Le reflux acide est plus que désagréable et peut conduire au cancer, selon une étude

La maladie de reflux acide qui provoque également des symptômes de brûlures d’estomac est liée à des risques plus élevés de divers cancers du larynx (ou de la boîte vocale) et de l’œsophage, suggèrent de nouvelles recherches. Le reflux gastro-œsophagien (RGO) survient lorsque l’acide gastrique retourne dans l’œsophage, où il peut endommager les tissus. La recherche indique que ces dommages peuvent exposer les patients au risque de développer un type de cancer appelé adénocarcinome de l’œsophage.

Pour fournir des informations supplémentaires concernant ce lien et les liens potentiels avec d’autres types de cancer, une équipe dirigée par Christian Abnet du National Cancer Institute, qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a examiné des informations sur 490605 adultes inscrits au NIH- Étude sur l’alimentation et la santé de l’AARP.

En utilisant les données sur les réclamations de Medicare, les enquêteurs ont estimé que 24% des participants avaient des antécédents de RGO. Au cours des 16 années suivantes après que les participants ont rejoint l’étude, 931 patients ont développé un adénocarcinome de l’œsophage, 876 un carcinome épidermoïde du larynx et 301 un carcinome épidermoïde de l’œsophage.

Les personnes atteintes de RGO avaient un risque environ deux fois plus élevé de développer chacun de ces types de cancer, et le risque élevé était similaire dans les groupes classés par sexe, statut tabagique et consommation d’alcool, a déclaré l’étude publiée tôt en ligne dans CANCER, un pair. – revue revue de l’American Cancer Society.

« Cette étude à elle seule n’est pas suffisante pour aboutir à des actions spécifiques de la part du public. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour reproduire ces résultats et établir le RGO comme un facteur de risque de cancer et d’autres maladies », a déclaré Abnet. «Des études futures sont nécessaires pour évaluer si les traitements visant les symptômes du RGO modifieront les risques apparents.