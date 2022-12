Le référendum proposé sur les obligations de 99,5 millions de dollars n’augmentera pas le taux d’imposition du district 86. Voici pourquoi. – Section locale de Shaw

Les électeurs inscrits dans les limites du district 86 des écoles publiques de Joliet devraient recevoir un sondage du district au début de la semaine prochaine.

Le district 86 veut emprunter 99,5 millions de dollars par le biais d’une émission d’obligations pour démolir les lycées Gompers et Hufford et en reconstruire de nouveaux sur les mêmes sites.

Les fonds seraient également utilisés pour ajouter quatre salles de classe et une salle polyvalente à la Jefferson Elementary School et pour libérer de l’argent pour l’amélioration des autres installations, a déclaré Rouse.

“L’enquête nous donnera des informations sur la volonté des électeurs de nous aider à aller de l’avant”, a déclaré Therese Rouse, surintendante du district 86.

Parce que le district 86 a une dette qui arrive à expiration, le financement proposé n’augmenterait pas le taux d’imposition actuel, a déclaré Rouse.

“Nous essayons de le garder comme un élément neutre en termes de coûts afin de ne pas augmenter les choses pour nos contribuables”, a déclaré Rouse.

Le conseil scolaire du district 86 décidera lors de sa réunion du 11 janvier s’il convient d’organiser un référendum sur les obligations lors du scrutin du 4 avril 2023. L’ordre du jour sera affiché sur le site Web du district le 9 janvier.

Rouse a déclaré que la question du scrutin doit être réglée d’ici le 20 janvier sur la base de la loi pour le scrutin du 4 avril.

Le district 86 prévoit d’ajouter des informations sur son site Web au sujet du référendum proposé sur les obligations au début de la semaine prochaine au plus tard, a déclaré Rouse.

Les informations comprendront les questions que les gens posent le plus fréquemment, un calculateur d’impôt et les diapositives des présentations PowerPoint données aux réunions communautaires de lundi et mardi respectivement aux écoles Gompers Junior High et Hufford Junior High, a déclaré Rouse.

Le site Web comprendra également une brochure sur les améliorations proposées aux 21 écoles du district 86 qui a été récemment envoyée par la poste à tous les électeurs inscrits dans les limites du district 86. La brochure est à la fois en anglais et en espagnol, ce qui, selon Rouse, est “très explicatif et couvre bien le sujet”, a déclaré Rouse.

La brochure a également été envoyée par courrier électronique aux contacts primaires et secondaires des élèves, a déclaré lundi le porte-parole du district, Sandy Zalewski.

John Armstrong, directeur des technologies et des services d’information, a déclaré lundi que la brochure avait été envoyée par courrier électronique à environ 27 000 personnes.

Une bannière sera placée en haut du site Web du District 86 invitant les gens à « cliquer ici » pour obtenir des informations.

Les gens peuvent soumettre des questions maintenant en cliquant sur la fonction “parlons-en” en haut à droite du site Web du District 86.

“Ils peuvent envoyer des questions à tout moment”, a déclaré Rouse.

Si le référendum sur les obligations est approuvé, le district 86 publiera les dépenses d’un référendum approuvé par les électeurs et les mises à jour du projet sur son site Web et organisera des réunions communautaires pour mettre à jour les progrès et répondre aux questions, selon la brochure.

Rouse a déclaré que le conseil scolaire avait discuté de sujets liés aux mesures de cautionnement et à la modernisation des installations depuis son arrivée dans le district 86 en 2016 et que les installations étaient examinées en permanence.

“Nous en parlons depuis un certain temps lors de sessions ouvertes – jamais à huis clos”, a déclaré Rouse.

Néanmoins, une fois que la question du scrutin aura été répondue en janvier, la communauté aura encore trois mois pour poser des questions, a déclaré Rouse.

Rouse a déclaré que le district 86 discutait depuis des mois de la possibilité d’un référendum sur les obligations lors des réunions publiques du conseil d’administration.

“Nous n’avons donc pas tout d’un coup retiré cela de derrière la voiture”, a déclaré Rouse. “”Cela a été un sujet de conversation publiquement pendant un certain temps.”

Pour information, visitez joliet86.org.