le refuge herbeux de snøhetta effleurera les pentes des Pyrénées françaises

refuge de barroude : une halte pour randonneurs dans les Pyrénées

Au milieu du paysage vallonné du parc national des Pyrénées françaises, un refuge de montagne va bientôt subir une transformation sculpturale par un studio d’architecture Snøhetta. Le nouveau projet est lauréat d’un concours suite à un incendie dévastateur qui a détruit le bâtiment précédent il y a dix ans. Le Refuge dit de Barroude servira à la fois de point d’étape pour les randonneurs de la Haute Route des Pyrénées et de centre d’accueil et d’accompagnement pour le personnel du parc. La conception donne la priorité à la responsabilité environnementale, s’élevant de manière organique du terrain avec sa vaste toit vert et l’introduction d’équipements modernes pour les visiteurs du parc national classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



images © Snøhetta

snøhetta équilibre intégration et visibilité

Le concept de conception de Snøhetta pour le Refuge de Barroude met l’accent sur un équilibre délicat entre l’intégration dans le paysage et la visibilité au sein des vastes Pyrénées. Le architectes notons que dans ce décor époustouflant, la présence humaine doit rester subtile. Ainsi, l’équipe s’inspire de deux idées clés : Terrier et Cairn. Le premier signifie chaleur et sécurité, tandis que le second suggère un point de repère ou une destination construit à partir de matériaux naturels. Ces éléments se reflètent dans l’architecture du refuge, qui se fond dans la topographie tout en contrastant avec le paysage accidenté grâce à l’utilisation de la pierre, du bois et de l’aluminium.

Le nouveau refuge est soigneusement positionné sur le site de l’ancien bâtiment, garantissant qu’il se situe en dehors des zones protégées pour leur flore et leur faune endémiques. En travaillant avec la topographie existante, la conception évite des travaux de terrassement excessifs, créant deux niveaux de refuge sans altérer le paysage naturel. La conception bioclimatique de la structure compacte minimise l’exposition des façades aux éléments, favorisant l’efficacité énergétique et la ventilation naturelle. Un grand toit végétalisé, intégré au paysage environnant, contribue à réduire l’impact visuel de la structure.



le projet remplacera un refuge préexistant détruit par un incendie il y a dix ans

vues organisées vers un lac de montagne

L’équipe de conception de Snøhetta organise l’aménagement de son Refuge de Barroude entre deux zones distinctes. La première, dédiée aux espaces communs, comprend un espace de réception, une salle à manger et une cuisine, le tout orienté vers le lac Barroude et ses sentiers environnants. Ces espaces ouverts offrent un lien avec l’environnement naturel, permettant aux randonneurs de découvrir le paysage tout en profitant des commodités du refuge. La deuxième zone est réservée à un usage privé, avec des dortoirs et des locaux d’habitation pour le gardien du refuge et le personnel du Parc National des Pyrénées.

Les hébergements varient pour répondre à différents besoins. Les dortoirs d’hiver, conçus pour les randonneurs et le personnel du parc, sont situés au rez-de-chaussée inférieur, offrant un accès direct à l’extérieur. Les randonneurs ont le choix entre des dortoirs de huit et six personnes, avec des options adaptées à l’hiver également disponibles. De plus, le refuge comprend des chambres pour le gardien et le personnel, qui soutiennent les opérations quotidiennes du parc.



le refuge servira de halte aux randonneurs de la Haute Route des Pyrénées

La conception de Snøhetta donne la priorité à la durabilité, en incorporant des matériaux à faible teneur en carbone et en minimisant les impacts de la construction. La structure est principalement construite à partir de bois et d’aluminium recyclés, avec de la pierre locale utilisée pour la base, assurant ainsi l’intégration dans le paysage montagneux. En limitant au minimum les travaux de terrassement et les fondations en béton, le projet vise à réduire son empreinte environnementale, en permettant au bâtiment de « raser » le sol et d’être entièrement réversible, avec une perturbation minimale de l’écosystème.

La conception compacte du refuge contribue à réduire davantage la consommation d’énergie, minimisant ainsi les besoins de chauffage et de refroidissement. Les systèmes d’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et le chauffage à la biomasse, fourniront de l’électricité et de l’eau chaude, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. L’eau provient d’une source voisine et les eaux usées sont traitées par infiltration, garantissant ainsi un impact environnemental minimal. Le projet devrait démarrer en 2025 et s’achever en 2027.



l’équipe s’inspire des idées du Terrier pour la chaleur et du Cairn comme point de repère



le refuge est construit avec du bois et de l’aluminium recyclés, en utilisant de la pierre locale pour se fondre dans la terre



les systèmes d’énergie renouvelable, y compris le chauffage solaire et à la biomasse, réduiront la dépendance du refuge aux combustibles fossiles