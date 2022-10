Le référendum sur la caserne de pompiers est adopté – Kelowna Capital News

Le district de Peachland a publié les résultats officiels de ses élections municipales de 2022 le 15 octobre.

Il n’y a eu aucun changement par rapport aux résultats non officiels du maire annoncés le soir des élections. L’ancien conseiller Patrick Van Minsel a été élu avec 1 104 voix. Keith Fielding, également ancien conseiller, a recueilli 983 bulletins de vote tandis que la mairesse sortante pour deux mandats, Cindy Fortin, a recueilli 293 votes.

Un seul conseiller sortant a été réélu, Terry Condon avec 1 157 voix. Keith Thom, qui a siégé au conseil avant 2018, a reçu 1 081 votes. Les nouveaux venus au conseil sont Randey Brophy (1 328), Rick Ingram (1 208), David Collins (1 091) et Alena Glasman (978).

Les résidents de Peachland ont également voté en faveur d’un référendum pour emprunter des fonds pour construire un nouveau bâtiment de services de protection, 1 729 oui contre 588 non. Cela signifie que la Corporation du district de Peachland adopte le règlement d’autorisation de prêt pour les bâtiments des services de protection pour emprunter jusqu’à 17,5 millions de dollars sur 30 ans.

Conseil municipalÉlection 2022Course du maireÉlection municipale