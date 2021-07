Le référendum slovène sur la loi sur l’eau est considéré comme un test pour le gouvernement STA Union européenne Janez Jansa Ljubljana Slovénie

Les Slovènes ont voté dimanche lors d’un référendum sur les modifications de la loi sur la gestion de l’eau du pays, un scrutin considéré comme un test pour le gouvernement du Premier ministre de droite Janez Jansa

Le gouvernement de Jansa a approuvé les amendements en mars, mais les écologistes ont fait voter le référendum, affirmant que les changements menacent l’environnement et la qualité de l’eau.

La question a déclenché un débat houleux dans la petite nation de l’Union européenne de 2 millions d’habitants connue pour ses paysages alpins d’une beauté époustouflante. Le droit à l’eau a été inscrit dans la constitution du pays en 2016.

Au centre du litige se trouve une disposition réglementant la construction de bâtiments, y compris des hôtels, des magasins et des restaurants, à proximité de la mer, des rivières ou des lacs.

Alors que le gouvernement insiste sur le fait qu’il a resserré les règles de construction et fourni plus de fonds pour l’eau et la protection contre les inondations, les opposants affirment que les réglementations favorisent les intérêts des investisseurs privés, limitent l’accès du public à l’eau et mettent en péril sa qualité.

Le conflit sur l’eau a reflété les tensions politiques accrues en Slovénie, où le gouvernement de Jansa a été accusé de restreindre les libertés démocratiques et médiatiques dans cette nation traditionnellement libérale.

Le ministre de l’Environnement Andrej Vizjak s’est plaint que le référendum ne concernait pas le « vote rationnel ».

« C’est plus ou moins une question d’émotions, de politique », a-t-il déclaré. « Je suis désolé que l’eau en tant que produit de base soit utilisée à ces fins. »

Jansa a également fait l’objet d’un examen de l’UE sur ses manières populistes alors que la Slovénie a pris la présidence tournante de six mois de l’Union européenne au début du mois.

Pour que le référendum réussisse, une majorité de ceux qui ont voté et au moins un cinquième d’environ 1,7 million d’électeurs éligibles – environ 340 000 – doivent rejeter les amendements à la loi sur l’eau. Le vote anticipé dans les maisons de retraite et dans plusieurs bureaux de vote a attiré un nombre record de plus de 84 000 citoyens, ce qui suggère un grand intérêt du public pour le sujet.

Les autorités électorales slovènes ont déclaré dimanche que le taux de participation était de près de 30% en milieu d’après-midi, selon l’agence de presse STA.

Anita, une femme de Ljubljana la capitale, qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré : « Je suis très intéressée par ce vote.

« Je pense que nous devons décider de notre propre avenir », a-t-elle ajouté. « Je pense que c’est bien que nous organisions des sondages et des référendums sur des questions importantes. »

Le référendum est intervenu après que des groupes environnementaux et de la société civile se sont réunis dans un « Mouvement pour l’eau potable » et ont recueilli plus de 50 000 signatures pour le demander.