrange” la tentative de Boris Johnson de s’accrocher au poste de Premier ministre après une révolte des ministres du gouvernement.

L’ancien chancelier a admis qu’il trouvait étrange que Johnson refuse de partir “quelques jours” alors même que des dizaines de membres du cabinet et de ministres subalternes commençaient à démissionner.

Sunak a déclaré qu’il avait “tendu la main” à Johnson depuis sa démission sur Partygate et que les “normes” avaient contribué à déclencher une série de départs début juillet – mais a déclaré que le Premier ministre ignorait toujours ses messages.

Interrogé sur ITV Ce matin s’il avait parlé à Johnson, il aurait dit : « Non. Non, je l’ai contacté mais il est compréhensible qu’il n’ait pas répondu – c’est juste.

Se défendant d’accusations de déloyauté, le candidat conservateur a ajouté : “Mais il n’y avait pas que moi – en fin de compte, 60 autres membres du gouvernement ont tous également démissionné”.

Lorsqu’on lui a demandé si Johnson avait mis trop de temps à démissionner, Sunak a déclaré: “En fin de compte, cela a duré quelques jours – c’était un peu étrange.”

Sunak a également insisté sur le fait qu’il avait “certainement” encore une chance de devenir le prochain Premier ministre malgré le dernier sondage YouGov des membres conservateurs plaçant sa rivale Liz Truss en tête de liste de 66% contre 34%.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir gagner la course des conservateurs, l’outsider a déclaré à ITV Ce matin: “Oui, définitivement… J’ai vraiment hâte de continuer.”

Sunak a également critiqué Truss après qu’une fuite audio ait révélé que les travailleurs britanniques ne travaillaient pas assez dur, affirmant qu’ils avaient besoin de “plus de greffe” – des remarques décrites comme “absolument honteuses” par le parti travailliste.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec les commentaires des travailleurs paresseux de Truss, Sunak a répondu: «Non, je ne pense pas que ce soit le problème pour le moment. Les gens travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille.

Il a ajouté: “Ce n’est pas leur faute s’il y a une guerre [in Ukraine] se passe, que nous avons décidé à juste titre de prendre position, et cela a un impact sur les prix de l’énergie.

Sunak a également promis “de l’argent supplémentaire” aux plus vulnérables cet hiver pour atténuer la douleur de la flambée des factures d’énergie, attaquant la décision de Truss de donner la priorité aux réductions d’impôts plutôt qu’à un soutien plus direct pendant la crise du coût de la vie.

“Si le gouvernement se lance dans une frénésie d’emprunts de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliards de livres, cela signifie que l’inflation pourrait empirer”, a-t-il déclaré. “C’est comme mettre de l’huile sur le feu et c’est l’erreur que nous avons commise dans les années 70, je ne veux pas répéter cette erreur.”

Il a également rejeté la proposition du Parti travailliste de geler les coûts de l’énergie comme un « instrument brutal » qui ne ciblerait pas ceux qui n’ont pas besoin de soutien.

Sunak a également affirmé que les élections à la direction devraient porter sur « des promesses insuffisantes et des résultats excessifs – c’est ainsi que vous rétablissez la confiance dans le gouvernement et la politique ».

Il a ajouté : « C’est pourquoi, dans cette course au leadership, je n’ai pas fait beaucoup de promesses faciles que je pense être fausses. Je préfère perdre que de dire des choses que je ne pense pas pouvoir être livrées – je préfère être honnête avec les gens.

Cela survient alors que le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen – un partisan de Sunak – a déclaré que le parti serait dans une position pire aux prochaines élections après avoir évincé Boris Johnson. “Je ne pensais pas que nous aurions dû nous débarrasser de lui”, a-t-il déclaré. Le télégraphe.

Des sondages récents et des études de groupes de discussion ont trouvé des preuves de la «nostalgie de Johnson» et du manque d’enthousiasme pour Sunak ou Truss. La nouvelle étude YouGov a révélé que 55% des membres conservateurs pensent que les députés ont eu tort de se débarrasser de Johnson.

Le secrétaire à l’Éducation, James Cleverly, a également déclaré qu’il aurait préféré que la course aux conservateurs soit «terminée rapidement» et a suggéré qu’il devrait y avoir un «examen» pour accélérer les courses à la direction.

Interrogé par la radio LBC s’il était approprié d’organiser des semaines de hustings alors que la crise énergétique se poursuit, le ministre a déclaré: «Je pense qu’il est légitime d’envisager de revoir cela… J’aurais été heureux si tout ce processus se terminait plus rapidement. ”