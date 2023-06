Le refuge permanent pour certains Ukrainiens qui ont fui au Canada pourrait être politiquement difficile

Alors que les chars russes pénétraient en Ukraine depuis le nord et le sud du pays l’année dernière et que des roquettes pleuvaient dans tout le pays, des centaines de milliers de personnes se sont dirigées vers les frontières pour s’échapper.

Beaucoup n’ont eu que quelques heures de préavis et sont partis avec une poignée d’effets personnels alors qu’ils montaient à bord de trains bondés ou rejoignaient des convois massifs de citoyens se dirigeant vers la sécurité.

Peu de gens s’attendaient probablement à être loin de chez eux pendant plus d’un an, mais certains envisagent maintenant la perspective de s’installer ailleurs.

Un programme tant attendu pour accorder la résidence permanente aux Ukrainiens ayant des liens familiaux sera bientôt réalisé, a déclaré lundi le ministre de l’Immigration Sean Fraser, mais il est peu probable qu’un programme similaire pour les autres Ukrainiens soit disponible avant un an ou plus.

Ottawa devra se coordonner avec le gouvernement ukrainien s’il envisage d’offrir aux Ukrainiens une place permanente dans ce pays, a déclaré le directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, Daniel Béland.

Offrir la résidence permanente pourrait signaler un manque d’optimisme quant à la capacité de l’Ukraine à chasser l’armée russe de ses frontières souveraines.

« Je pense que c’est quelque chose qui devrait certainement impliquer une discussion avec le gouvernement ukrainien », a déclaré Béland. « En même temps, nous ne savons pas combien de temps durera ce conflit. Il est peu probable que cela se termine de si tôt.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé à plusieurs reprises de l’importance du retour des Ukrainiens après la guerre pour aider à reconstruire l’économie.

Plus de 8,2 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays d’origine depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

L’année dernière, le Canada a pris la décision inhabituelle d’offrir un refuge temporaire à un nombre illimité d’Ukrainiens fuyant la guerre. Bien qu’ils ne bénéficient pas du même statut ou du même soutien que les réfugiés permanents, ils sont autorisés à travailler et à étudier au Canada jusqu’à trois ans et peuvent demander une prolongation de leur séjour temporaire.

Le gouvernement a également promis un programme de réunification familiale pour les Ukrainiens qui offrirait à ceux qui ont des liens familiaux avec le Canada le statut de résident permanent, mais cela n’a pas encore été réalisé.

Le Canada a reçu plus d’un million de demandes de visa d’urgence temporaire. Parmi ceux-ci, 747 647 ont été approuvés au 30 mai et environ 230 665 personnes ont effectivement fait le voyage vers le Canada.

« Nous voulons, de manière générale, encourager les huit à 11 millions de personnes qui ont fui à rentrer et à reconstruire », a déclaré Ihor Michalchyshyn, PDG du Congrès ukrainien canadien.

On ne sait pas combien de personnes qui sont venues au Canada préféreraient rester plutôt que de retourner en Ukraine quand ce sera sûr.

Il y a un « push and pull » dans la politique d’immigration du Canada, a déclaré Michalchyshyn, entre la reconnaissance d’un certain désir de s’enraciner tout en gardant l’espoir pour l’avenir à long terme de l’Ukraine.

Son organisation a plaidé en faveur du programme de réunification familiale, mais n’a pas pris position sur la résidence permanente pour les réfugiés ukrainiens au sens large.

« Nous avons entendu de la part de la communauté ukrainienne au Canada que la réunification familiale pour les personnes qui sont ici maintenant avec leur famille va être une priorité, afin qu’elles puissent rester en contact avec leur famille », a déclaré lundi le ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

Ceux qui n’ont pas de liens familiaux avec le Canada peuvent toujours demander la résidence permanente par le biais des filières d’immigration traditionnelles, a déclaré Fraser.

Le gouvernement n’a pas encore une bonne idée du nombre de ces personnes qui veulent rester au Canada.

« Au cours des deux prochaines années, je serai en mesure de mieux évaluer si les programmes existants répondent à ces besoins ou si nous devons approfondir notre réflexion », a-t-il déclaré.

Plus la guerre durera, plus le Canada subira de pressions pour fournir un foyer permanent aux Ukrainiens qui ont fui, a déclaré Béland.

« Cela apportera plus de certitude, évidemment, à ces gens, donc je pense que c’est la bonne chose à faire, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de fin en vue pour cette guerre », a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau a effectué une visite surprise à Kiev, la capitale ukrainienne, ce week-end, où il a déclaré que « le Canada continuera de soutenir l’Ukraine, peu importe ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra ».

« Vous vous battez pour votre pays et pour des valeurs comme la démocratie, la liberté, le respect et la dignité. Et en vous battant pour l’Ukraine, vous vous battez aussi pour notre avenir à tous », a déclaré Trudeau à Zelenskyy lors d’une conférence de presse samedi.

—Laura Osman, La Presse canadienne

