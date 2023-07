Le référendum optimiste de Mark Dreyfus vaincra l’opposition

Wyatt a quitté son parti après que Peter Dutton a annoncé qu’il soutiendrait le non, tandis que Trudeau s’est donné pour mission d’améliorer le sort des citoyens des Premières Nations (Indiens), métis et inuits qui composent les peuples autochtones du Canada, qui représentent environ 5 % de la population. En 2015, Trudeau a fait campagne pour le poste en promettant de nouvelles améliorations dans tout, des infrastructures et de l’éducation aux nouvelles relations «de nation à nation» avec les centaines de groupes autochtones au Canada, qui sont reconnus dans la constitution. Les partisans de Voice se rassemblent pour la campagne Come Together for Yes dans le parc Prince Alfred de Sydney. Crédit: Steven Siewert Des dizaines de milliards de dollars de réparations ont également été versés par les gouvernements successifs pour divers préjudices causés au fil des ans. « Ils sont plus avancés que nous sur la voie de la réconciliation et de la reconnaissance », a déclaré Dreyfus, notant que l’Australie pourrait apprendre de l’expérience du Canada, même si elle n’est pas parfaite.

« Nous n’avons toujours pas obtenu la reconnaissance dans notre Constitution de nos Premiers Peuples. Chargement Les commentaires du procureur général sont intervenus alors que la Commission électorale australienne publiait les cas officiels Oui et Non sur son site Internet mardi matin, qui sera envoyé à tous les foyers australiens avant le référendum. Alors que le camp du Oui soutient qu’une voix autochtone «unifierait la nation», le camp du Non soutient que cela serait «risqué, inconnu, source de division et ouvre la porte à un traité et à des réparations». Sa brochure citait également le professeur Greg Craven, expert constitutionnel et partisan de la voix autochtone, déclenchant une plainte potentielle auprès de la commission électorale au motif qu’il avait été sorti de son contexte.

Le professeur Peter Yu, premier vice-président du portefeuille des Premières Nations à l’Université nationale australienne, a déclaré que la campagne Yes devait faire plus pour créer une dynamique et réduire systématiquement l’incertitude qui avait été créée. Chargement Wyatt a accepté, mais a déclaré qu’il était optimiste que la majorité des Australiens voteraient pour le changement. Les sondages d’opinion publiés ne semblent cependant pas prometteurs à ce stade. Le mois dernier, une enquête exclusive menée pour cette tête de mât par Resolve Strategic a montré que le soutien était passé de 53 à 49 %. Le Queensland, l’Australie-Occidentale et l’Australie-Méridionale ont soutenu le non-cas, tandis que Victoria et NSW étaient en faveur. Dreyfus a déclaré que l’approche de la campagne Non était conçue « pour soulever des faux-fuyants, pour soulever des complications qui n’existent pas, pour susciter des craintes qui ne devraient pas être là – et en fait pour déformer ce qu’est ce changement à la Constitution ».