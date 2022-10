Le réfrigérateur communautaire de Lake Country nourrit les familles pendant une année complète – Kelowna Capital News

Le réfrigérateur communautaire de Lake Country a célébré une année complète de fonctionnement le 8 octobre.

La fondatrice Jackie Goode dit que c’est fou de penser qu’il n’était pas là pour combler un vide dans la communauté l’année dernière.

“Cela a été tellement utilisé par tant de gens, et ce n’était jamais là il y a un an. C’est un peu époustouflant de penser à la façon dont ces gens s’en sortaient avant, ou peut-être est-ce simplement dû à la hausse des prix de l’épicerie ces jours-ci, pas tout à fait sûr.

Goode dit que le réfrigérateur n’a pas été sans défis.

Elle dit que l’hiver dernier, le radiateur a été volé deux fois.

“Même si nous avions un peu de garde, cela a été créé, comme une porte qui a été érigée pour dissuader cela, mais les gens ont quand même trouvé un moyen de l’obtenir.”

Goode dit qu’il existe un fonds de réserve pour le réfrigérateur constitué de dons de la communauté pour aider dans des moments comme celui-ci, et elle demande également des subventions, mais un membre de la communauté est allé au-delà.

“Quand je le ferai savoir sur les réseaux sociaux, sans même vraiment demander, les gens se manifesteront et offriront les radiateurs qu’ils ont ou proposeront d’en acheter un nouveau. L’année dernière, quand l’un d’eux a été volé, quelqu’un est simplement allé en acheter un et l’a déposé à l’église.

L’autre défi, dit Goode, est que les gens prennent plus que ce dont ils ont besoin, mais note que vous ne savez jamais vraiment dans quelle situation se trouve quelqu’un.

Goode est ravi de voir le réfrigérateur continuer et remercie tous les membres de la communauté pour leur soutien.

En savoir plus sur le réfrigérateur communautaire, ce qui peut et ne peut pas être donné et d’autres façons d’aider sur la page Facebook.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NourritureLake Country