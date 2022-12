Le référendum sur le Brexit a coûté aux Britanniques 5,8 milliards de livres sterling en factures alimentaires plus élevées

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Brexit a coûté aux ménages britanniques plus de 5,8 milliards de livres sterling en factures alimentaires plus élevées, selon de nouvelles recherches établissant un lien entre la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et la flambée de l’inflation.

La sortie du bloc a ajouté en moyenne 210 £ aux coûts alimentaires des Britanniques au cours des deux années jusqu’à la fin de 2021, selon une étude du Center for Economic Performance (CEP).

Les experts basés à la London School of Economics ont déclaré que leur analyse confirmait que le Brexit à lui seul avait fait augmenter les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni de 6 %.

Richard Davies, professeur à l’Université de Bristol et co-auteur de l’étude, a déclaré que les barrières commerciales non tarifaires du Brexit étaient un facteur clé derrière les taux d’inflation les plus élevés en 40 ans.

“En quittant l’UE, le Royaume-Uni a échangé une relation commerciale profonde avec peu d’obstacles au commerce pour une relation où un large éventail de contrôles, de formulaires et d’étapes sont nécessaires avant que les marchandises puissent franchir la frontière”, a-t-il déclaré.

Le professeur Davis a ajouté : « Les entreprises ont dû faire face à des coûts plus élevés et en ont répercuté la plupart sur les consommateurs. Au cours des deux années précédant la fin de 2021, le Brexit a augmenté les prix des denrées alimentaires d’environ 6 % dans l’ensemble.

L’étude du CEP a également révélé que, puisque les ménages à faible revenu consacrent une plus grande part de leur revenu à l’alimentation que les familles plus riches, les hausses de prix induites par le Brexit ont eu un impact proportionnellement plus important sur les plus pauvres de Grande-Bretagne.

Il a constaté que le Brexit représentait une augmentation de 1,1 % du coût de la vie global pour les 10 % des ménages les plus pauvres, soit plus que l’augmentation de 0,7 % du coût de la vie induite par le Brexit et ressentie par les 10 % des ménages les plus riches.

Le Dr Nikhil Datta, professeur adjoint d’économie d’économie co-auteur de l’étude, a déclaré: “Étant donné que les ménages les plus pauvres dépensent une plus grande partie de leurs revenus en nourriture, ils sont plus durement touchés.”

Les économistes ont déclaré que l’énorme fardeau des contrôles douaniers, des exigences en matière de règles d’origine et des documents sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour les animaux et les plantes avait nui à l’industrie alimentaire britannique et fait grimper les prix.

Les importateurs britanniques et les exportateurs de l’UE ont dû faire face à des coûts plus élevés en raison de ces nouveaux obstacles. Le rapport du CEP indique que des preuves suggèrent qu’entre 50 et 88% de ces coûts ont été répercutés sur les consommateurs.

“Les implications politiques sont importantes – les barrières non tarifaires sont un obstacle important au commerce qui devrait être une préoccupation de premier ordre, au moins à égalité avec les tarifs, pour les décideurs politiques intéressés par des prix à la consommation bas”, a déclaré le Dr Datta.

Rishi Sunak a rejeté tout alignement post-Brexit sur les règles de l’UE pour réduire la bureaucratie, malgré les appels croissants à une nouvelle approche et les rapports selon lesquels le gouvernement pourrait envisager un accord “à la suisse” pour accéder au marché unique.

Plus tôt cette semaine, l’Institut Tony Blair a déclaré que le Premier ministre devrait accepter de s’aligner sur certaines parties du marché unique de l’UE pour les marchandises, et même envisager de “revisiter” l’accord commercial sur le Brexit déjà conclu avec Bruxelles.

Les conclusions de l’étude du CEP interviennent alors que l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, a déclaré que le Brexit était en partie responsable des niveaux élevés d’inflation au Royaume-Uni.

“Le Brexit a probablement réduit une partie de la pression concurrentielle sur le marché des biens, car il est tout simplement plus difficile d’importer des choses au Royaume-Uni depuis l’Europe… cela s’est probablement avéré quelque peu inflationniste”, a déclaré M. Pill lors d’une conférence mercredi.

Interrogé sur l’impact plus large du Brexit sur les difficultés économiques, l’économiste de la Banque a ajouté : « Le Brexit joue un rôle, mais je ne pense pas que ce soit toute l’histoire et probablement seulement une partie de l’histoire. Mais à mon avis, cela a eu un certain effet.

Les derniers chiffres montrent que l’inflation des aliments s’est encore accélérée à 12,4% contre 11,6% en octobre – le taux le plus élevé jamais enregistré alors que la flambée de l’énergie, des aliments pour animaux et des coûts de transport a fait grimper les prix.

“L’hiver s’annonce de plus en plus sombre alors que les pressions sur les prix se poursuivent sans relâche”, a déclaré mercredi la chef du British Retail Consortium, Helen Dickinson.