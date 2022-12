Le refroidissement éolien tombe à -40 °C dans le centre de la Colombie-Britannique, des pneus d’hiver sont nécessaires dans le Lower Mainland

Les températures chutent à des extrêmes dangereusement froids dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique alors que les chutes de neige font patiner les pneus dans certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver.

Environnement Canada affirme que les valeurs de refroidissement éolien chutent à près de -40 ° C ou plus froid dans les régions de Chilcotin, Cariboo, Prince George et d’autres communautés du centre de la Colombie-Britannique.

L’agence météorologique indique qu’une masse d’air arctique extrêmement froid s’est installée sur la région et devrait rester jusqu’à mercredi matin.

Il existe également un risque d’engelures le long de la côte centrale et nord, et à l’intérieur des terres à partir de là, y compris Terrace et Kitimat.

Pendant ce temps, le ministère des Transports et la police s’occupaient de véhicules abandonnés sur l’autoroute 1 à North Vancouver.

Le ministère a exhorté ceux qui n’ont pas de pneus d’hiver à éviter cette région et à reconsidérer la conduite dans le Lower Mainland.

La neige a également causé des retards sur les lignes de bus dans la région métropolitaine de Vancouver et TransLink, l’autorité régionale des transports, a déclaré qu’elle annulait tous les services HandyDart non essentiels.

La Presse canadienne

Tempête de la C.-B.