Le refroidissement avancé du Honor X40 GT dévoilé

Honor X40 GT arrive jeudi avec un chipset Snapdragon 888. La société a révélé aujourd’hui sur Weibo que le smartphone sera livré avec une solution de refroidissement avancée avec 13 couches différentes pour garantir des performances optimales et soutenues. Sa chambre à vapeur aura une superficie totale de plus de 4 000 mm², a également révélé la société.











Performances et détails de refroidissement du Honor X40 GT

Le Honor X40 GT sera le troisième téléphone de la gamme X40 de milieu de gamme et s’adresse clairement aux utilisateurs expérimentés. Il aura un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz et maintiendra 115,07 ips pendant 60 minutes en jouant à un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur, tel que Arena of Valor, sans changements majeurs de la température de l’appareil.

Le framerate est resté pratiquement inchangé dans deux autres scénarios – une heure de jeu FPS à 90 Hz et une heure de jeu RPG à 60 Hz. Pour promouvoir le téléphone, Honor s’associe à un combattant local de MMA, Magnum Zhang, qui a été le tout premier champion chinois de l’histoire de l’UFC.

La source (en chinois)