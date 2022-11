Le refuge temporaire de l’ACSM Kelowna atteint sa capacité, ouvert seulement 2 nuits de plus

L’Association canadienne pour la santé mentale Kelowna gardera ouvert son refuge temporaire pour deux nuits supplémentaires.

Le refuge a ouvert plus tôt cette semaine pour aider les personnes vivant dans la rue à trouver un lit chaud pour une nuit.

L’abri temporaire n’est ouvert que pendant quatre nuits et l’organisation affirme qu’avec seulement 20 lits, elle a dû refuser des personnes au cours des deux derniers jours.

Le PDG Mike Gawliuk a publié une déclaration sur le refuge.

« À l’ACSM de Kelowna, nous répondons aux besoins en santé mentale de notre communauté et bien que la création d’un abri temporaire soit la chose la plus humaine à faire, la capacité de dotation limitée et l’utilisation de l’espace de programme existant limitent notre capacité à étendre cette solution temporaire.

« L’ACSM Kelowna reconnaît les besoins complexes des personnes sans logement, et nous préconisons fortement des solutions qui vont au-delà des abris d’hiver temporaires, pour inclure un éventail d’options de logement avec les soutiens nécessaires et appropriés, y compris les soutiens cliniques sous forme de travail social, de soins infirmiers et conseillers cliniques. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires à but non lucratif, BC Housing, Interior Health et la ville de Kelowna pour aller au-delà des mesures réactionnaires et trouver des solutions réelles et durables au problème de l’itinérance et de ceux qui ne sont pas logés dans notre communauté.

Le refuge est ouvert de 19h à 8h

