Le refroidissement éolien chute à -40 °C dans le centre de la Colombie-Britannique, des pneus d’hiver sont nécessaires dans le Lower Mainland

Les températures chutaient à des extrêmes dangereusement froids dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique alors que les chutes de neige faisaient patiner les pneus dans certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver dimanche.

Environnement Canada a déclaré que les valeurs de refroidissement éolien chuteraient à près de -40 ° C ou plus froid dans les communautés centrales comme Prince George, Williams Lake, Quesnel et 100 Mile House.

Une masse d’air arctique extrêmement froid s’était installée sur la région et devait rester jusqu’à mercredi matin.

“Le froid extrême met tout le monde en danger”, a averti l’agence météorologique. “Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes travaillant ou faisant de l’exercice à l’extérieur et celles qui n’ont pas d’abri adéquat.”

Il y avait également un risque d’engelures le long de la côte centrale et nord, et à l’intérieur des terres à partir de là, y compris Terrace et Kitimat.

Pendant ce temps, plus au sud, le ministère des Transports et la police avaient affaire à des véhicules abandonnés sur l’autoroute 1 via North Vancouver. Drive BC a mis en garde contre des retards importants sur le Coquihalla au sud de Merritt.

Le ministère a exhorté ceux qui n’avaient pas de pneus d’hiver à éviter cette région et à reconsidérer la conduite dans le Lower Mainland.

“Pour ceux qui ont besoin d’entendre cela, les pneus d’été ne sont pas des pneus d’hiver”, a-t-il déclaré dans un tweet.

La neige a également causé des retards sur les itinéraires d’autobus et de train dans la région métropolitaine de Vancouver et TransLink, l’autorité régionale des transports, a déclaré qu’elle annulait tous les services HandyDart non essentiels.

L’aéroport international de Vancouver a mis en garde contre les annulations et les retards de vols et a demandé aux passagers d’arriver tôt.

